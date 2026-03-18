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영화 <왕과 사는 남자> 스틸컷㈜쇼박스
코로나 시기 이후 한국영화의 오랜 침체 상황을 깨면서 오랜만에 천만 관객을 넘은 영화 <왕과 사는 남자>(장항준 감독, 아래 <왕사남>)도 관객에게 그런 생각을 하게 만든다. 영화의 형식과 내용을 내재적으로 분석하면서 <왕사남>의 한계를 지적하거나 혹은 칭찬하는 여러 반응이 있다. 영화전문가가 아닌 나로서는 그런 평가의 타당성을 점검할 역량은 없고, 그것이 이 글의 주요 관심사도 아니다.
다만 영화를 통해 우리 시대의 삶과 현실을 돌아보기 좋아하는 영화애호가로서 <왕사남>이 영화 내적으로 뛰어난 걸작이라고 보기는 힘들다고 판단한다. 물론 이런 판단은 이 영화가 거둔 흥행의 이유를 따져보는 것과는 별 상관이 없다. 작품 자체의 성취는 다소 떨어지더라도 그 작품이 지닌 어떤 요소와 호소력이 당대 사람들의 마음을 움직이는 사례는 문학에서도 종종 나타난다. 예컨대 비평가로서 내가 판단하기에 뛰어난 작품이라고 하기는 힘든 조남주 작가의 <82년생 김지영>이 그렇다.
나는 <왕사남>이 관객을 극장으로 끌어들인 영화 내적 이유를 분석하기보다는, 이 영화를 보면서 내가 돌아보게 된 우리 시대의 몇 가지 면모를 비추어 따져보고 싶다. <왕사남>은 역사적 사실에 기반하지만 그렇다고 단종의 비극적 죽음을 둘러싼 정치적 분쟁을 직접 다루지는 않는다. 단종 복귀를 꿈꾸는 세조의 동생 금성대군과 단종의 관계를 산발적으로 다루지만, 그것이 영화의 매력은 아니고 영화를 끌고 가는 핵심 동력도 아니다. 영화에서 권력자인 세조를 등장시키지 않는 이유겠다. 하지만 영화에서 중요한 역할을 하는 세조의 충복인 한명회(유지태)를 통해 권력을 향한 욕망과 그 어두운 뒷면을 설핏 보여주기는 한다.
조선 역사에서 광해군, 연산군 등 정변(쿠데타)으로 왕위에서 밀려난 왕은 존재했지만, 그 경우에는 나름의 이유가 있었다. 하지만 단종은 후에 노산군에서 단종으로 복위된 것에서 보듯이 왕위에서 쫓겨날 어떤 정당한 이유도 없었다. 그는 불운한 왕이었다. <왕사남>은 근대 정치학의 핵심 원리인 마키아벨리즘의 가장 저급한 형태가 무엇인지를 한명회와 그 뒤에 숨은 세조를 통해 보여준다. 원래의 마키아벨리즘은 국가이익 혹은 공익을 위해서는 수단의 도덕적 선악과 관계없이 다만 그 효율성과 유용성만을 고려하는 마키아벨리의 정치사상을 뜻한다.
여기서 강조점은 '국가이익'과 '공익'에 있다. 하지만 세조의 쿠데타는 그것과 거리가 멀었다. 세조와 한명회의 왕위 찬탈은 가장 저급한 형태의 마키아벨리즘, 즉 정치 공학으로서의 유용성도 아니고 최소한의 공적 의미를 상실한 채 오직 사적 이익과 욕심을 채우려고 수단과 방법을 가리지 않은 결과이다. 그렇게 얻은 권력의 결말은 무엇인가?
<왕사남>에는 세조와 한명회의 삶을 보여주지는 않지만, 자료를 찾아보니 그들은 그 욕망의 대가를 치렀다. 세조는 찬탈 후 왕권을 강화했으나, 찬탈 과정에서 가해진 도덕적 비난과 심리적 압박으로 인해 신체적 질병(심한 피부병), 정신적 질환(불면증)에 시달렸다고 한다. 자신도 13년 정도만 왕위에 있었고, 장남인 의경세자는 만 18세의 나이에 급사했다.
차남 예종도 즉위 1년여 만인 19세에 요절한다. 영화의 핵심 인물인 한명회는 세조를 왕위에 올린 뒤 최고 권력인 영의정까지 올랐다. 네 번이나 공신에 책봉되었고, 두 딸을 세조 이후의 왕들인 예종(장순왕후)과 성종(공혜왕후)의 왕비로 들여보내 왕의 장인으로서 무소불위의 권력을 누렸으나, 후에 부관참시를 당했다. 지금도 권력을 탐해 도의를 저버린 인물, 비열한 모사꾼이라는 평가를 주로 받는다. 역사의 평가는 그렇게 냉엄하다.
권력 앞에서 사람의 도리를 다하는 것