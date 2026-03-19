유성호

"패기가 참 좋다."

"서울시장 예비후보 김형남입니다. 오늘 하루도 고생 많으셨습니다. 조심히 들어가십시오.", "서울을 단단한 방파제로 만들겠습니다."

▲ BTS 공연 앞두고... 김형남 서울시장 예비후보 "빛나지 않는 사람도 지키는 서울 만들겠다" ⓒ 유성호

김형남 더불어민주당 서울시장 예비후보가 17일 오후 서울 종로구 광화문 사거리에서 퇴근길 시민들에게 인사하며 지지를 호소하고 있다.서울시장 선거를 앞두고 유세가 한창 이어지고 있는 지난 17일, 시민들 앞에서 퇴근길 인사를 건네는 김형남 더불어민주당 서울시장 예비후보(36)를 바라보던 한 70대 여성은 <오마이뉴스>에 이렇게 말했다.김 후보는 오는 23일 민주당 서울시장 경선 투표 일정을 앞두고 이날 오후 6시 서울 종로구 광화문 광장을 찾았다. 막 퇴근한 직장인들이 광화문 광장과 그 주변 횡단보도로 쏟아져 나왔다. 시민들에게 명함을 건네는 김 후보의 손이 바빠졌다. 한 청년 여성은 김 후보의 명함을 받아들더니 "(내가) 경기도민이라 아쉽다, 응원한다"는 말을 남겼다.많은 이들이 그의 명함을 기꺼이 받았지만, 또 많은 명함이 김 후보의 손으로 되돌아왔다. '초보 정치인'의 당연한 숙명이다. 그는 "앞으로 4년, 서울시 월세 인상률 0% 임대주택을 기본 인프라로"라고 적힌 피켓을 목에 걸고 나왔다. 서울시 월세 인상률 0%는 그의 대표 공약 중에 하나다. 서울시장이 되면 시장의 권한을 발동해 조례로 보증금 및 월세 증액 청구 상한을 0%로 제한할 수 있다는 것이다.이날 저녁 식사를 마치고 사무실로 돌아간다는 한 서울 시민이 김 후보의 두 손을 잡고 덕담을 건넸다. "시장(선거)에 나오고 싶잖아? 내가 장관이든 아니든, 내가 돈이 있든 없든, 겸손하고 사람들을 존중해주면 시장이 돼요!" 그러면서도 그는 "내가 봐서는 이번에는 안 되는데, 차기 정도 나오면 뽑아줄게"라고 말했다. 김 후보는 "더 열심히 해보겠다"면서 고개를 숙였다.앞서 <오마이뉴스>와 만나 "패기가 좋다"고 말했던 70대 여성도 "그런데 다음에 기회가 또 많이 있을 거예요"라고 말하기도 했다. 선거운동 중 김 후보가 많이 듣는 말이다.김 후보는 "아무래도 젊게 보고 그렇게 많이들 말씀해주시는 것 같다. 그런데 우리 (캠프)가 하고자 하는 일이 다음에 해도 되는 일이었으면 지금 선거에 나오지 않았을 것"이라며 "불안한 미래에 대비해 어떤 방파제를 세울지를 두고 경쟁하는 선거가 돼야 한다는 마음으로 출마를 결심했고, 이 결심은 다음으로 미룰 수 없는 결심이라고 말씀드리고 싶다"고 설명했다.그는 실제로 거리에서 불안한 청년들을 많이 접했다고 말했다. '불안'은 이번 서울시장 선거에서 그가 갖고 나온 핵심 키워드 중 하나다. 김 후보는 "구로디지털단지에서 만난 한 청년은 '정치권에서는 변화가 만들어낼 아름다운 결과만 집중하는 게 아닌가, 정작 거기서 밀려나는 사람들의 이야기는 하지 않는다'고 말씀해주셨다. 시민들께서도 똑같이 느낀다고 생각했다"고 말했다.