남소연

▲이력서에서 학교 이름을 지울 때가 됐다. 모든 청년에게 공정한 출발선을 주어야 한다. 어떤 학교를 나왔든, 자신의 역량으로 평가받을 기회를 주어야 한다. 셔터스톡

일부에서는 이 법이 명문대 출신에게 불리한 역차별이라고 주장한다. 그러나 숫자를 들여다보면 이 주장의 허구성이 드러난다. 매년 4년제 대학을 졸업하는 34만 명 내외 중 SKY 출신은 약 1.2만명, 비율로는 약 3.7%에 불과하다. 나머지 약 96%의 청년들은 아무리 역량이 있어도 이력서에 적힌 학교 이름 때문에 서류 단계에서 불이익 받는다.



명문대 출신이라고 해서 손해를 보는 것도 아니다. 그 교육 환경에서 역량을 쌓았다면, 역량 평가 과정에서 그것은 충분히 드러난다. 학교 이름에 가점을 주지 않는 것일 뿐, 감점을 주는 것이 아니다. 실력으로 평가받겠다는 원칙인데, 그것이 어째서 역차별이겠는가.



이 법의 효과는 채용 시장에만 머물지 않을 것이다. 지금 학생들은 "무엇을 배우느냐"보다 "어디서 배우느냐"에 집착한다. 그런데 취업에서 대학 이름이 더 이상 결정적 변수가 아니게 된다면, 학생들은 비로소 "내가 무엇을 할 수 있는가"를 고민하기 시작할 것이다.



한국의 사교육 시장 규모는 연간 27조 원을 넘어섰고, 2024년 1인당 월평균 사교육비는 47.4만 원으로 전년 대비 9.3% 상승했다. 한국보건사회연구원과 서울대 국가미래전략원의 연구에 따르면, 사교육비가 1% 증가할 때 출생률은 0.26% 하락한다. 채용 시장의 규칙이 바뀌면 교육 시장의 규칙도 따라 바뀐다. 부모들이 "어떤 대학을 나오든 실력만 있으면 된다"고 생각하기 시작하면, 초등학교 때부터 시작되는 입시 광풍도 누그러질 수 있다.



30년 기다렸다…이제는 실행해야 할 때



고용정책기본법이 출신학교 차별을 금지한 것이 1994년이다. 30년이 흘렀다. 그동안 자발적으로 이력서의 출신학교란을 없앤 민간 기업이 얼마나 되는가. 교육의봄의 조사가 보여주듯, 오히려 그 의존도가 더 강화되었다.



자발적 변화를 기대하기 어렵다는 것은 역사가 증명한다. 2010년 체벌 금지 정책이 시행된 이후, 손쉬운 통제 수단을 내려놓은 교사들이 협동학습이나 배움의 공동체, 수업 코칭, 수업 알아차림 등 더 나은 대안을 찾기 시작했다. 채용도 마찬가지다. 출신학교라는 손쉬운 필터를 내려놓아야 기업들이 역량 중심 채용의 대안을 본격적으로 모색하게 될 것이다.



정부는 이미 NCS 기반 역량 중심 채용 서비스를 민간 기업에 무료로 제공하고 있다. AI 서류 평가, 역량 검사, 과제 기반 채용 등 새로운 채용 도구들도 시장에 나와 있다. 기술과 인프라는 준비되어 있다. 이제 필요한 것은 방향을 선언하는 법이다.



완벽한 법은 없다. 이 법 하나로 학벌 사회가 하루아침에 사라지지는 않을 것이다. 면접에서 은근히 학교를 묻거나 다른 방식으로 학력을 유추하려는 시도도 있을 것이다. 그러나 완벽하지 않다는 것이 시도하지 않을 이유가 될 수는 없다. 성차별금지법이 완벽하지 않다고 해서 성차별을 방치할 수 없듯이, 학벌 차별도 마찬가지다. 법은 완벽한 해결책이 아니라 방향의 선언이다. "이것은 우리 사회가 용인하지 않는다"는 메시지를 담는 것이다.



이제 이력서에서 학교 이름을 지울 때가 됐다. 모든 청년에게 공정한 출발선을 주어야 한다. 어떤 학교를 나왔든, 자신의 역량으로 평가받을 기회를 주어야 한다. 그것이 정의이고, 그것이 효율이며, 그것이 교육의 정상화로 가는 길이다.



