광주광역시 서구청

광주광역시 서구청사.6·3 지방선거 더불어민주당 광주광역시 서구청장 경선이 3파전으로 치러진다.더불어민주당 광주광역시당 운영위원회는 광주 서구청장 후보자 선출을 위한 경선방법, 경선후보자를 확정했다고 17일 밝혔다.김영남 전 민주당 광주시당 부위원장, 김이강 광주 서구청장, 조승환 현 민주당 정책위 부의장 등 3인 경선으로 치른다.동구청장, 광산구청장 후보자 선출과 같은 경선 방식으로, 당헌·당규에 따라 국민참여경선 방식으로 진행되고 1차 투표에서 과반 득표자가 없을 경우 상위 득표자 2명을 대상으로 결선투표가 치러진다.아울러 후보자가 5명인 남구청장 선거는 당원 경선으로 진행하는 예비경선을 통해 2명으로 압축하고, 최종 후보자 선출은 국민참여경선으로 결선투표를 치른다.후보자가 8명인 북구청장 선거는 당원 경선을 실시해 5명으로 압축하고, 5명이 국민참여경선을 실시해 1위 후보자가 50% 이상의 득표를 얻지 못하면 최종 2명이 국민참여경선으로 결선투표를 실시한다.