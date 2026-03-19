봉주영

- 역대 경남도지사 선거 전적은로 압도적으로 보수 우위. 2010년 김두관 당시 무소속 후보가 승리하면서 처음으로 민주당계 후보가 당선됐다. 하지만 김두관 지사가 2012년 민주통합당 대선 경선을 뛰겠다고 돌연 사퇴하면서 보궐선거를 치르게 됐고, 홍준표 새누리당 후보가 당선. 2014년 지방선거에서도 김경수 후보를 이기고 연임했다. 그런데 2018년에는 개표 초반 뒤지던 김경수 후보가 역전에 성공하면서 역대 두 번째 민주당 출신 민선 경남도지사로 선출됐다. 하지만 김경수 지사가 드루킹 사건에 연루되어 중도에 직을 상실하고, 국민의힘의 '허니문 효과'까지 겹쳤던 2022년 선거에선 국민의힘 박완수 후보가 압승했다.- 이번 선거는 2022년과 정반대로 '이재명 효과'가 클 것으로 전망되고 있다. 대통령 국정수행 긍정평가가 연일 최고치를 찍으면서 민주당 지지도 역시 덩달아 상승 중이다. 하지만 박완수 현 지사의 경쟁력을 가볍게 볼 수 없다. 통합 전후 창원시장만 3번, 창원 의창구 국회의원만 2번 역임하는 등 지역 기반이 탄탄하고 도정 평가도 긍정적인 편. 국민의힘 공관위도 '안정적인 도정 운영 능력'을 단수공천의 배경으로 설명했다. 박 지사는 공천 확정 후 "성공한 도정을 기반으로 위대한 경남의 미래 비전을 열어가겠다"고 밝히기도.- 김경수 전 지사는 너무나 잘 알려진 '노무현과 문재인의 남자.' 노통 마지막 비서관이었고, 문통도 지근거리에서 보좌했다. 그리고 이재명 대통령에게는 국가균형발전의 파트너라고 부를 수 있다. 공천 직전까지 지방시대위원장으로 일하며 '5극3특' 논의를 주도한 만큼 이번에 예비후보 등록하면서 "이재명 정부와 함께 국가 대전환이 필요한 시기에 다시 한번 대전환의 기수가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다. 한마디로 '현직 프리미엄'이냐, '여당 프리미엄'이냐. 지금까지 여론조사에서는 두 사람이 매우 팽팽하게 붙어 있는 상태다.