박수현 의원사무실

박수현 의원충남지사 출마를 선언한 박수현 더불어민주당 의원(공주·부여·청양)이 17일 농어촌의 특수성을 반영한 기초·광역의회 의원 정수 보장이 필요하다고 밝혔다. 인구 감소를 기준으로 지방의회 의원 수가 줄어드는 흐름이 이어질 경우, 농어촌 지역의 대표성이 약화될 수 있다는 문제의식에서다.박 의원은 이날 입장문을 내고 "주민의 대변자인 기초·광역의원 정수 감소는 곧 지역의 발언권 축소로 이어질 수 있다"며 "산술적 평등을 넘어 실질적 평등선거를 구현하려면 지리적 여건과 교통, 생활권 등을 함께 고려한 선거구 획정이 필요하다"고 말했다.현행 공직선거법 제22조는 광역의원 정수 기준을 인구 5만 명 미만은 최소 1명, 5만 명 이상은 최소 2명으로 규정하고 있다. 그러나 인구 중심의 선거구 획정 방식이 강화될 경우, 인구 감소가 진행 중인 농어촌 지역은 기초·광역의원 정수 축소 압박을 받을 가능성이 있다는 지적이 나온다.박 의원은 이런 방식이 지역의 현실을 충분히 반영하지 못한다고 봤다. 그는 "인구 수치만을 기준으로 지역 대표성을 재단하는 것은 지방자치의 정신을 훼손할 우려가 있다"며 "농어촌 주민들의 목소리가 제도적으로 위축되지 않도록 해야 한다"고 말했다.실제 공직선거법 제26조는 지방의회 의원 선거구를 획정할 때 인구뿐 아니라 행정구역, 지세, 교통, 생활권 등도 함께 고려하도록 하고 있다. 이를 두고 농어촌 지역에서는 단순 인구비례만으로 의석을 조정하는 방식은 현실과 맞지 않는다는 의견이 꾸준히 제기돼 왔다.박 의원은 국회 정치개혁특별위원회를 향해 "농어촌의 특수성을 반영한 선거구 획정이 필요하다"며 "인구감소 지역 주민들의 목소리가 소외되지 않도록 지방자치의 정신을 함께 지켜가야 한다"고 말했다.