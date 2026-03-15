권우성

"기록에 의하면 이 사건의 항소심인 원심판결은 검찰관의 공소사실의 진술도 없이, 또 제1심에서의 신문과 중복된다 하여 피고인의 신문을 생략한다 하여('생략하겠다며'로 읽어야 할 듯) 항소이유에 관한 변론만을 시행하여 결심(結審)하였는 바, 이는 공소사실에 대한 변론을 거쳤다고 할 수 없으니 이는 변론 즉 사실심리를 아니하고 재판을 한 재판절차에 위법이 있다고 아니할 수 없고, 따라서 원심 판결은 파기를 면할 수 없다고 본다."

2019년 7월 25일 서울 서초구 대검찰청 대회의실에서 열린 취임식에서 윤석열 검찰총장이 취임사를 하고 있다.문재인 정부의 지원과 여론의 응원 속에 검찰 개혁의 사명을 안고 검찰총장직에 앉은 윤석열은 도리어 검찰 개혁을 훼방하고 검찰 공화국까지 추구했다. 그는 그런 일을 추진할 소신과 신념이 애당초 없었다고 볼 수밖에 없다.이일규가 이룬 업적 역시 인사권과 여론 지지만으로는 할 수 없는 것이었다. 그것은 개혁 주체의 소신과 신념도 철저해야 가능한 일이었다. 이일규에게는 그것이 있었다. 그래서 1988년의 사법개혁이 가능했다.그의 소신과 신념을 증명하는 사례 중 하나는 조작 사건인 인민혁명당 사건(인혁당 사건)이다. 1964년의 제1차 인혁당 사건은 인민혁명당이 한일협정 반대운동을 조종했다는 사건이고, 1974년의 제2차 사건은 인혁당 재건위원회가 전국민주청년학생총연맹(민청학련)의 반정부투쟁을 조종했다는 사건이다. 53세 때인 1973년에 대법원판사가 된 이일규가 맡은 것은 두 번째 사건이다.1975년에 대법원은 피고인들에 대한 중형 선고를 확정지었다. 8명에게는 사형선고, 7명에게는 무기징역, 4명에게는 징역 20년, 4명에게는 징역 15년형이 부과됐다. 이때 이일규는 재판이 위법하므로 2심 판결을 파기해야 한다는 소수의견을 제출했다. 그해 4월 8일 자 <동아일보>는 그의 의견을 이렇게 요약했다.이일규는 억울한 누명을 쓴 피고인들이 제대로 진술을 해보지도 못한 채로 재판절차가 진행되는 것에 이의를 품었다. 그래서 2심 판결의 파기를 과감히 주장했다. 이런 용기와 신념을 유신 체제하에서 보여줬기에, 1988년에 하늘에서 대법원장직이 떨어졌다고 말할 수 있다.독재정권의 폭정은 사법부와의 공조를 전제로 했다. 판사봉을 든 사법부가 돕지 않았다면 독재정권들은 정치범이나 양심수들을 교도소가 아닌 지하실이나 동굴 같은 사설 감옥에 수용할 수밖에 없었다. 이는 정권 운영을 힘들게 만들고 민심 이반을 가속화시키는 첩경이다. 사법부의 협조는 독재정권의 부담을 덜어주는 것이었다.이일규는 대법원이 독재정권과 제휴하던 시절에 '이러면 안 된다'는 소수의견을 내어 사법부와 정권 양쪽에 경종을 울렸다. 이는 '사법부는 정권으로부터 독립해 국민에게 예속돼야 한다'는 이치를 따르는 것이었다. 이일규의 신념과 소신은 독재정권 시절의 사법부가 밑바닥으로 완전히 타락하지 않도록 하는 데에 기여했다.