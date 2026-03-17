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김용집·성현출·하상용·황경아 남구청장 예비후보가 17일 광주시의회에서 합동 기자회견을 열고 단일화 결의문을 발표한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.더불어민주당 광주광역시 남구청장 예비후보들이 3선에 도전하는 김병내 현 남구청장과 맞서기 위해 단일화를 추진한다.김용집·성현출·하상용·황경아 남구청장 예비후보는 17일 광주시의회에서 합동 기자회견을 열고 "결선에 진출하는 후보를 중심으로 '원 팀'을 이뤄, 광주 남구의 중단없는 발전과 더불어민주당의 지방선거 압승을 위해 함께하겠다"며 단일화 결의문을 발표했다.이들은 "지금 광주 남구는 새로운 도약과 정체성 확립이라는 중대한 갈림길에 서 있으며, 구민의 삶의 질을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 혁신적인 비전과 강력한 추진력을 갖춘 리더십이 필요하다"며 "남구의 발전을 이끌어갈 적임자가 우리 안에 있다는 데 공감하며 단일화에 합의했다"고 밝혔다.이어 "남구청장 경선 과정에서 결선에 진출하는 후보를 '우리 모두의 후보자'라는 마음으로 지혜와 정책을 하나로 모을 것"이라며 "경선 과정에서 상호 비방이나 네거티브를 배제하고, 건강하게 경쟁하는 '원 팀'정신을 실천하겠다"고 강조했다.또한 "단일화 결의는 단순한 선거 공학적 연대가 아닌 남구 구민의 염원에 부응하기 위한 헌신과 희생의 약속"이라며 "반드시 하나 된 힘으로 남구청장 선거 승리를 견인해 내겠다"고 말했다.이에 따라 4명의 후보자는 권리당원 투표 100%로 진행되는 예비경선에서 4명의 후보 가운데 가장 높은 득표를 차지한 후보에게 전폭적인 지지를 보낼 예정이다.후보자가 5명인 남구청장 선거는 예비경선을 통해 2명으로 압축하고, 최종 후보자 선출은 국민참여경선으로 결선투표를 치른다.