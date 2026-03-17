권우성

2024년 2월 20일 서울 용산구 대한의사협회 강당에서 정부의 의대 정원 확대 방침에 반대하며 집단행동에 돌입한 대한전공의협의회가 대응방안을 논의하기 위한 긴급 임시대의원대회를 열었다.전공의 역시 노동자지만, 그 독점적 지위와 전문성으로 인해 다른 직종에 대한 위계적 권한을 부여받는다. 노조 출범 전인 2024년 2월, 전공의들은 의대 증원에 반대하며 '집단 사직'을 감행했다. 사직서를 제출한 후 곧바로 중단한 전공의들의 업무는 그대로 공백으로 남아있기보다는 다른 보건의료 노동자들에 의해 메워졌다.당시를 기점으로 제도화된 진료지원간호사(PA)와 간호사에게 전공의들의 업무가 일부 배분되었고, 나머지 업무는 수련병원의 전문의와 교수들에게 전가되는 식이었다. 또는 병원은 전체 업무 범위를 축소하는 식으로 조정하기도 했다.여기에서 파생된 여러 부담은 환자, 그리고 병원과 지역사회의 다른 보건의료 노동자들이 감당하면 그만인 형국이 지속되었다. 병원은 4개월이 지나서야 사직서를 수리했는데, 무단이탈이 용인되는 동안, 다른 노동을 해법 삼아 이들에게 고통을 전가했던 4개월이라는 시간은 전공의들의 권력 위치를 상징적으로 보여준다.한편으로, 이 4개월은 전공의들의 노동이 가진 구조적 권력이 고정불변하지 않으며, 언제나 사회적 조정을 통해 대체 될 수 있다는 사실을 함께 알려준다. 업무의 대체 가능성, 그리고 의료대란 시기 건강지표 악화가 뚜렷하지 않았다는 점도 함께 고려하면, 전공의들의 구조적 권력은 불완전하며, 절대적이지 않음을 역설적으로 확인하기도 한 셈이다. 다른 노동의 연합과 연대가 없다면, 전공의노조가 원하는 최소한의 재분배도 어려울지 모른다.전공의노조가 이미 말했듯, 우리의 노동은 "같은 처지"에 놓여 있다. 전공의노조의 요구는 같은 공간에서 함께 일하는 다른 직역의 병원 노동자들의 요구와 정확하게 맞닿아 있다. 이를 인정하고, 함께 세를 넓혀 나가는 일은 노조의 존재 이유이기도 하다.전공의노조는 사회적 연대를 통해 인간다운 삶을 보장 받는 곳으로 나아갈 수 있을까? 전공의의 노동이 단순히 선언만으로 남지 않고, 사회적으로 의미를 갖기 위해서는 다른 노동자들과의 조직적 연대에 기반한 권력 요구가 필수적이다. 다른 노동과 연합하지 않는 세력은 고립될 수밖에 없다.수세적 연합이 아닌, 다른 노동에 대한 존중에 바탕한 연대가 필수다. 연대는 서로 잘 모르는 사이라 할지라도, 함께 더 나은 노동을 요구하기에 동조하고 공감할 수 있는 사람이 있다면, 이들과 손잡고 같은 곳에 발 딛고 서는 데에서 시작한다. 건강과 의료 현장의 정의를 바라는 숱한 노동자들이 그들의 행보를 지켜보고 있다.