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19일 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장> 유튜브에 출연한 한준호 경기도 지사 예비후보.화면갈무리
방송인 김어준씨가 운영하는 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에서 제기된 '공소취소 타진설'이 거센 역풍을 맞은 가운데 한준호 더불어민주당 경기지사 예비후보가 19일 직접 이 방송에 출연해 쓴소리를 내놨다.
한 예비후보는 이날 "장인수 전 기자의 발언으로 인해 논란이 촉발됐는데, 이 부분에 대한 대응이 실망이었다"며 "(김어준씨가) 이런 일이 재발되지 않도록 노력하겠다고 말해줬으면 오히려 논란이 커지지 않고 마무리가 됐을 것", "정비될 필요가 있다"고 지적했다.
한 예비후보의 지적에 김씨는 "새로운 오픈플랫폼으로서의 고민도 있다"며 "이게 처음 있는 모델이다 보니, 새로운 오픈플랫폼이 가져야 할 자체 윤리와 출연자들의 저널리스트(기자)적 윤리 정립"을 고민하고 있다고 답했다. 사실상 논란에 대해 잘못을 인정하고 유감을 표한 것으로 해석된다.
지난 10일 MBC 기자 출신 유튜버 장인수씨는 김어준씨 유튜브 채널에 나와 방송 중 정부 고위관계자가 이재명 대통령 재판 사건의 공소 취소를 검찰에 요구했다는 취지로 주장하면서, 근거를 명확히 밝히지 않아 파문이 일었다. 민주당 내에서 강력 대응해야 한다는 목소리가 높아지자 당 국민소통위원회는 장씨를 고발했다(관련 기사: 민주당, '공소취소 타진설' 장인수 고발... 김어준 방송은 제외 https://omn.kr/2hcgp
).
한준호 예비후보는 <김어준의 뉴스공장>에서 '공소취소 타진설'이 제기되자 "찌라시 수준도 안 되는 음모론"이라고 강하게 비판한 바 있다.
이후 민주당 내 김씨 채널 '출연 보이콧'도 뒤따랐다. 강득구 최고위원은 18일 본인 페이스북에 "장 전 기자를 둘러싼 논란 여진이 계속되고 있다"며 "앞으로 해당 방송에서 섭외 요청이 오더라도 출연하지 않겠다. 제 결정이 큰 의미가 없을 수도 있지만 원칙을 지키겠다"고 썼다.
그에 앞서 민주당 원내대표를 지낸 박찬대 인천시장 예비후보 또한 13일 KBS 라디오에서 "(방송 출연 중단 요구가) 나올 수 있다고 본다. 저는 개인적으로는 작년 8월 이후부터는 출연을 안 했다"라며 "출연자가 많이 좀 감소하지 않을까 싶다"고 말했다. 송영길 전 민주당 대표도 12일 CBS 라디오에서 "특정 유튜브에 국회의원이 줄 서서 알현하듯 있는 모습이 좋지 않다"며 "섭외 받아도 안 나가도 싶다"고 말했다.
"강력 대응하겠다"던 정청래 출연 놓고도 당내 설왕설래