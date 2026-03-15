tvN

"방문 교사 교육은 처음이니 많이 도와달라고, 저도 노력하겠다고 솔직히 말씀드렸어요."

tvN 예능<방과후 태리쌤> 한 장면.아동 출판사에서 일하던 20대 시절, 그곳에서의 첫 업무는 방문 교사 교육이었다. 방문 수업 경험이 없어 수업안을 달달 외우고 남의 수업 에피소드를 내가 겪은 양 늘어놓았다. 아무리 많은 준비를 해도 예상치 못한 질문을 받았다. 그때마다 얼굴이 빨개지고 말을 더듬으며 진땀을 흘렸다.1년 뒤쯤, 신입사원이 들어왔는데, 그 친구는 내가 힘들게 했던 업무를 수월하게 해냈다. 그 비결을 물어보자 이렇게 대답했다.쉬운 방법이 있었다. '처음이라 부족하지만, 노력할게요'라고 솔직히 말하는 것. 그러면 상대방도 평가 대신 도움을 주려는 태도로 바뀐다. 김태리 또한 연기 고수임에도 불구하고 가르치는 건 처음이라며 솔직하고 겸손한 모습으로 수업을 준비했다.연극반은 모두 7명인데 사교적인 아이, 장난꾸러기 아이, 관심받기를 즐기는 아이, 부끄럼을 타는 아이 등 저마다 다른 매력을 가지고 있다. 김태리와 아이들이 주고받는 호흡이 좋다. 각자가 자신만의 색깔로 대본을 읽고 몸으로 배역을 표현한다.그런데 최근 방영된 3화에서 또 김태리의 눈물이 터졌다. <오즈의 마법사>의 배역을 결정하는 과정에서 '허수아비'를 맡게 된 효민이가 자신의 배역에 대한 서운함을 표시한 것이다. 김태리는 따로 효민이를 불러 이야기를 나누었다.'네가 원하는 역할은 조금 쉬운 역할이라 어쩔 수 없이 더 어린 친구에게 주기로 했다', '너는 뭘 해도 너무 잘할 친구라 '허수아비'를 맡긴 거다'라며 배역 선정의 이유를 설명했다. 효민이의 눈에서 눈물이 주르륵 흘렀다. 아이를 다독이던 김태리도 함께 울며 말했다. 넌 '허수아비'도 무척 잘할 거라고. 네가 정말 잘해서 그 역할을 너에게 맡긴 거라고.어쩌면 김태리도 하고 싶은 배역을 하지 못해 속상한 적이 있을 것이다. 속상한 그 마음을 알기에 아이의 마음을 풀어주려 더 노력했을지도 모른다. 김태리의 진심이 화면 너머까지 전해졌다.