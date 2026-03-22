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라스코 동굴벽화 <들소 사냥> 17,000 BC퍼블릭 도메인
투우에서 만나는 살기 어린 관계는 농경과 목축 이전으로 올라간다. 구석기 동굴벽화에서 접하는 들소 사냥이 대표적이다. 워낙 큰 몸집에 날카로운 뿔도 있어서 상당한 위험을 감수해야 한다. 십여 명이 달라붙어서 창을 던지거나 찔러도 사냥 도중에 목숨을 잃는 경우가 적지 않았을 것이다. 동굴벽화에도 소뿔에 찔려 목숨을 잃는 장면이 나온다.
프랑스 도르도뉴 지방에서 발견된 라스코 동굴의 <들소 사냥>은 구석기 벽화를 대표하는 몇 점 중의 하나다. 먼저 위압감을 줄 정도로 거대한 몸집이 눈에 들어온다. 소의 몸에서 가장 취약한 복부를 창으로 공격하는 데 성공했다. 등은 워낙 억센 가죽으로 덮여 있어서 던진 창이 튕겨 나가기에 십상이다. 창에 맞은 부분에서 창자가 튀어나와 있는 모습이 생생하다.
하지만 인간에게 닥친 위험도 상당하다. 들소의 뿔에 받혀 넘어지는 인간이 보인다. 들소의 앞다리 근처에 중간이 끊겨 있는 직선이 보인다. 사냥 도중에 날카로운 뿔을 앞세우고 돌진하는 들소에 충돌해 부러진 나무 창이다. 강력한 뿔과 부러진 창을 대비시킨 점을 고려할 때 인간도 죽거나 최소한 중상을 입었을 듯하다.
벽화를 그린 구석기인은 자신이 겪은 사냥 경험과 목격한 장면을 담았으리라. 구석기인들의 두 시선이 그림에 압축되어 있다. 현실적으로 들소 사냥의 위험에서 오는 두려움이 묻어난다. 동시에 위험을 감수하고 소 사냥에 성공하려는 열망도 강렬하다. 복부 밖으로 터져 나온 내장의 과장된 묘사는 이를 반영한다.
원래 인류는 위대한 사냥꾼이었을까?
스페인 투우는 원시 인류의 정복 열망과 두려움을 경기라는 의식화된 형태로 보존했다. 대신 두려움을 극복하고 정복을 실현한, 승리의 환희를 담는 의식이다. 인류의 오랜 통념의 반영이기도 하다. 호랑이·사자처럼 자연계 최상위 포식자를 제외하고는, 소와 같은 대형 동물을 비롯하여 모든 동물에 관한 한 인류는 처음부터 지배자였다는 생각 말이다.
하지만 사냥이 원시 인류의 생존을 해결하는 가장 중요한 활동이었다는 통념은 착각일 가능성이 크다. 미국의 과학자이자 작가 재러드 다이아몬드가 <제3의 침팬지>에서 주장한 다음 내용은 전혀 다른 현실을 지적한다.
'사냥하는 사람'이라는 신화는 우리에게 아주 친숙한 것이 되었기 때문에, 오랫동안 수렵이 상당히 중요했다는 신앙을 버리기는 매우 어렵다. (…) 오랜 역사에서 인간은 위대한 수렵인이 아니라, 식물성 음식이나 소형 동물을 얻기 위해 석기를 사용하는 약삭빠른 침팬지였다.
그에 의하면 인류는 지구에서 살아온 기간 대부분에 걸쳐 그리 대단한 사냥꾼이 아니었다. 흔히 초기 인류를 떠올리면 해가 질 때쯤 들소·멧돼지처럼 큰 동물을 긴 막대에 묶어 메고 의기양양한 모습으로 돌아오는 장면을 머리에 그린다. 당연히 저녁 식사 시간에는 모닥불 주위에 둘러앉아 잘 익은 고기를 먹었으리라 예상한다.
이러한 통념은 현실과는 거리가 먼 허구적인 신화에 불과하다. 초기 인류는 대형 동물 사냥꾼으로서의 능력이 대단하지 않았다. 겨우 석기 시대에서 벗어난 단계의 원시생활을 하는 원주민들의 사례를 보면 분명해진다. 뉴기니 원주민들은 평생 몇 마리의 캥거루만을 잡을 수 있다는 점을 알고 있다. 다른 지역의 원주민들도 사정은 비슷하다.
구석기 시대 인류보다 더 나은 사냥 도구의 사용에도 불구하고 필요한 열량 대부분을 채집으로 획득한 식물성 음식물에 의존한다. 사냥이 성공하는 날이 종종 있기는 하지만, 토끼처럼 작은 동물이어서 우리가 예상하는 '사냥하는 남자'의 영웅담에는 한참 미치지 못한다.
서구인들의 동물 지배 사고방식은 기독교 성경에 나온 신의 약속에 근거하고 있다. <창세기>에는 신이 인간을 창조하면서 "바다의 고기와 공중의 새, 또한 집짐승과 모든 들짐승과 땅 위를 기어 다니는 모든 길짐승을 다스리게 하자!"라고 한다. 원래 인간이 세상의 모든 동물을 지배하게 되어 있었다는 믿음이다. 신이 만든 질서라는 점에서 자연적 원리이기도 하다.
하지만 실제의 역사적 사실로 보면 맹수는 차치하고 소에 대한 지배조차 인류 역사 전체로 보면 비교적 최근의 일이다. 대규모 집단을 형성하고, 소의 두꺼운 가죽을 뚫을 수 있는 청동기·철기 화살촉을 사용한, 이른바 문명 시대 이후의 일이라고 봐야 한다. 다시 말해 동물에 대한 인간의 우월한 정복자 지위를 자연적인 성격이나 원리로 볼 근거가 없다.
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