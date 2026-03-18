정은아

18일 오후 2시 화성 나래울 종합복지관 로비에서 출마기자회견을 하고 있는 정명근 화성특례시장.정명근 화성특례시장이 재선 도전을 공식화하고 향후 시정 운영 방향을 밝혔다.정 시장은 18일 오후 2시 화성 나래울 종합복지관 로비에서 열린 출마 기자회견에서 지난 4년간의 시정 경험을 언급하며 "행정의 연속성과 완성도를 높이는 것이 중요하다"고 말했다. 이어 "그동안의 경험을 바탕으로 시민 삶의 변화를 이어가겠다"는 입장을 밝혔다.그는 재임 기간 동안의 시정 운영과 관련해 시민 생활과 밀접한 행정 개선을 강조했다. 특히 민원 처리, 생활 환경 개선 등 일상과 관련된 정책 추진을 언급하며 "현장에서 시민의 목소리를 반영하는 행정을 이어왔다"고 설명했다.향후 시정 방향에 대해서는 교통, 도시, 복지, 문화 등 주요 분야의 정책을 지속 추진하겠다는 계획을 밝혔다. 정 시장은 "출퇴근 교통 여건 개선과 생활 안전, 생활 기반 시설 확충 등을 포함해 시민이 체감할 수 있는 정책을 이어가겠다"고 말했다.이날 기자회견에서는 중앙정부 정책과의 연계 필요성에 대한 언급도 있었다. 정 시장은 "정부 정책 방향을 지방 현장에서 구현하는 역할이 중요하다"며 "국가 정책과 지역 발전이 함께 추진될 필요가 있다"고 밝혔다.또한 행사에서는 "대한민국은 이재명, 화성은 정명근"이라는 문구가 제시되기도 했다.정 시장은 "시정 운영의 안정성과 지속성을 바탕으로 도시 발전을 이어가겠다"며 "향후 정책 추진 과정에서 시민 의견을 반영해 나가겠다"고 덧붙였다.한편, 18일 기준 진석범, 김경희, 박태경, 김용, 전성균이 화성특례시장 선거 예비후보로 등록했다.