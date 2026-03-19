AFP 연합뉴스

18일(현지시간) 이스라엘 중부 해안 도시 네타냐 상공에서 이란의 미사일 공격이 이어지고 있다.그런데 같은 작동이 다른 방향에서는 전혀 다른 결과를 낳는다. 중동 전쟁은 그 변환이 가장 선명하게 드러나는 장면이다. 전쟁이 확대될수록 에너지 가격은 오르고, 국제사회의 시선은 분산된다. 이 두 가지 변화는 곧바로 다른 곳에서 효과를 낳는다.그 효과가 가장 직접적으로 나타나는 곳이 러시아다. 유가 상승은 곧 러시아의 재정 여력으로 이어진다. 실제로 최근 중동 긴장 속에서 국제유가가 급등하면서 러시아의 에너지 세수는 단기간에 크게 늘어날 것으로 전망되고 있다. 같은 충격이지만, 유럽에는 부담으로 작용하는 것이 러시아에는 현금 흐름으로 바뀌는 구조다.이뿐만이 아니다. 전쟁의 무게가 중동으로 이동할수록 우크라이나 전선은 상대적으로 뒤로 밀린다. 지원과 관심이 분산되는 사이, 러시아는 압박이 완화된 상태에서 시간을 번다. 전쟁은 길어지고, 그 시간은 러시아에 유리하게 작동한다.제재의 문제에서도 같은 현상이 반복된다. 중동발 공급 불안을 완화하기 위한 미국의 조정은, 의도와 무관하게 대러 압박에 균열을 만든다. 실제로 제한적 유예나 집행 완화만으로도 러시아는 추가적인 수익과 판매 여지를 확보한다. 에너지 시장이 흔들릴수록, 러시아는 '제재 대상'이면서 동시에 '필수 공급자'라는 이중적 위치를 활용할 수 있게 된다.결국 중동의 불안정이 유럽에는 비용으로, 러시아에는 수익과 시간으로 전환되고 있다. 이것이 우연이 아니라 구조라면, 기준은 하나다. 힘이 어디에 쓰였는지가 아니라, 그 힘이 어떤 결과를 만들어내고 있는가다.러시아가 직접적인 이익을 얻는다면, 중국은 보이지 않는 이익을 축적한다. 그것은 수익이 아니라 위치다. 러시아가 돈과 시간을 벌었다면, 중국은 공간을 얻는다.미국의 작동이 유럽을 흔들고 러시아에 여유를 제공하는 동안, 그 사이에는 비어 있는 공간이 생긴다. 동맹 내부의 신뢰가 약해지고, 통상과 안보에서 균열이 생길수록, 그 공간은 점점 넓어진다.이 변화는 외교적 분위기의 문제가 아니다. 실제로 미국은 중동 위기에 대응하기 위해 인도·태평양에서 운용하던 군사 자산을 중동으로 이동시키고 있다. 전력이 한쪽으로 쏠리는 순간, 다른 지역에서는 상대적으로 공백이 생긴다.그 공백은 그대로 남아 있지 않는다. 미국의 존재가 얇아지는 만큼, 중국이 움직일 수 있는 공간은 넓어진다. 인도·태평양에서의 억지력이 상대적으로 약해질수록, 중국은 더 많은 선택지를 갖게 된다.여기에 유럽과 미국 사이의 균열까지 더해진다. 미국의 일방적 조치와 그로 인한 불일치는, 다른 국가들에는 협상의 여지로 바뀐다. 중국은 그 틈에서 자신에게 유리한 위치를 점진적으로 확보해 나간다.이 이익은 러시아와 다르다. 러시아가 에너지와 전쟁 환경에서 직접적인 이익을 얻는다면, 중국은 질서의 변화 속에서 위치를 넓힌다. 눈에 보이는 성과가 아니라, 축적되는 조건이다. 이는 향후 미·중 세력 구도의 변화를 좌우할 미국의 치명적 악수다.