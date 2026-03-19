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임택 더불어민주당 광주광역시 동구청장 예비후보가 지난 18일 오후 동구선거관리위원회에 예비후보 등록을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다.임택 더불어민주당 광주광역시 동구청장 예비후보가 19일 3선 도전을 공식 선언하며 본격적인 선거운동에 돌입했다.임택 예비후보는 지난 18일 오후 동구선거관리위원회에 예비후보 등록을 마친 뒤, 이날 학동삼거리에서 출근길 주민들에게 인사를 전하며 첫 공식 일정을 시작했다.이어 동구문화센터를 방문해 프로그램 회원들과 만나며 주민들과의 접촉을 넓히는 등 현장 중심의 선거 행보에 나섰다.임택 예비후보는 "동구는 이미 변화를 넘어 새로운 희망의 도시로 다시 서고 있다"며 지난 민선 7·8기 기간의 성과를 강조했다.그는 "한때 쇠퇴와 침체의 상징처럼 여겨졌던 동구가 이제는 인구 증가, 청년 인구 확대, 출생률 상승 등 눈에 띄는 변화를 만들어냈다"며 "주민의 행복 체감도와 삶의 만족도 역시 크게 향상되며 광주 자치구 중 1위를 기록하고 있다"고 설명했다.또한 "관광, 복지, 건강, 골목경제, 도시재생, 공동체 분야 등에서 전국이 주목하는 성과를 이뤄냈다"며 "다양한 혁신 사례로 인정받으며 대통령상 4회 수상을 비롯해 각종 정부 포상을 받았다"고 말했다.임 후보는 이번 3선 도전에 대해 "단순한 연임이 아니라 동구의 미래를 위한 책임의 연장"이라고 의미를 부여했다.이어 "주민의 일상이 정책의 기준이 되고, 변화가 일회성에 그치지 않고 제도로 자리 잡는 도시를 완성하기 위해 다시 출발선에 섰다"며 "행정통합 시대를 앞두고 행정과 의정을 모두 경험한 검증된 리더십이 동구의 다음 단계를 이끌어야 한다"고 언급했다.민선 9기 비전으로 ▲생활 불편 해소와 일상 속 주민행복 ▲촘촘한 복지 안전망과 소외 없는 통합돌봄 ▲AI 기반 신산업 시스템 구축과 활력 있는 민생경제 ▲예술여행 동구, 매력 있는 문화관광 ▲인문도시 브랜드 강화와 도시 경쟁력 확보 등 5대 핵심 정책 방향을 제시했다.임 후보는 "성과로 증명한 변화의 흐름을 멈추지 않고, 흔들림 없는 도약으로 동구의 미래를 준비하겠다"며 "주민과 함께 만들어온 희망의 길을 끝까지 책임지고 완성하겠다"고 밝혔다.