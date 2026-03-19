유성호

정청래 더불어민주당 대표가 지난 17일 오전 서울 여의도 국회 당대표회의실에서 검찰개혁 관련 긴급 기자회견을 열어 "국민들께서 많이 우려하고 걱정했던 독소조항을 삭제하고 수정했다"라며 "중대범죄수사청(중수청)·공소청 법안은 당정청 협의안대로 오는 19일 본회의에서 처리하겠다"라고 말했다.'공소 취소 타진설' 논란에 "가능한 모든 방법으로 강력 대응하겠다"던 정청래 민주당 대표가 지난 18일 논란의 중심에 선 김씨 방송에 출연한 데 대해서도 당내 비판이 나오고 있다.한준호 예비후보는 이날 김어준의 뉴스공장에서 정 대표를 겨냥해 "(입법 과정에 대해) 대통령의 생각을 자꾸 언급하는 것 자체가 당을 지휘하고 있는 당 대표로서 맞냐는 생각이 있다"라며 "입법을 마무리하는 단계는 당이 책임지는 부분인데 대통령을 자꾸 언급하는 것은 정부를 이끌어가는 대통령 입장에서도 상당히 부담일 것"이라고 비판했다.'원조 친명'으로 꼽히는 김영진 민주당 의원은 이날 < SBS 김태현의 정치쇼 > 라디오에 출연해 "정 대표가 어느 매체에 나가는지는 본인 자유니 왈가왈부하기엔 그렇다"면서도 "더 큰 갈등과 분열로 가지 않았으면 좋겠다"라고 밝혔다.김 의원은 또 김어준씨를 향해서도 "(의혹을 제기한) 기자 책임으로 다 떠넘기기보다는, 적정한 범위 내에서 사과하고 앞으로 이런 일이 없게 하겠다 정도는 약속하는 게 맞다"라고 말했다민주당은 장인수씨 고발 외 추가 대응은 하지 않을 방침이다. 김현정 원내대변인은 이날 당 정책조정회의 뒤 기자들과 만나 "(김어준씨 방송 관련) 당에서 진행되는 사항은 없다"며 "국민소통위에서 장인수 기자 고발 기자회견 할 때, '법률 검토해보니 김어준은 대상이 아니다'라 발표한 바 있는데 그 입장이 유지된다고 보면 된다"라고 답했다.