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2024년 범죄소년 비행 유형 (강력범죄 3.27%)박선영 정리
셋째, 현행 소년사법은 충분히 작동하는가? 스쿨폴리스, 보호관찰관, 소년원 인력과 시설은 턱없이 부족해 비행청소년에 대한 효과적인 관리가 어려운 실정이다.
넷째, 형사처벌은 강력범죄에만 적용되는가? 그렇지 않다. 형사처벌하는 국가들은 소년법에 처벌 대상 범죄를 살인·강도·강간·방화 등 4대 강력범죄로 명시한다. 반면 우리 소년법은 형사처벌 연령만 명시할 뿐 범죄 유형을 규정하지 않는다. 실제로 사법연감을 보면 2024년 형사처벌을 받은 소년사범 중 가장 높은 비율은 절도(31%)였고, 폭행(13.4%), 아청법 위반(11.3%), 사기(10.5%) 순이었다. 소년 교도소 수감자 중 38.8%는 기타범죄, 20.6%는 절도, 성범죄는 15.2%, 강도는 9.7%, 살인은 3% 순으로 법무부의 답변과는 다른 양상을 보이고 있다.
다섯째, 소년 교도소 운영은 가능한가? 현재 형사처벌을 받고 복역 중인 소년 165명 가운데 40명만이 김천 소년교도소에 수감되어 있으며, 40명은 서울 남부교도소 만델라 학교에, 나머지 85명은 전국 성인 교도소에 분산 수용되어있다. 소년 수형자에게는 정규 교과교육이 제공되지 않고 검정고시와 직업훈련만 제공되고 있어, 의무교육 대상자인 중학생들의 교육권 보장에 한계가 있다. 유엔아동권리위원회도 이에 대해 우려를 표명했다.