봉주영
- 2026년 3월 16~17일 경기 성인 1,011명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 민주당 경기도지사 후보 적합도 : 김동연 31.0% 추미애 20.3% 한준호 10.8% 양기대 2.3% 권칠승 1.9% 기타 1.0% 없음/모름 32.6%
- 국민의힘 경기도지사 후보 적합도 : 김문수 26.0% 유승민 25.6% 양향자 5.8% 조광한 3.1% 함진규 1.9% 기타 0.6% 없음/모름 36.9%
# '경남대전' 대진표도 확정
- 19일 국민의힘 공천관리위원회가 현역 단수 공천을 확정한 대상 가운데는 박완수 현 경남도지사
도 있다. 여기도 민주당이 일찌감치 김경수 전 지사
를 단수공천해둔 상태라 곧바로 대진표가 확정됐다. 민선체제에선 처음으로 전현직 도지사가 대결하는 구도.
- 경남도지사는 이번 6.3 지방선거의 주요 승부처
중 하나다. 누가 승리하느냐에 따라 민주당이 '낙동강벨트' 탈환에 성공하고 영남에서 세력을 확장하는지, 반대로 국민의힘이 민주당의 확장세를 끊고 최후의 보루 '영남'을 지켜낼 수 있을지가 좌우되기 때문.
- 실제로 민주당이 17개 광역단체장 중 14곳, 기초자치단체장의 67%를 싹쓸이했던 2018년 지방선거의 승리는 낙동강벨트에서의 선전 덕분이었다. 당시 민주당은 경남과 부산, 울산 등 PK광역단체장까지 차지하면서 국민의힘을 대구와 경북으로 고립시켰다. 반면 윤석열 정부 출범 한 달도 안 되어 치른 2022년 지방선거에서 국민의힘은 낙동강벨트를 비롯해 전국 각지에서 승리했다. 민주당은 '텃밭' 호남과 과거보다 지지세가 강해진 제주, 그리고 경기도를 가까스로 지켰다.