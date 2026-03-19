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26.03.19 20:08최종 업데이트 26.03.19 20:23
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오마이TV '이병한의 상황실'은 6.3 지방선거를 앞둔 민심을 엿보기 위해 그날그날 주요 여론조사 결과를 확인하고, 그 의미를 해석하고 있습니다. 자세한 내용은 유튜브에서 확인하실 수 있습니다.[편집자말]
# 오늘의 여조

1. 뉴스토마토-미디어토마토

봉주영

- 2026년 3월 16~17일 광주·전남 성인 1,012명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보 적합도 : 민형배 28.0% 김영록 19.8% 신정훈 12.3% 강기정 10.0% 주철현 5.0% 정준호 2.1% 이병훈 1.7% 기타 3.7% 없음 9.9% 잘 모름 7.4%

2. 프레시안-조원씨앤아이

봉주영

- 2026년 3월 16~17일 경기 성인 1,011명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 민주당 경기도지사 후보 적합도 : 김동연 31.0% 추미애 20.3% 한준호 10.8% 양기대 2.3% 권칠승 1.9% 기타 1.0% 없음/모름 32.6%
- 국민의힘 경기도지사 후보 적합도 : 김문수 26.0% 유승민 25.6% 양향자 5.8% 조광한 3.1% 함진규 1.9% 기타 0.6% 없음/모름 36.9%

# '경남대전' 대진표도 확정

- 19일 국민의힘 공천관리위원회가 현역 단수 공천을 확정한 대상 가운데는 박완수 현 경남도지사도 있다. 여기도 민주당이 일찌감치 김경수 전 지사를 단수공천해둔 상태라 곧바로 대진표가 확정됐다. 민선체제에선 처음으로 전현직 도지사가 대결하는 구도.
- 경남도지사는 이번 6.3 지방선거의 주요 승부처 중 하나다. 누가 승리하느냐에 따라 민주당이 '낙동강벨트' 탈환에 성공하고 영남에서 세력을 확장하는지, 반대로 국민의힘이 민주당의 확장세를 끊고 최후의 보루 '영남'을 지켜낼 수 있을지가 좌우되기 때문.
- 실제로 민주당이 17개 광역단체장 중 14곳, 기초자치단체장의 67%를 싹쓸이했던 2018년 지방선거의 승리는 낙동강벨트에서의 선전 덕분이었다. 당시 민주당은 경남과 부산, 울산 등 PK광역단체장까지 차지하면서 국민의힘을 대구와 경북으로 고립시켰다. 반면 윤석열 정부 출범 한 달도 안 되어 치른 2022년 지방선거에서 국민의힘은 낙동강벨트를 비롯해 전국 각지에서 승리했다. 민주당은 '텃밭' 호남과 과거보다 지지세가 강해진 제주, 그리고 경기도를 가까스로 지켰다.

봉주영

- 역대 경남도지사 선거 전적은 국민의힘 계열 8명 당선-민주당 계열 2명 당선로 압도적으로 보수 우위. 2010년 김두관 당시 무소속 후보가 승리하면서 처음으로 민주당계 후보가 당선됐다. 하지만 김두관 지사가 2012년 민주통합당 대선 경선을 뛰겠다고 돌연 사퇴하면서 보궐선거를 치르게 됐고, 홍준표 새누리당 후보가 당선. 2014년 지방선거에서도 김경수 후보를 이기고 연임했다. 그런데 2018년에는 개표 초반 뒤지던 김경수 후보가 역전에 성공하면서 역대 두 번째 민주당 출신 민선 경남도지사로 선출됐다. 하지만 김경수 지사가 드루킹 사건에 연루되어 중도에 직을 상실하고, 국민의힘의 '허니문 효과'까지 겹쳤던 2022년 선거에선 국민의힘 박완수 후보가 압승했다.

# 박완수 vs. 김경수

- 이번 선거는 2022년과 정반대로 '이재명 효과'가 클 것으로 전망되고 있다. 대통령 국정수행 긍정평가가 연일 최고치를 찍으면서 민주당 지지도 역시 덩달아 상승 중이다. 하지만 박완수 현 지사의 경쟁력을 가볍게 볼 수 없다. 통합 전후 창원시장만 3번, 창원 의창구 국회의원만 2번 역임하는 등 지역 기반이 탄탄하고 도정 평가도 긍정적인 편. 국민의힘 공관위도 '안정적인 도정 운영 능력'을 단수공천의 배경으로 설명했다. 박 지사는 공천 확정 후 "성공한 도정을 기반으로 위대한 경남의 미래 비전을 열어가겠다"고 밝히기도.
- 김경수 전 지사는 너무나 잘 알려진 '노무현과 문재인의 남자.' 노통 마지막 비서관이었고, 문통도 지근거리에서 보좌했다. 그리고 이재명 대통령에게는 국가균형발전의 파트너라고 부를 수 있다. 공천 직전까지 지방시대위원장으로 일하며 '5극3특' 논의를 주도한 만큼 이번에 예비후보 등록하면서 "이재명 정부와 함께 국가 대전환이 필요한 시기에 다시 한번 대전환의 기수가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다. 한마디로 '현직 프리미엄'이냐, '여당 프리미엄'이냐. 지금까지 여론조사에서는 두 사람이 매우 팽팽하게 붙어 있는 상태다.

