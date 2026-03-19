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더불어민주당 광주광역시당.더불어민주당 광주광역시당 선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 기초의원 후보 선출을 위한 경선 결과를 19일 발표했다.이번 경선은 서구(가·다·라), 남구(가), 북구(가·나·마·바), 광산구(다) 등 총 9개 선거구를 대상으로 실시됐으며, 권리당원 100% ARS 투표 방식으로 진행됐다.서구 다 선거구만 2명 후보자를 선출하고, 나머지 선거구는 각각 3명을 선출해 총 26명의 후보자가 확정됐다.지역구별 경선 당선인은 ▲서구 가 김수영·이기성·이현남 ▲서구 다 김영선·백종한 ▲서구 라 김유안·박영숙·오지은 ▲남구 가 김경묵·김춘구·조미애 등이다.또 ▲북구 가 고영임·고점례·신원근 ▲북구 나 김재덕·박정하·신정훈 ▲북구 마 김혜은·배미선·황예원 ▲북구 바 윤은경·정재성·한양임 ▲광산구 다 강한솔·조영임·최윤종 등이 후보자로 확정됐다.이들은 향후 당헌·당규에 따라 광주광역시당 상무위원회 의결과 중앙당 당무위원회 인준을 거쳐 최종 후보자로 확정될 예정이다.