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tvN 예능<방과후 태리쌤> 한 장면.tvN
아동 출판사에서 일하던 20대 시절, 그곳에서의 첫 업무는 방문 교사 교육이었다. 방문 수업 경험이 없어 수업안을 달달 외우고 남의 수업 에피소드를 내가 겪은 양 늘어놓았다. 아무리 많은 준비를 해도 예상치 못한 질문을 받았다. 그때마다 얼굴이 빨개지고 말을 더듬으며 진땀을 흘렸다.
1년 뒤쯤, 신입사원이 들어왔는데, 그 친구는 내가 힘들게 했던 업무를 수월하게 해냈다. 그 비결을 물어보자 이렇게 대답했다.
"방문 교사 교육은 처음이니 많이 도와달라고, 저도 노력하겠다고 솔직히 말씀드렸어요."
쉬운 방법이 있었다. '처음이라 부족하지만, 노력할게요'라고 솔직히 말하는 것. 그러면 상대방도 평가 대신 도움을 주려는 태도로 바뀐다. 김태리 또한 연기 고수임에도 불구하고 가르치는 건 처음이라며 솔직하고 겸손한 모습으로 수업을 준비했다.
연극반은 모두 7명인데 사교적인 아이, 장난꾸러기 아이, 관심받기를 즐기는 아이, 부끄럼을 타는 아이 등 저마다 다른 매력을 가지고 있다. 김태리와 아이들이 주고받는 호흡이 좋다. 각자가 자신만의 색깔로 대본을 읽고 몸으로 배역을 표현한다.
그런데 최근 방영된 3화에서 또 김태리의 눈물이 터졌다. <오즈의 마법사>의 배역을 결정하는 과정에서 '허수아비'를 맡게 된 효민이가 자신의 배역에 대한 서운함을 표시한 것이다. 김태리는 따로 효민이를 불러 이야기를 나누었다.
'네가 원하는 역할은 조금 쉬운 역할이라 어쩔 수 없이 더 어린 친구에게 주기로 했다', '너는 뭘 해도 너무 잘할 친구라 '허수아비'를 맡긴 거다'라며 배역 선정의 이유를 설명했다. 효민이의 눈에서 눈물이 주르륵 흘렀다. 아이를 다독이던 김태리도 함께 울며 말했다. 넌 '허수아비'도 무척 잘할 거라고. 네가 정말 잘해서 그 역할을 너에게 맡긴 거라고.
어쩌면 김태리도 하고 싶은 배역을 하지 못해 속상한 적이 있을 것이다. 속상한 그 마음을 알기에 아이의 마음을 풀어주려 더 노력했을지도 모른다. 김태리의 진심이 화면 너머까지 전해졌다.