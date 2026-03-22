국가보훈처

"미 제5공군에서는 연합군최고사령부 지령(SCAPIN 301호) '민간항공 폐지에 관한 지시각서'를 하달, 한반도에 있는 모든 항공기를 서울 여의도비행장에 집결케 하여 비행 금지를 선포하였다. 또한 집결된 항공기는 당시 비행장에 모여 있던 정비사를 통해 해체하도록 하였다."

"1922년 6월에는 김원봉이 조직한 의열단에 참여하여 천진(天津)에서 조선무산자동맹회장 김한(金翰)과 의열 활동을 위한 폭탄 확보와 투척 계획 등을 협의하여 김상옥 의사를 지원하는 등 항일투쟁에 앞장섰다. 이후 북경과 안동 사이를 오가며 폭탄 운반 등의 활동을 하였다."

최용덕 장군공군 창설은 해군 및 육군 창설보다 몇 년 늦지만, 미국인들이 볼 때 이것은 결코 늦지 않았다. 오히려 빠른 편이었다. 한국 공군이 1949년에 창설된 것도 미국인들의 눈에는 시기상조였다. 미국은 한국 공군이 육군 예하에 한동안 남아 있어야 한다는 입장을 갖고 있었다.이런 미국의 입장에 맞서 1949년에 공군 독립을 관철시킨 인물 중 하나가 제2대 공군참모총장 최용덕이다. 김영환·김정렬·박범집·이근석·이영무·장덕창과 더불어 '7인의 공군창설 주역'으로 기억되는 최용덕은 공군독립 운동의 핵심 인물이다.미국이 한국 공군의 창설을 막을 목적으로 벌인 일들은 공군본부가 2011년에 발행한 <공군사> 제1집에 설명돼 있다. 이 책은 "미군정은 1945년 11월 13일 통위부(현 국방부)를 창설하면서 한국 국방경비대에는 공군이 필요하지 않다는 이유를 들어 육군과 해군만을 창군하였다"라고 한 뒤 이렇게 설명한다.연합군최고사령부를 움직이는 미국은 "모든 항공기는 사령관이 지시하는 대로 폐기처분한다", "항공국을 위시한 모든 민항공 조직이나 단체를 1945년 12월 31일부로 해체한다"는 내용을 위의 지시각서에 포함시켰다. 한국 공군 창설을 규제하는 정도를 넘어 사실상 억압했던 것이다.미군정은 한반도 사정에 둔감했다. 진보적 성향이 강한 한국 여론을 어떻게 통제할지도 크게 고민했다. 북한 및 중국·소련과의 충돌 가능성 역시 우려했다. 그래서 미국은 예측 가능한 범주에서 한반도 상황을 관리하고자 했으며, 한국군이 지나치게 강해져 예측불허 상황이 초래되는 것을 막고자 했다. 이런 전략적 판단 속에서 한국 공군 창설에 대한 미국의 입장이 정리됐다. 최용덕을 비롯한 7인은 미국의 이 같은 부정적 입장에 맞서 공군 독립을 추구했다.1898년 9월 19일 대한제국 한성부에서 출생한 최용덕은 15세 때 중국으로 넘어가 1916년에 중국 육군군관학교를 졸업하고 18세 때인 그해부터 중국군 장교로 근무했다. 그 뒤 공군군관학교에 입학한 그는 1925년에 중국 공군기지학교 교장이 되고 1926년에 중국 항공대 창설에 참여했다.그런데 그는 '두 마음'을 품은 중국군 장교였다. 오로지 중국군에만 헌신하지 않고 빈틈을 봐서 '투잡'을 하는 '이중적'인 인물이었다. 중국군 중대장으로 재직하던 때인 1919년에 3·1운동이 일어나자 19세인 그는 중국군 장교직을 헌신짝처럼 내던진 뒤 한국 독립운동진영을 위한 무기 공급에 참여했다. 이 때문에 중국군에 체포됐다가 석방된 뒤에 공군비행학교로 들어갔다.그의 이중생활은 중국군 복귀 뒤에도 고쳐지지 않았다. 중국 비행부대 대장으로 근무할 때인 1922년에는 중국인들이 볼 때 상식에서 한참 벗어나는 일을 벌였다. 이때 그는 동갑내기인 약산 김원봉(1898.9.28.생)을 돕는 활동에 참여한다. 국가보훈처(국가보훈부)가 1988년에 발간한 <독립유공자공훈록> 제5권에 이런 설명이 있다.