1. 부산일보-KSOI

봉주영

- 2026년 1월 2~3일 경남 성인 1,011명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 가상대결 : 김경수 38.1%-박완수 38.3%
- 정당 지지도 : 민주당 33.6% 국민의힘 42.3% 조국혁신당 2.8% 진보당 2.2% 개혁신당 3.6% 기타 2.4% 없음 11.8% 잘 모름 1.3%
- 대통령 국정 수행 평가 : 긍정 50.2%-부정 43.2%
- 지방선거 인식: 정부에 힘 실어주기 위해 여권 40.5%-정부 심판 위해 야권 43.3%

2. 경남일보-리얼미터

봉주영

- 2026년 1월 24~25일 경남 성인 1,001명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 가상대결 : 김경수 41.1%-박완수 43.3%
- 정당 지지도 : 민주당 36.8% 국민의힘 43.6% 조국혁신당 2.6% 진보당 1.4% 개혁신당 2.8% 기타 2.5% 없음 8.0% 잘 모름 2.3%

3. KBS-케이스탯리서치

봉주영

- 2026년 2월 10~12일 경남 성인 805명 무선전화면접. 표본오차 3.5%p(95% 신뢰수준)
- 후보 적합도 : 김경수 30% 박완수 29%
- 당선 가능성 : 민주당 후보 37% 국민의힘 후보 43%
- 경남도지사 선택 기준 : 정책과 공약 30% 후보자의 인물과 능력 28% 도덕성 20% 소속정당 14% 당선 가능성 3% 기타 1% 모름/무응답 4%
- 지방선거 인식 : 국정 안정 위해 여당에 힘 실어줘야 44%-정부 견제 위해 야당에 힘 실어줘야 41%
- 대통령 국정 수행 평가 : 긍정 57%-부정 34%

4. KNN-서던포스트

봉주영

- 2026년 3월 3~4일 경남 성인 1,007명 모바일 웹조사. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 가상대결 : 김경수 36.4%-박완수 34.0%
- 경남도지사 선택 기준 : 공약과 정책 비전 26.0% 소속 정당 8.7% 정치적 리더십 7.4% 도덕성과 청렴성 27.9% 행정 경험과 전문성 22.1% 기타 0.7% 잘 모름 7.2%
- 지방선거 인식 : 국정 안정 위해 여당에 힘 실어줘야 52.4%-정부 견제 위해 야당에 힘 실어줘야 47.6%

# 최대 승부처는

- 전통적으로 경남에서는 동쪽은 민주당, 서쪽은 국민의힘 구도가 있다. 민주당은 노무현 대통령의 유산을 토대로 김해, 양산에서 강세를 보였고 국민의힘은 전통적인 보수층이 있는 진주와 사천에서 강력한 힘을 발휘했다. 그리고 경남 최대 도시인 창원은 노동자 표심과 보수 표심이 공존하는 곳으로 '캐스팅 보터' 역할을 도맡아 왔다. 이 5개 지역 인구는 경남 전체의 약 72%를 차지. 사실상 이 지역들의 선거 결과가 도지사 당선을 결정한다고 볼 수 있다.

봉주영

- 인구가 가장 많은 창원에서 얼마나 '대세'가 되느냐가 첫번째 포인트. 그리고 김경수 전 지사 입장에선 진주와 사천에서 얼마나 선전하느냐, 반대로 박완수 지사로서는 2022년 마음을 잡았던 김해와 양산을 지키느냐가 관건이 될 듯하다. 하나 더, 창원과 양산, 진주가 그간 경남도지사 선거 적중률 100%를 기록했다는 점에서 해당 지역 승부가 어떻게 날지도 중요한 대목이다.
- 민주당 쪽에서는 김경수 전 지사가 고성 출신에 진주에서 학창시절을 보냈고, 최근 경남지역의 국민의힘 인사들이 민주당 쪽으로 돌아선 것도 긍정적 분위기를 만들 것이라고도 기대하는 중이다. 정청래 대표는 18일 진주에서 최초로 현장 최고위를 개최하기도. 최근 이재명 대통령이 3.15 의거 기념식에 참석해 정부를 대표해 첫 공식 사과를 한 것 역시, 국가폭력 희생자들에 대한 국가의 역할을 다한 것이라는 의미와 함께 3.15 의거가 옛 마산 지역에서 이뤄졌다는 점에서도 대통령이 직접 방문해 허리를 숙인 모습이 유권자들의 마음을 움직였을지 주목해봐야 한다.

덧붙이는 글 이 기사에 소개된 여론조사들의 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
#이병한의상황실 #지방선거 #경남도지사 #김경수 #박완수
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6.3 지방선거
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