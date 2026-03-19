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김형남 더불어민주당 서울시장 예비후보가 17일 오후 서울 종로구 광화문 사거리에서 퇴근길 시민들에게 인사하며 지지를 호소하고 있다.유성호
"패기가 참 좋다."
서울시장 선거를 앞두고 유세가 한창 이어지고 있는 지난 17일, 시민들 앞에서 퇴근길 인사를 건네는 김형남 더불어민주당 서울시장 예비후보(36)를 바라보던 한 70대 여성은 <오마이뉴스>에 이렇게 말했다.
김 후보는 오는 23일 민주당 서울시장 경선 투표 일정을 앞두고 이날 오후 6시 서울 종로구 광화문 광장을 찾았다. 막 퇴근한 직장인들이 광화문 광장과 그 주변 횡단보도로 쏟아져 나왔다. 시민들에게 명함을 건네는 김 후보의 손이 바빠졌다. 한 청년 여성은 김 후보의 명함을 받아들더니 "(내가) 경기도민이라 아쉽다, 응원한다"는 말을 남겼다.
"서울시장 예비후보 김형남입니다. 오늘 하루도 고생 많으셨습니다. 조심히 들어가십시오.", "서울을 단단한 방파제로 만들겠습니다."
많은 이들이 그의 명함을 기꺼이 받았지만, 또 많은 명함이 김 후보의 손으로 되돌아왔다. '초보 정치인'의 당연한 숙명이다. 그는 "앞으로 4년, 서울시 월세 인상률 0% 임대주택을 기본 인프라로"라고 적힌 피켓을 목에 걸고 나왔다. 서울시 월세 인상률 0%는 그의 대표 공약 중에 하나다. 서울시장이 되면 시장의 권한을 발동해 조례로 보증금 및 월세 증액 청구 상한을 0%로 제한할 수 있다는 것이다.
"다음에 나올 거면 지금 나오지 않았다"
▲ BTS 공연 앞두고... 김형남 서울시장 예비후보 "빛나지 않는 사람도 지키는 서울 만들겠다" ⓒ 유성호
이날 저녁 식사를 마치고 사무실로 돌아간다는 한 서울 시민이 김 후보의 두 손을 잡고 덕담을 건넸다. "시장(선거)에 나오고 싶잖아? 내가 장관이든 아니든, 내가 돈이 있든 없든, 겸손하고 사람들을 존중해주면 시장이 돼요!" 그러면서도 그는 "내가 봐서는 이번에는 안 되는데, 차기 정도 나오면 뽑아줄게"라고 말했다. 김 후보는 "더 열심히 해보겠다"면서 고개를 숙였다.
앞서 <오마이뉴스>와 만나 "패기가 좋다"고 말했던 70대 여성도 "그런데 다음에 기회가 또 많이 있을 거예요"라고 말하기도 했다. 선거운동 중 김 후보가 많이 듣는 말이다.
김 후보는 "아무래도 젊게 보고 그렇게 많이들 말씀해주시는 것 같다. 그런데 우리 (캠프)가 하고자 하는 일이 다음에 해도 되는 일이었으면 지금 선거에 나오지 않았을 것"이라며 "불안한 미래에 대비해 어떤 방파제를 세울지를 두고 경쟁하는 선거가 돼야 한다는 마음으로 출마를 결심했고, 이 결심은 다음으로 미룰 수 없는 결심이라고 말씀드리고 싶다"고 설명했다.
그는 실제로 거리에서 불안한 청년들을 많이 접했다고 말했다. '불안'은 이번 서울시장 선거에서 그가 갖고 나온 핵심 키워드 중 하나다. 김 후보는 "구로디지털단지에서 만난 한 청년은 '정치권에서는 변화가 만들어낼 아름다운 결과만 집중하는 게 아닌가, 정작 거기서 밀려나는 사람들의 이야기는 하지 않는다'고 말씀해주셨다. 시민들께서도 똑같이 느낀다고 생각했다"고 말했다.