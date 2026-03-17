이권재·박형덕·김정호

국민의힘 경기도당 공천관리위원회가 6.3 전국동시지방선거를 앞두고 오산(이권재)·동두천(박형덕)·광명(김정호)시장 후보(오른쪽부터)를 단수 추천했다.국민의힘 경기도당 공천관리위원회가 6.3 전국동시지방선거를 앞두고 광명·동두천·오산시장 후보를 단수 추천했다.국민의힘 경기도당은 제3차 공천관리위원회 회의를 통해 기초자치단체장 후보자 심사를 진행한 결과, 광명시장 후보에 김정호, 동두천시장 후보에 박형덕, 오산시장 후보에 이권재를 각각 단수 추천하기로 의결했다고 밝혔다.공천관리위원회는 이번 결정에 대해 서류 및 면접 심사를 바탕으로 후보자의 경쟁력과 전문성, 도덕성 등을 종합적으로 평가한 결과라고 설명했다.광명시장 후보로 추천된 김정호는 경기도의회 대표의원과 광명시의회 부의장 등을 역임했으며, 현재 경기도교육청 예산결산특별위원장을 맡고 있다.동두천시장 후보로 단수 추천된 박형덕은 현직 시장으로, 경기도의회 제1연정위원장과 동두천시의회 의장 등을 지낸 바 있다.오산시장 후보로 추천된 이권재 역시 현직 시장으로, 시정 운영 경험을 바탕으로 지역 발전 방향을 제시해온 점이 고려된 것으로 보인다.공천관리위원회는 세 후보 모두 지역 기반과 행정 경험을 갖춘 인물로 판단해 단수 추천을 결정했다고 밝혔다.이번 단수 추천으로 해당 지역은 당내 경선 없이 본선 체제로 전환될 가능성이 높아졌으며, 최종 후보 확정은 당 최고위원회의 의결을 거쳐 이뤄질 예정이다.