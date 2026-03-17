나눔과나눔

나눔과나눔 사무실에 마련된 빈소일반적인 장례 방식을 벗어나는 것은 분명 어려운 일입니다. 상주의 결단만으로는 불가능합니다. "왜 그런 식으로 하는 거야?"라는 주변의 시선도 당연히 신경 쓰일 것이고요. 눈앞에 닥친 사후 사무를 처리하면서 다른 방식의 장례를 기획하는 것은 체력적으로도 어려운 일입니다. 하지만 가장 어려운 방해물은 "그래도 될까?"라는 의심인 것 같습니다.장례 관련 상담을 하다 보면 "그래도 돼요?"라는 질문을 많이 받습니다. 장례 비용이 부담이라는 내담자에게 어차피 화장할 것이니 수의와 관을 가장 저렴한 것으로 해도 된다고 답할 때도, 당장 장지를 결정하지 못했다는 내담자에게 유골함을 우선 집으로 모시고 간 뒤 천천히 생각해 보셔도 된다고 답할 때도, 장례식장 인근의 식당에서 접객해도 된다고 답할 때도 "그래도 돼요?"라는 질문은 어김없이 따라붙습니다.전통적이고 일반적인 장례 방식이 분명히 존재합니다. 하지만 그 밖의 다른 방식을 선택했다고 해서, 그것이 틀린 것은 아닙니다. 상황이 허락한다면 장례식장에서 치르는 장례가 가장 편할 수 있습니다. 하지만 장례식장을 벗어나고 싶은 사람도, 상황이 허락하지 않아서 장례식장을 벗어나야 하는 사람도 있을 수 있습니다.고인을 모시는 것은 전문가의 영역입니다. 염습, 입관, 장지까지 관을 운구하는 것 등은 전문가에게 맡겨야겠지요. 하지만 그 외의 것은 직접 기획하고 선택해도 괜찮습니다. 나눔과나눔은 많은 장례를 지원하면서 때때로 사무실에서, 공원에서, 온라인 공간에서 장례를 치른 적도 있습니다.장례의 핵심은 고인의 존엄을 지키는 것과 사별자의 애도입니다. 여기에 틀린 방식은 없습니다. 만약, 다른 대안적인 장례를 고민하고 있는 분이 계신다면 꼭 이 말을 건네고 싶습니다. "그래도 됩니다!"