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"서울에는 인도교 폭파로 서울을 떠나지 못한 정치인들이 상당수 있었습니다. 최능진은 이들과 접촉, 민족의 문제를 평화적으로 해결하는 방안을 모색했다고 합니다. 그것이 바로 '즉시 정전, 평화통일운동'이었습니다."

독립운동가 최능진 선생1899년에 평안남도 강서군에서 출생한 그는 1917년부터 흥사단·청년혈성단에서 독립운동을 하다가 1937년의 유명한 공안사건인 수양동우회 사건에 엮어 옥살이를 했다. 그는 해방 직후에는 조만식이 이끄는 조선건국준비위원회 평안남도지부의 치안부장으로 활동하다가 소련군을 피해 9월에 월남했다.최능진이 모셨던 조만식은 소련군 및 김일성과의 권력투쟁에서 패했다. 그랬기 때문에 북한군이 옥문을 열어준 일은 그를 애매한 상황으로 몰아넣었다. 이 상황에서 그가 벌인 일이 반전평화운동이다. 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회의 <2009년 하반기 조사보고서> 제8권 최능진 편은 "최능진은 1950. 7.경 북한군 점령하에 있던 서울에서 민족진영 인사들을 규합하여 '즉각 정전, 평화호소대회'를 추진"했다고 기술한다.일제강점기와 해방 직후를 다루는 글에 나타나는 '민족진영'은 세계 노동자의 연대를 추구하는 공산주의에 맞서 한민족 부르주아의 이익을 옹호하는 세력을 듣기 좋게 표현하는 용어다. 1994년 1월 23일 방송된 KBS <다큐멘터리 극장> 최능진 편은 그가 접촉한 '민족진영'에 관해 이렇게 설명했다.북한군 치하의 최능진은 '민족진영'을 토대로 평화호소대회 개최를 추진하면서, 정전 문제를 국제연합(유엔)에 상정하자고 북한에 제안했다. 이 문제를 모스크바나 베이징이 아닌 뉴욕에 갖고 가자고 북한에 제의했던 것이다.이 점은 남한 당국이 그를 체포한 뒤에 육군본부 법무감이 작성한 판결심의회 심사자료에서도 확인된다. 위의 진실화해위원회 보고서에 따르면, 이 심사자료에는 "정전에 관한 안을 국제연합에 호소할 것을 인민군 당국에 제안"한 사실이 기재돼 있다.최능진이 반전평화운동을 벌인 것은 1950년 7월 초부터 15일 사이다. 북한이 전쟁을 일으킨 직후에 북한군 치하에서 정전운동을 벌이는 것은 북을 이롭게 하는 일이 아니었다. 전세가 북한 쪽으로 기울어 '낙동강 전선으로 철수하라'는 명령이 한국군에 내려진 것은 8월 1일이다. 그래서 7월 초중순은 북한군의 전투 의욕이 상당히 강할 때였다. 이런 시점에 북한군의 전투 의욕을 저감시키는 반전운동을 벌였던 것이다.불과 5년 전에 공산당이 싫다며 월남한 사람이 북한군 치하에서 그런 운동을 벌였다. 대담한 인물이었다고 이해할 수밖에 없다.'정전문제를 유엔에 상정하자'고 제안한 부분도 북한군의 의욕을 떨어트리는 것이었다. 한국전쟁 발발 이틀 뒤인 6월 27일에 유엔 안전보장이사회에서 대북 군사제재 및 유엔군 구성에 관한 제1511호 결의가 나왔다. 북한과 유엔이 적이 돼 있는 상황에서, 정전 문제를 유엔에 갖고 가자고 북에 제의했던 것이다.대담하게 나오는 그를 상대로 북한은 '이승만 타도 대회'도 함께 열자는 절충안을 제시했다. 하지만 합의는 이뤄지지 않았다. 그래서 평화호소대회는 열리지 않았다. 이 일로 인해 그가 북한 정치보위부에 체포됐다가 석방되는 일이 있었다는 증언이 진실화해위원회 보고서에 실려 있다.김일성과 소련군을 피해 월남했던 인물이 북한군 치하에서 정전을 외치고 유엔 상정을 주장한 것은 그의 반공·반북 노선이 고도의 신념에 기반했음을 보여준다. 이승만 타도 대회에 동의하지 않은 부분도 마찬가지다.