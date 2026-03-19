김태균 예비후보 제공

김태균 전라남도의회 의장이 19일 전남 광양시장 선거 예비후보 등록을 하면서 본격적인 선거전에 돌입했다.김태균 전라남도의회 의장이 19일 광양시장 선거 예비후보로 등록하며 본격적인 선거 행보에 나섰다. 김 예비후보는 이날 보도자료를 통해 "광양은 현재 중요한 전환점에 서 있다"며 "말이 아닌 실행으로 광양의 새로운 미래를 만들겠다"는 포부를 밝혔다.김 예비후보는 광양의 미래 전략으로 광양제철소, 광양항, 원도심을 중심으로 한 '3대 대전환 전략'을 제안했다.우선 철강 산업과 관련해 광양제철소 독립법인 추진과 본사 기능 강화를 공약했다. 그는 "광양은 세계적 철강 기지임에도 산업 성과가 지역 경제로 충분히 연결되지 못하고 있다"며, 단순 생산기지를 넘어 의사결정이 이뤄지는 '산업 중심 도시'로 탈바꿈시켜 고용과 세수를 확대하겠다고 강조했다.광양항에 대해서는 물동량 중심의 경쟁에서 벗어나 부가가치를 창출하는 항만·산업·물류 복합 거점으로의 구조 전환을 추진하겠다고 밝혔다.또한, 원도심 활성화와 도심 재개발을 통해 시민의 삶의 질을 높이고 사람이 머무르는 도시 환경을 조성하겠다는 의지를 보였다.지역의 미래인 청년 정책과 랜드마크 조성 계획도 내놓았다. 김 예비후보는 일자리와 창업, 정착이 한 번에 가능한 '청년특구'를 조성해 청년이 돌아오는 광양을 만들겠다고 약속했다.아울러 국제회의와 산업박람회 등이 가능한 다목적 국제컨벤션센터를 유치해 전시와 관광이 결합된 새로운 성장 거점을 구축하겠다고 덧붙였다.김 예비후보는 "산업은 강하게, 삶은 따뜻하게 만들어 광양을 한 단계 더 끌어올리겠다"며, 상세한 추가 공약들을 순차적으로 발표하며 시민들과 소통을 이어간다는 계획이다.