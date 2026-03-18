국회방송

더불어민주당 신정훈 행정안전위원장이 21일 전남도 국정감사에서 당의 핵심 정책인 기본소득 제도 도입 수용 의지 부족을 집중 질타하자 김영록 전남지사가 고개를 들어 한숨 짓고 있다. 2024. 10. 21더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 신정훈 의원 측이 경쟁자인 김영록 전남지사의 지난 8년 도정을 실패로 규정하며 "초대 통합시장 자격이 없다"고 직격했다. 재선 도지사를 넘어 사실상 3선 도전에 나선 김 지사를 향해 '무능 심판론'을 본격 제기한 것이다.신정훈 후보 캠프 여균수 대변인은 18일 "김영록 지사의 8년 행정을 한 단어로 정리하면, '무능'"이라며 "실적으로 증명하지 못한 김 지사는 통합시장 자격이 없다"고 비판했다.여 대변인은 김 지사가 인구 감소·투자유치 실패·광주 군공항 이전 표류·나주SRF발전소 파행 등 주요 현안을 도정 책임자로서 책임감 있게 처리하기는커녕 회피와 모르쇠로 일관했다고 지적했다.우선 인구 감소 문제와 관련해 여 대변인은 "김 지사 취임 첫해인 2018년 전남 인구는 188만 명이었으나 2025년에는 178만 명으로 10만 명 넘게 줄었다"며 "도내 22개 시·군 중 16곳은 인구소멸 지역으로 전락했다"고 했다.김 지사 재임 중 광주전남발전연구원이 분리된 데 대해서도 "김 지사가 전남·광주 통합의 상징을 강제로 분리한 장본인"이라며 "통합 기반을 스스로 허물어 놓고 이제 와 통합을 외치는 것은 정치적 계산에 따른 위선이자 자기 부정"이라고 비판했다.전남이 아닌 서울에 고가 아파트를 보유한 것을 두고는 "서울 생활 기반 '주말도지사'"라고 규정하며 "도정 책임자로서의 자격이 의심스럽다"고 했다. 또 정부의 '관사 폐기 지침'에도 김 지사가 관사살이를 고집해 온 행태는 지역민을 우롱하는 처사라고 비판했다.