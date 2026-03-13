기사를 스크랩했습니다.
"윤석열 전 대통령이 그 자리에 있었어도 주가지수 5000-6000은 찍었을 것"이란 한동훈 전 국민의힘 대표의 말은 검증이 가능한가?

검증이 불가능하다. 가정과 전제를 가지고 하는 말이다. 시간을 되돌릴 수는 없다.

시간을 되돌린 후 현재와 똑같은 조건(유가, 금리, 국제 정세, 도널드 트럼프, AI투자속도 등)을 역사 속 그 시간에 대입해 윤석열씨가 오전 11시쯤 출근해서 대통령실에서 사우나하고 그 큰 침대에서 한숨 잤다가, 어디에 잠깐 얼굴 비추고 저녁 반주로 술 마시고, 불콰해진 얼굴로 한남동이나 삼청동에 출몰해 또 거하게 한잔하면서 국정을 운영하는 그 패턴 그대로 미국과의 관세 협상을 진행했다면? 그럼에도 불구하고 단지 반도체 업황이 좋아서 주가지수 5천이나 6천을 찍었을 것이라는 가정과 전제를 가지고 하는 말이니 어떻게 검증이 가능하겠는가 말이다.

물론 사람은 중요하다. 누가 대통령인지는 중요하다. 무엇보다 박정희, 전두환의 독재정권과 윤석열의 내란 사태를 겪은 '한국의 민주주의'에는 누가 얼마나 민주적인 대통령인가는 중요한 문제다.

그러나 주가지수의 상승이나 하락이 대통령이 누군지에 따라 결정되지는 않는다. 상당한 영향은 미치겠지. 상법 개정을 통해서 자사주 소각을 강제한다거나, 배당분리과세를 하면 주식시장이 활성화된다. 그런데 상법 개정으로 주가가 오르는 요인과 2023년부터 본격화되기 시작한 AI와 데이터센터 투자로 반도체 칩이 급등한 현상 중 어느 것이 얼마만큼 영향을 미쳤는지를 데이터로 제시할 수 있는 사람이 있을까?

그 영향력의 비율(상법개정 등 정책적 요인: AI투자 등 환경적 요인)은 4대 6일까? 아니면 7대 3일까? 아니면 2대 8일까?

물론 집권여당은 이 비율이 99대 1이란 투로 홍보하고 싶을 것이고, 야당은 1:99라고 공격하고 싶겠지만 그걸 누가 증명할 수 있나? 노벨경제학상 수상자도 증명하지 못한다.

다만 이렇게 특정시점의 주가지수를 가지고 정파적으로 해석하는 것 자체가 정치를 저질화시키는 것은 분명하다. 모두가 유치해진다.

주식시장을 정파적으로 보면 안 돼

김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 3월 5일 자 라이브 섬네일유튜브

그런 의미에서 '겸손은 힘들다' 김어준의 유튜브 방송(겸손은힘들다 뉴스공장)은 요즘 목불인견이다. 위는 이재명 대통령이 싱가포르를 순방하고 돌아온 다음날인 5일 방송 섬네일이다. 이재명 대통령 뒤로 태극기가 보이고 밑에 "코스피"라고 붉은 글씨로 써놓고 그 밑에는 "아빠가 돌아왔다"라고 적혀있다. 이란 전쟁때문에 코스피 주가지수가 하락했지만 대통령이 순방하고 돌아왔으니 앞으론 상승할 것이란 주장이다.

다음날인 6일에도 김어준씨는 '주식아가방' 코너를 하는 '막내 피디'와 함께 "아빠가 돌아왔다"를 외쳤다.

그러면서 '내가 주식을 잘 모르지만 이재명 대통령 때문에 주가가 오를 것'이란 투의 말을 자주 반복적으로 하고 있다.

수리수리 마수리 주문을 외우는 것인가? 김어준씨가 주술을 부리는 주술사인가? 그리고 대체 누가 누구의 아빠란 말인가? 이 나라가 지금 군사부일체의 왕조란 말인가? 대통령이 왕인가?

왕이라도 인위적으로 장기간 주가를 띄우지는 못한다. 그리고 만약 왕처럼 절대 권력을 행사해서 기업의 펀더멘털이 받쳐주지 못하는데도 주가를 띄운다면 부작용만 양산할 뿐이다.

이재명 대통령이 지난 10일 청와대에서 열린 '상생을 실천하는 기업인과의 대화'에서 발언하고 있다.연합뉴스

이재명 대통령 스스로도 최근 국무회의에서 금융시장 등의 안정을 위한 "100조 원 시장 안정 프로그램을 적절하고 신속하게 집행하라"라고 주문하면서도 그게 섣불리 주식시장을 띄우는 돈으로 쓰여서는 안 된다는 점을 강조했다. 트럼프가 벌인 중동 전쟁과 같은 비상사태에 임해 시장 안정을 위해 정부의 돈을 임시적으로 쓰는 것일 뿐 경제의 기초체력, 기업의 펀더멘털과 무관하게 정부의 돈으로 띄우려는 정책은 있을 수 없다는 점을 강조한 것이다.

주식시장을 정파적 눈으로 보면 안 된다. 경제를 정치적 도구처럼 취급하면 안 된다. 한동훈 같은 정치인이야 원래 윤석열 밑에서 일하던 사람이니까 아무 말 대잔치를 해도 그러려니 한다. 그러나 200만 명이 넘는 구독자수를 보유한 한국 최대 유튜버 중 한 명이 "아빠가 돌아왔다"라고 말하면서 대통령을 앞세워 인위적으로 주식시장을 띄워보려고 한다면, 보편적이고 상식적 경제관념을 가진 시청자들은 마음이 많이 불편해진다.

김어준씨에게 물어보자. 대통령 때문에 주가가 오르고 있다고 했으니, 나중에 주가가 떨어질 때는 대통령때문에 주가가 떨어진다고 할 텐가? 주가가 수렴하는 결정적 요인 딱 하나만 꼽으라면 결국은 기업의 영업이익이다. 코스피나 코스닥의 전체 영업이익이 계속 상승해야 주가도 상승한다. 정치인이나 유튜버나 상식적으로 말하자. 내란을 극복한 시민들을 부끄럽게 하지 말라.
