김한정 캠프

더불어민주당 김한정 남양주시장 예비후보가 같은 당 백주선 예비후보가 제안한 1대1 공개 정책토론을 수락했다.더불어민주당 김한정 남양주시장 예비후보가 같은 당 백주선 예비후보가 제안한 1대1 공개 정책토론을 수락했다.김 예비후보는 18일 입장문을 통해 "백주선 예비후보가 저를 지목해 제안한 양자 정책토론을 환영한다"며 "남양주의 미래를 놓고 시민 앞에서 정책과 비전을 검증하자는 취지로 받아들인다"고 밝혔다.이번 정책토론은 교통, 복지, 주거, 일자리, 100만 특례시 대비 도시 발전 전략 등 남양주시 주요 현안을 중심으로 진행될 예정이다. 양측은 각 캠프의 온라인 채널을 통해 생중계 방식으로 토론을 진행하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.김 예비후보는 국회의원 재임 기간 추진했던 주요 성과도 언급했다. 그는 지하철 4호선·8호선 개통, GTX-B 및 9호선 연장 확정, 왕숙 신도시 유치 등을 사례로 들며 "남양주의 도시 구조를 바꾸는 핵심 사업을 추진해 왔다"고 설명했다.이어 "이번 토론에서는 그동안의 성과를 바탕으로 향후 남양주의 발전 방향과 실행 전략을 구체적으로 제시하겠다"고 덧붙였다.김 예비후보는 토론의 성격에 대해서도 선을 그었다. 그는 "이번 자리는 네거티브 공방이 아니라 정책으로 경쟁하는 자리여야 한다"며 "교통, 복지, 주거, 일자리 등 시민 삶과 직결된 문제에 대해 책임 있는 정책으로 검증받겠다"고 밝혔다.또 "이번 선거는 누가 100만 특례시를 앞둔 남양주의 미래를 준비해 왔고, 실제로 실행할 수 있는지를 시민이 판단하는 선거가 되어야 한다"고 강조했다.