▲송인수 교육의봄 공동대표, 사교육걱정없는세상 이사장 본인

필자 소개 : 13년 간 공립 고교 교사로 재직하다가 2003년 좋은교사운동 대표직을 수행하기 위해 학교를 떠났습니다. 임기를 마친 후 2008년에는 입시경쟁과 사교육 고통의 문제를 해결하는 '사교육걱정없는세상'을 창립해 12년간 활동하다가, 학벌 중심의 채용 관행을 바로잡기 위해 2020년 재단법인 교육의봄을 창립했습니다. #학벌사회 #학벌차별 프리미엄 소셜 코리아 이전글 한국서 열심히 일해서 부자될 가능성? 보고서에 담긴 현실 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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차정인 국가교육위원장과 최교진 교육부 장관, 김영훈 고용노동부 장관을 비롯한 참석자들이 지난 1월 20일 서울 여의도 국회도서관 대강당에서 열린 출신학교·학력 채용 차별 방지법 국민대회에서 손팻말을 펼치고 있다.이 법안에 대해 "출신학교가 어느 정도 능력을 반영하지 않느냐"는 반론이 제기된다. 좋은 대학에 들어갔다는 것은 그만큼 성실하게 공부했다는 증거 아니냐는 논리다. 그러나 이 논리에는 치명적인 결함이 있다.출신학교가 증명하는 것은 그 사람이 18세 때 치른 단 한 번의 시험 성적이다. 이것이 22세에 대학을 졸업할 때의 역량을 보장하는가? 25세에 입사하여 맡게 될 직무에 적합한지를 예측하는가? 구글은 이 질문에 답하기 위해 수년간 자사 직원들의 데이터를 분석했다. 결론은 명확했다. SAT 점수와 출신학교의 명성은 직무 성과를 예측하는 지표가 되지 못했다. 구글은 이 분석 결과를 바탕으로 학벌과 학점 중심의 채용 관행을 폐기했다.한국에서도 비슷한 연구 결과가 있다. 2018년 한양대 연구팀이 공공기관 블라인드 채용의 효과를 분석한 결과, 블라인드 방식으로 채용된 신입사원들의 직무능력이 이전 방식으로 채용된 사원들과 비교해 떨어지지 않았다. 출신학교를 가리고 뽑았는데도 업무 수행에 문제가 없었다는 것은, 역으로 출신학교가 업무 능력의 지표가 아니었음을 의미한다.채용의 다양성 변화도 주목할 만하다. 블라인드 채용 도입 이후 합격자들의 출신학교 수가 평균 10.3개교에서 13.1개교로 늘었고, SKY 출신 비율은 15.3%에서 10.5%로 줄었으며, 비수도권 대학 출신 비율은 38.5%에서 43.2%로 증가했다. 예전에는 학교 이름 때문에 서류 단계에서 탈락하던 사람들이 기회를 얻자 합격한 것이다. 능력이 없어서 떨어진 것이 아니라, 이름표 때문에 기회조차 얻지 못했던 것이다.신입 직원의 1년 내 퇴사 사유 1위는 "직무가 적성에 맞지 않아서"다. 기업은 채용 미스매칭으로 인해 1인당 평균 2454만 원의 손실을 보고 있다. 출신학교라는 손쉬운 필터에 의존하여 역량을 제대로 검증하지 않기 때문이다.교육의봄이 4년간 역량 중심으로 채용하는 기업 60곳을 취재한 결과는 주목할 만하다. 합격자들의 출신학교 배경 다양성이 높아졌고, 직무 적응과 몰입도가 향상되었으며, 무엇보다 퇴사율이 크게 낮아졌다. 중소벤처기업진흥공단과 게임회사 'OP.GG'에서는 조기 퇴사율이 1%를 기록했다. 학벌을 보지 않고 뽑았더니 오히려 사람들이 오래 다닌다. 직무에 맞는 사람을 제대로 골라냈기 때문이다.이 법안에 대한 또 다른 반론은 기업의 채용 자율권을 침해한다는 것이다. 그러나 우리 사회는 이미 여러 영역에서 채용의 자유에 법적 제한을 두고 있다. 성별·나이·장애·종교를 이유로 차별하면 안 된다. 기업의 채용 자율권은 무제한이 아니다. 합리적 이유 없이 특정 집단을 배제하는 것은 자유가 아니라 차별이다.대학 입학이 순전히 본인의 노력만으로 결정되는 것이 아니라는 점도 고려해야 한다. 부모의 경제력, 거주 지역, 사교육 접근성이 대학 진학에 결정적 영향을 미친다는 것은 수많은 연구로 입증되어 있다. 서울 강남과 지방 농촌 고등학교 사이의 SKY 진학률 격차는 학생들의 능력 차이가 아니라 환경의 차이를 반영한다. 18세 때의 환경적 조건이 평생의 고용 기회를 결정짓게 두는 것이 과연 공정한가.무엇보다 이 법은 기업이 지원자의 능력을 평가하는 것 자체를 금지하지 않는다. 전공·학점·자격증·경력·포트폴리오는 모두 확인할 수 있다. 오직 금지되는 것은 출신학교의 이름뿐이다. 능력을 보지 말라는 것이 아니라, 학교 이름표를 보지 말라는 것이다.