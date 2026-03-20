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92세에도 가뿐하게 몸을 움직이시는 라옥자 할머니.그 다음 날엔 이상이와 비에게 비닐하우스 수리를 부탁하며, 본인이 직접 벽을 타고 올라가셨다. '여러분은 지금 92세의 벽 타기(?)를 보고 계십니다'라는 자막이 흘러나왔다. 정정한 90대의 두 분을 보니 감탄이 나왔다. 그들은 아직 현직이다. 젊은 시절부터 해 온 농사일을 지금도 계속하고 있으니 말이다.일이란 참 묘하다. 때로는 '일'을 계속해야만 삶을 영위할 수 있는 현실이 답답하고 무섭다. 그래서 가끔 로또를 사며, '이것만 당첨되면, 일을 그만둬야지' 하고 생각한다. 내 주변의 모든 일을 다 뿌리치고 휘리릭 떠나고 싶다.그러나 또 한편으로는 죽을 때까지 '일' 하고 싶다. 황석영 소설가, 후덕죽 셰프, 이순재 배우처럼 나이 들어서도 계속 현역이고 싶다. 은퇴한 후, 눈에 띄게 늙으신 주변 어른들을 보면서 '나는 은퇴가 없는 일을 하고 싶다'는 소망을 가진 지 꽤 오래 되었다.영화평론가 이동진은 자신의 유튜브 '이동진의 파이아키아'에서 노동의 어원이 '무거운 짐을 지고 비틀거리는 것'이나 '슬픔'과 관련되어 있음을 언급하며 기본적으로 일은 힘들 수밖에 없다고 정의했다. 원래도 힘든 노동을 오로지 돈을 벌기위해 견디는 시간으로만 치부하면 그 인생은 행복하기 어려우므로, 노동의 시간 속에서 즐거움이나 보람을 찾아 적극적으로 행복해야 한다고 말한 것이 인상적이었다.그의 말대로 일은 기본적으로 힘들지만 그 안에 보람이 있고 반짝이는 순간들이 있다. 어려운 목표를 성취했을 때 느끼는 기쁨과 함께 일하며 도움을 주고받는 경험은 무척이나 귀하다. 예전에 할 수 없었던 일을 할 수 있게 되면서 자신의 발전을 확인하는 과정도 재미있다. 내 일이 누군가에게 도움이 될 때의 보람도 빼놓을 수 없다.지난 13일 방영됐던 7화에서 박보검, 이상이, 곽동연이 첫 휴무일을 맞아 덕유산에 오른 에피소드에서도 나는 일의 속성을 생각했다. 등반하기로 한 날 하필이면 강풍으로 인한 눈보라가 심해 한 발짝 떼기도 쉽지 않은 상황에 처한다.