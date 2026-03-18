AFP / 연합뉴스

공습으로 파괴된 테헤란 도심의 건물들하루아침의 공습으로 또다시 세계 반대편에서 수많은 사람이 죽었다. 이란 '인권운동가통신'의 톰슨 부국장에 따르면 3월 9일 기준 최소 1245명의 민간인이 사망했다. 폭격 당일인 2월 28일에는 초등학교에 미사일이 떨어져 170명이 넘는 초등학생과 선생님이 목숨을 잃었다. 다치고, 평생의 삶의 터전을 잃어버리고, 사라진 사람들까지 합한다면 그 피해는 감히 내가 말할 수 있는 바가 아닐 것이다. 그건 그 어떠한 숫자도 문자도 표현할 수 없는 비극이다.한국에서는 이 참극을 어떻게 바라보고 있을까. <미디어오늘>이 빅카인즈(한국언론진흥재단 뉴스분석시스템)를 인용한 결과에 따르면, 초등학교 폭격 당시 증시에 대한 기사가 피해 보도보다 2배 이상 높았다. 소리 높여 많은 이들이 전쟁과 공습에 대해 이야기하고 있지만, 대다수의 렌즈는 코스피와 증시, 기름값에 한정되어 있는 것도 사실이다.코스피 지수와 기름값으로만 전쟁을 말하는 대한민국에서 전쟁의 비극에 대해 말하는 것은 때로 매우 무력한 것처럼 느껴진다. 그런데도 이 모든 일에 모종의 책임감을 느끼는 이유는, 내가 커왔던 한국의 풍요가 이 전쟁의 원인이자, 전쟁으로 치달을 화석연료 위에서 세워졌다는 사실을 모르지 않는 탓이다. 이제 이 이야기를 해보고자 한다.인류가 화석연료와 짙은 우정을 나누기 시작한 이후로부터 화석연료는 각종 분쟁과 전쟁의 씨앗이 되었다. 제1차 세계대전에서 루마니아와 러시아 바쿠는 유전 지대라는 이유로 전쟁터가 되었고, 미국의 이라크 침공 또한 석유 거래를 달러에서 유로로 바꾸려 했던 후세인 정부의 결정과 관련이 있다. 이 모든 사실을 보고 있자면 석유와 관련된 유명한 격언 중 하나인 "석유 한 방울은 피 한 방울의 가치가 있다"라는 말을 "석유 한 방울을 위해서라면 피 한 방울은 기꺼이 지불할 수 있다"로 바꾸어 부를 수 있을지도 모르겠다.이번 공습 또한 화석연료를 빼고 말하기는 어렵다. 중동은 현재 전 세계의 석유 매장량의 절반 가까이 차지하고 있고, 세계 2위의 가스 생산지이다. 특히, 중동의 호르무즈 해협은 세계 원유 수송의 가장 핵심적인 통로로 기능한다. 이러한 지정학적 배경 위에서 이란은 호르무즈 해협의 북쪽을 차지하고 있고, 원유 교환에 달러 대신 중국 위안화나 현물 교환 방식을 사용하고 있다.이란의 중동 내 영향력을 제한하는 일은 미국의 달러 중심의 경제 패권을 유지하는 일과 연결된다. 이때, 산유국이라는 강점은 공습과 전쟁의 상황에서 가장 치명적인 표적으로 변한다. 이스라엘은 지난 7일과 8일경 이란의 대형 석유 시설을 폭격하였고, 이에 맞서 이란은 주변 친미 동맹국들의 가스와 석유 시설을 공격하기 시작했다. 국제 에너지 공급망에 영향을 끼치는 일들이 연일 발생하고 있기에, 덩달아 유가도 널뛰고 있다.그러나 폭격의 현장에서 다소 먼 곳에선 웃는 사람들도 있었다. 국내를 예로 들면 경유와 휘발유 가격이 가파르게 상승하여 2000원을 목전에 두고 있는 상황에서 이득을 보는 사람들이 존재하는 까닭이다. 공습 직후 국제 유가가 국내 가격에 반영되기도 전, 1800원대로 치솟은 기름값이 연일 언론에 보도되기도 했다. "중동 전쟁 테마주"라는 이름의 리스트가 언론과 커뮤니티를 통해 전파되었던 사실도 언급하지 않을 수 없을 것 같다. 누군가는 발 빠르게 이 테마주에 올라탔고, 큰 이득을 보았다.정유업계도, 발 빠른 사람들도 전쟁 속에 웃었을지도 모른다. 군사적 폭력조차도 청년 세대에게는 먼 나라의 일처럼 느껴지는 한국에서 그야말로 '횡재'한 사람들은 운이 좋거나 똑똑한 사람으로 여겨진다. 그러나 전쟁은 언젠가는 대한민국과 먼 문제가 아닌 우리의 지근거리로 느껴질 수밖에 없다. 이 이유도 우리가 화석연료를 계속 사용하고 있다는 사실과 관련이 있다.