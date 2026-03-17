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장현수 전 건설노조 울산건설기계지부이 17일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 중구청장 출마를 선언했다.울산시의회
윤석열 정부 당시 '건폭'으로 몰려 옥고를 치른 전 건설노조 울산건설기계지부 장현수 지부장이 17일 울산 중구청장 출마를 선언했다(관련 기사 : 장현수 울산건설기계지부장 구속에 노동계 "마녀사냥" 반발
).
울산 중구는 보수성향이 강한 곳으로 현 중구청장과 국회의원, 대다수 지방의원이 국민의힘 소속이다. 진보당 소속으로 출마하는 그의 일성은 "최초 진보구청장이 되겠다"였다.
장현수 전 지부장은 이날 시의회 프레스센터에서 출마회견을 열고 "얼마전까지 현장에서콘크리트 타설공으로 일해 왔고 건설현장노동자들이 처해 있는 불합리한 문제들에 싸워온 사람"이라며 "표준안전임금제를 요구하는 화물·건설 노동자들과 함게 싸우다 건폭이라는 누명을 쓰고 옥고를 치렀다"고 소개했다.
이어 "노동자들의 정당한 요구를 짓밟은 윤석열 정권에 맞서 싸워온 사람으로서, 이곳 중구에서 내란 청산이라는 시대적 과제를 실현하기 위해 이 자리에 섰다"고 밝혔다.
출마 일성으로 "중구 최초의 진보노동자 구청장이 되어 제대로 일하겠다"며 "노동 존중의 구정을 실현하고 싶다"고 밝혔다.
장현수 전 지부장은 공약으로 '일자리와 경제가 살아나는 중구'를 걸고 "중구 혁신도시와 원도심을 연결하는 상권활성화 정책으로 청년과 소상공인이 함께 성장하는 중구를 만들겠다"고 밝혔다.
또 '아이 키우기 좋은 교육복지 도시'를 공약으로 걸고 "돌봄 정책과 교육 지원을 통해 젊은 세대가 떠나지 않고 정착하는 중구를 만들겠다"고 밝혔다.
또 '살기 좋은 도시환경과 안전한 중구'를 공약하고 "태화강과 원도심의 역사 문화 자산을 활용해 중구를 문화관광도시로 발전시키겠다"고 밝혔다.
그는 "구민과 함께 현장에서 답을 찾고 구민의 목소리를 정책으로 만들겠다"라며 "현장과 시장, 골목에서 주민의 마음을 하나로 모으겠다. 복잡한 주차난도, 골목 상권도, 행정이 중심에 서서 끝까지 함께 하겠다"라고 밝혔다.
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