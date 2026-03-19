정은아

한준호 민주당 경기도지사 경선후보가 19일 경기도의회 브리핑룸에서 비전선포 기자회견을 통해 "지금 경기도의 아침은 길 위에서 시작되는 고단한 시간"이라며 “경기도를 바꾸고 도민의 하루를 바꾸겠다”고 밝혔다.더불어민주당 경기도지사 경선에 출마한 한준호 후보가 교통·주거·일자리 분야를 중심으로 한 지역 발전 구상을 제시하며 중앙정부와의 정책 연계 필요성을 강조했다.한준호 후보는 19일 경기도의회 브리핑룸에서 열린 1차 비전선포 기자회견에서 "경기도의 변화는 도민의 일상을 바꾸는 데서 시작된다"며 "교통·주거·일자리의 구조적 전환을 통해 체감 가능한 변화를 만들겠다"고 밝혔다.이날 한 후보는 '경기도 대도약, 내 삶의 대전환'을 비전으로 ▲교통 혁신 ▲주거 재편 ▲일자리 창출 등 3대 정책 축을 제시했다.특히 정책 추진 과정에서 중앙 정부와의 연계성과 관련해 "주거 정책 등은 국가 정책과 긴밀히 연결돼 있는 만큼 중앙 정부와의 협력 체계를 통해 실효성을 높여야 한다"며 "국가 정책 방향과 지역 정책이 유기적으로 맞물릴 때 도민 삶의 변화 속도를 높일 수 있다"고 말했다.교통 분야에서는 '수도권 30분 교통권' 실현을 목표로 광역 교통망 개선 구상을 밝혔다.한 후보는 GTX 순환망 구상을 통해 주요 거점을 연결하고, 광역교통 체계 통합과 이용 편의 개선을 추진하겠다는 입장을 밝혔다. 또한 교통카드와 요금 체계 일원화 방안도 함께 언급했다.주거 분야에서는 3기 신도시 추진과 기존 신도시 정비를 병행하겠다는 계획을 밝혔다. 한 후보는 1기 신도시에 대해 "단순 재건축이 아닌 도시 기능 전반을 재설계하는 방식으로 접근하겠다"며 주거 안정성과 생활 인프라 개선 필요성을 강조했다. 아울러 도보권 내 생활이 가능한 도시 구조 조성 방안도 제시했다.일자리 정책과 관련해서는 '경기형 판교 10개 조성(GP10 프로젝트)'을 통해 지역별 산업 기반을 강화하겠다는 구상을 밝혔다. 반도체, 콘텐츠, 바이오, 미래 모빌리티 등 산업을 중심으로 지역 특화 발전 전략을 추진하겠다는 설명이다.또한 역세권 중심으로 창업과 기업 활동을 지원하는 기반을 마련해 청년과 기업이 성장할 수 있는 환경을 조성하겠다는 계획도 언급했다.수도권 행정 체계와 관련해서는 "서울·경기·인천은 하나의 생활권으로 연결돼 있다"며 "광역 단위에서의 협력과 제도 개선 논의가 필요하다"고 밝혔다.한 후보는 "경기도를 단순한 주거 공간이 아닌 삶과 일자리가 함께 완성되는 지역으로 전환하겠다"며 "도민이 체감할 수 있는 변화를 만들기 위해 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.