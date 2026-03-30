프로야구

대한민국 역사박물관에 있는 프로야구 홍보물지난 3년간 꼴찌, 2위, 꼴찌를 경험한 뒤 맞이하는 네 번째 시즌은 아마도, 우승까지는 아니더라도 꽤 상위권에 올라갈 차례라는 막연한 낙관 속에 맞이한 1985년 3월 30일 롯데와의 개막전은 역시나 기분 좋은 승리였다. 이튿날 2차전을 내주며 사이좋게 1승 1패를 기록한 것까지도 나쁘지 않았다. 하지만 하루건너 만난 OB전부터는 사이좋은 주고받기도 없었고, 개평도 없었고, 자비도 없었다. 패, 패, 패. 그 뒤로 늘어선 MBC, 삼성, 다시 OB, 그리고 해태, 롯데. 5개 팀들이 차례로 맡겨둔 것처럼 승을 찾아갔고 어느새 삼미의 연패는 상상의 마지노선 11을 훌쩍 넘어 18에 이르고 있었다.예나 지금이나, 연패가 길어지면 선수들은 온갖 궁리를 다 해본다. 머리를 밀기도 하고, 바지를 양말 속에 집어넣기도 한다. 또 훈련 틈틈이 야구장 잔디 사이에서 자란 토끼풀 중에 이파리 네 개인 것이 없나 두리번거리는 이들도 있다.그렇다면 팬들은 그 시간을 어떻게 견뎠을까. 응원을 하고, 욕지기를 하고, 분을 참지 못해 웃통 벗고 야구장 그물 위로 오르는 것도 대략 10연패쯤 까지였다. 그 뒤로는 소주를 마시고, 기도를 하고, 또 어떤 이는 '내가 좀 착하게 살아야겠다'고 말하기도 했다. 좀 다르게 말하는 이는 '내가 죄가 많아 이런 꼴을 본다'고 하기도 했다.또 어떤 사람들은 일부러 야구를 보지 않으려고 몸부림을 쳤다. '내가 볼 때마다 진다'고 일부러 야구 경기가 있는 시간에 술을 마시고, 낮잠을 자고, 혹은 공을 차러 나갔다. 무심코 TV를 켰다가 야구 중계방송이 있으면 소스라치게 놀라 꺼버리기도 했다.하지만 정말로 잊는 사람은 없었다. 건성으로 저녁 뉴스 시간을 흘려보낸 뒤 스포츠뉴스에 신경을 곤두세웠고, 또 한 번 괴로워하며 하루를, 또 하루를 보내곤 했다. 그렇게 야구를 하는 사람과 보는 사람은 연결되어 있었고, 야구와 사람이 연결되어 있었다.개막전에서 그해 유일한 1승을 거둔 뒤로 꼭 한 달이 지난 4월 30일, 인천 도원야구장에서 결국 또 한 번 영원히 오지 않을 것 같던 승리가 찾아왔다. 그리고 연패를 기록하는 숫자가 18에서 멈췄다.그날 만난 MBC는 또 MBC대로 '이겨야 본전이고, 혹시 지게 되면 큰 망신이 될', 그래서 만약 진다면 '1패 이상의 타격을 입게 될' 삼미와의 경기를 위해 어김없이 에이스 하기룡을 투입했다.그에 비해 삼미의 2년 차 투수 최계훈의 이름값은 초라했고, 타자들의 눈빛에서도 자신감이란 찾아보기 어려웠다. 하지만 최계훈은 그날 안타 6개만을 내주며 9회까지 혼자 버티는 투혼을 발휘했고, 정구선이 2회에 선제 1점 홈런을, 양승관이 8회 말에 쐐기를 박는 3타점 3루타를 날려 뒤를 받쳤다.그날 경기가 끝나고, 마치 여느 팀의 우승 장면처럼 삼미의 모든 선수들이 마운드 위의 최계훈에게 달려들어 부둥켜안고 환호하는 동안 관중석의 팬들은 주섬주섬 눈물을 닦아내느라 분주했다. 아무나 부둥켜안고 나누기도 좀 그렇고, 대놓고 보이기도 민망한 눈물이었다. 그 눈물에 감격이라든가, 자축이라든가 하는 이름을 붙일 수는 없다.그보다는 다시는 이기지 못할지도 모른다는 두려움, 영원히 지기만 할지도 모른다는 공포가 드디어 멈췄다는 생각에 흘러나온 안도의 눈물이었을 것이다. 혹은 생각의 갈피를 잡지 못해 잠 못 이루던 날들이 떠올린 새삼 서러운 눈물이었을 것이다.그래서 이제는 가끔 시간 맞으면 야구 중계방송을 봐도 되고, 또 연패를 당하더라도 한 17경기까지는 기다려볼 여유를 가져도 되고, 이제는 저게 다 내 죗값인가 싶어서 새삼 삶을 돌아보는 일도 멈출 수 있겠다는 생각에 녹아내린 마음속 응어리들이었다.