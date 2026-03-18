신영근

홍성군의회 더불어민주당 소속 의원들이 이번 지방선거에서 “민주주의를 흔드는 내란 정치는 결코 용납될 수 없다”라며 지방선거 공식 출마를 선언했다.(사진, 왼쪽부터 최선경, 문병오, 신동규, 이정희 의원)홍성군의회 더불어민주당 소속 의원들이 이번 지방선거에서 "민주주의를 흔드는 내란 정치는 결코 용납될 수 없다"라며 공식 출마를 선언했다.의원들은 18일 홍성군 브리핑실에서 열린 합동 출마 기자회견을 통해 "지난 4년간 군민의 삶을 가장 가까운 곳에서 바라보며 의정활동을 펼쳐왔다"면서 "(앞으로도) 군민의 세금이 올바르게 쓰이는지 철저히 살피겠다"며 이같이 말했다.그러면서, "지방의회는 군민의 삶을 지키고 행정을 감시하는 가장 중요한 민주주의 기관"이라며 "(경험과 책임을 바탕으로) 지역 발전을 위한 정책 대안을 제시하는 데 더욱 책임 있는 역할을 하겠다"는 포부를 밝혔다.제9대 홍성군의회 민주당 소속은 최선경, 문병오, 신동규 등 3명의 지역구 의원과 비례대표 이정희 의원 등 모두 4명이다.이번 선거에서는 비례대표 이정희 의원도 지역구에 출마하는 등 현직 의원 모두 지방선거에 출마한다.이들은 "현재 홍성은 인구 감소와 지역 소멸 위기, 원도심과 내포신도시 간 균형발전, 농어촌의 지속가능한 발전 등 다양한 과제를 안고 있다"면서 "군민의 삶과 직결된 민생 정책을 중심에 두고 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 강조했다.특히 ▲군민 중심 민생 의정 강화 ▲철저한 견제와 감시 ▲정책 의회 구현 ▲열린 의회 실현 등을 약속했다.이어 "지방정치는 거창한 말이 아니라 현장에서의 책임과 실천으로 평가받아야 한다"면서 "지난 4년의 경험을 바탕으로 더 성숙하고 책임 있는 의정활동으로 홍성의 미래를 만들어 가겠다"고 목소리를 높였다.마지막으로 이들은 "홍성이 더 살기 좋은 지역과 군민의 삶이 더 나아지도록 최선을 다하겠다"며 "홍성의 미래를 위해 다시 한번 군민의 선택을 받겠다"면서 "민주당의 가치인 민생과 민주주의를 지키는 책임있는 정치로 홍성군민의 삶을 바꾸겠다"고 덧붙였다.이날 기자회견에서 가 선거구로 출마로 3선에 도전하는 최선경 의원은 "원도심과 내포가 상생할 수 있도록 하겠다"면서 "10대 의회는 홍성군민의 삶의 질 향상과 정확한 조례심사, 철저한 예산감사에 나서겠다"는 각오를 밝혔다.나 선거구에서 출마하는 문병오 의원 역시 "내포신도시 정주 여건과 주차장 문제를 해결하겠다"며 "또한, 국가산단 조성을 통해 지역경제 발전에 앞장서겠다"고 약속했다.다 선거구 신동규 의원도 "지역 균형발전이 되지 못한 점이 아쉬웠다"며 "(앞으로) 홍성군이 균형성장 할 수 있는 발판을 마련하겠다"는 의지를 밝혔다.비례대표에서 처음 지역구에 도전장을 던진 이정희 의원은 "9대에서는 장애인 돌봄에 대해 많이 아쉬웠다"면서 "10대에서는 장애인과 소외계층을 위해 앞장서겠다"라는 포부를 밝혔다.이런 가운데, 이재명 대통령의 비교적 높은 국정 지지율과 당 지지도가 상승하면서, 홍성 지역 민주당에서는 기초·광역은 물론 군수에 도전하는 출마 예정자만 5명일 정도로 선거에 도전하는 이들이 늘고 있다.선거 때마다 보수 표심이 강한 홍성에서 인물난에 시달렸던 민주당으로서는 격세지감일 만큼 치열한 공천 경쟁이 될 것으로 보인다.지방자치 출범 후 홍성군은 단 한 번도 민주당에 군수를 내주지 않았으며, 기초·광역 역시 국민의힘에 열세였다.한편, 제9대 홍성군의회는 민주당 4명, 국민의힘 7명 등 모두 11명으로 구성됐으며, 의장과 부의장도 국민의힘이 맡고 있다.