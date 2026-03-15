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1989년 12월 11일 대법원에서 열린 법원장 회의에서 이일규 대법원장이 인사말을 하고 있다.연합뉴스
이일규는 여론의 전폭적 지지와 더불어 어느 정도는 정권의 자포자기 속에 대법원장이 됐다. 그런 그가 국민 여망에 부응하고자 수행한 첫 번째 과제는 대법관 교체다. 전두환 정권의 폭정을 사법적으로 합리화시켜 주던 대법관들이 짐을 싸게 만드는 것이 그의 첫 임무였다.
대법관들의 임기가 있는데도 그런 교체가 가능했던 것은 1988년 2월 25일부터 시행된 현행 헌법의 부칙 때문이다. "이 헌법에 의하여 선임 방법이나 임명권자가 변경된 공무원과 대법원장 및 감사원장은 이 헌법에 의하여 후임자가 선임될 때까지 그 직무를 행하며"라는 부칙 제4조가 교체를 가능케 했다.
전두환 정권이 만든 1980년 헌법 제105조 제2항은 "대법원판사는 대법원장의 제청에 의하여 대통령이 임명한다"고 규정한 데 비해, 현행 헌법 제104조 제1항은 "대법관은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다"고 규정한다.
이처럼 임명 방식을 바꿔 전두환 시절의 대법관들을 숙정하고자 했던 6월항쟁 직후의 열망을 노태우 정권은 거역하려 했다. 그랬다가 여론의 역풍을 만나, 전혀 생각지도 못했던 이일규에게 사실상 전권을 넘겨주게 됐던 것이다. 정권의 의중과 관계없이 전혀 엉뚱한 인물이 임명됐으니, 이때의 대법원장직은 하늘에서 떨어진 것이라고 생각할 수도 있다.
이일규는 대통령의 대법관 임명권이 일시적으로 무력해진 상황에서 사상 처음으로 행정부의 눈치를 살피지 않고 대법관 진용을 짰다. 유례없이 막강해진 대법원장의 제청권을 활용해 그는 기존 대법관 13명 중 9명을 배제했다. 노 정권은 그가 내놓은 명단에 따라 국회에 임명동의안을 제출한 뒤 임명을 마무리했다.
이일규가 제청한 명단에 대해 1988년 7월 8일 자 <경향신문>은 "외풍 없이 치른 독자적 인선", "사법부 독립의 의지를 실현시키는 전기"라는 여론의 평가를 전했다. 이 신문은 "가히 개혁이라 할 만한 것"이라며 대법관이 대폭 교체된 것, 재야 법조인 4명이 기용된 것, 전라도 4명과 경상도 3명 등으로 지역 안배가 이뤄진 것, 관례를 깨고 검찰 출신이 1명만 기용된 것 등을 높이 평가했다.
종래에 볼 수 없었던 이 같은 대법관 구성은 사법부가 정권의 눈치를 덜 보게 만드는 사법부 독립의 효과를 만들어냈다. '국민으로부터의 사법부 독립'이 아닌 '정권으로부터의 사법부 독립'을 상당 부분 진전시킨 것은 이일규 대법원의 업적이다.
유신 체제하에서 보여준 용기와 신념