AFP/연합뉴스

지난 18일, 캘리포니아주 로스앤젤레스 인근 로즈미드에서 운전자들이 주유를 하는 가운데, 서클K 주유소 간판에 현재 유가가 표시되어 있다.2023년 기준 전 세계 석유 생산량의 22%를 점유(사우디아라비아도 11%에 지나지 않는다)한다는 세계 최대 산유국 미국의 주유소 기름값도 폭등하고 있다. CNN에 따르면 캘리포니아주는 이미 갤런당 5달러를 넘어선 지 오래고 전국 평균가는 3.79달러 수준이다. 한 달 전 2.92달러였다고 하니 한 달 만에 30% 가까이 폭등한 것이다.게다가 곧 여름이 다가온다. 6월부터 9월 중순까지 미국의 이동수요는 급증한다. 자동차 여행객들이 급증한다. 그래서 주로 환경적 이유 때문에 여름용 휘발유는 따로 정제해서 판다. 기온이 높을 때 기름이 너무 쉽게 증발하면 대기 중 오존 농도가 높아지고 스모그를 유발하기 때문에 에너지 밀도를 높인 가솔린을 판다. 가격은 당연히 보통 때보다 높다.미국 환경보호청(EPA) 규정에 따라 매년 여름(보통 6월 1일~9월 15일)에는 여름용 휘발유(Summer-blend Gasoline)를 의무적으로 판매해야 하고 정유사들은 다음 달부터는 이 여름용 휘발유를 따로 제조하기 시작한다.그런데 이란 전쟁이 계속되고 있다. 이란은 국제원유가가 배럴당 100달러 이하로 떨어질 만하면 미사일을 더 발사하고 있다. 전략이다. 국제원유가를 꾸준히 100달러 이상으로 높여 금융시장의 불안감을 가중시키고, 미국 트럼프를 더욱 조바심나게 해서 협상에 유리한 고지를 차지하기 위함이다.국제원유가가 계속 100달러 이상이 지속되면 어떻게 될까? 최근 영국 <파이낸셜타임스>가 경제학자 47명에게 물어보니 절반이 넘는 경제학자들이 미국 성장률은 0.25%에서 0.5% 포인트 하락할 것이라고 전망했다. 미국의 물가지수는 반대로 그 정도 수준으로 상승할 것이며, 미국의 근원물가지수가 2% 이하로 내려가는 시기도 2028년은 되어야 할 것이라고 봤다.그럼 금리는? 지난 연말까지도 올해 미국 연준의 금리인하를 예상한 경제학자들이 대부분이었지만, 2026년 3월인 지금은 금리 동결이 많아졌고 오히려 연준이 금리인상을 단행할수도 있다고 보는 전문가들이 생겨났다.전쟁으로 유가가 상승해서 인플레이션이 일어나는데, 금리는 물가가 무서워서 내리지는 못하는, 그래서 경기는 나쁜데 인플레이션이 지속되는 '스태그플레이션'에 대한 우려가 커지고 있는 것이다.미국의 내수시장이 침체되면 우리도 좋을 게 없다. 전 세계 GDP의 4분의 1을 차지하는 미국의 투자가 감소하고 소비가 감소하면 당연히 우리의 경제성장률, 물가지수, 금리에도 지대한 영향을 미친다. 우리도 똑같은 경기사이클로 접어들 건 명약관화다.미국은 여기서 2가지를 더 잃어버릴 위기에 처해 있다.1. 신뢰다. 이미 지난해 일방적 관세폭탄으로 미국을 보는 시선이 비우호적으로 바뀌었다. 한국을 포함한 세계 주요 24개국들 중 79%가 미국을 좋게 보지 않게 됐다는 사람들의 비율이 급증했다. 아래는 미국 퓨리서치센터의 2025년 6월 자료다. 그 중 두자리 숫자대로 떨어진 나라들이 멕시코, 스웨덴, 폴란드, 캐나다, 네덜란드, 스페인, 독일, 한국, 케냐, 일본, 호주, 프랑스다.