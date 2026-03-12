연합뉴스

"어느 날 텔레비전 뉴스 화면에 나온 피해자 할머니들의 수요시위 모습을 본 것이 계기였다. '정작 신고해야 할 나는 이렇게 숨어 있는데···' 하며 당신도 모르게 중얼거리는 소리를 곁에서 며느리가 듣게 되었고, 그것을 계기로 자신이 일본군 위안부였다는 사실을 수양자식들 앞에서 고백하게 되었다. 그리고 마침내 우리를 찾아왔다."

"만 열두 살의 나이에 누군가를 따라 만주의 위안소를 다녀온 소녀에게 각인되는 뚜렷한 사실은 어린 나이에 위안소에 갔다가 성병을 얻어 돌아왔다는 사실이었다. 길원옥은 '15세 안쪽에 (몸이) 다 된 거지' 하면서 이때 자신의 삶이 거의 결정됐다고 생각하고 있었다. (중략) 성병으로 허벅지 안쪽에 임파선이 붓는 증상을 제거하는 수술을 받은 후, 길원옥은 더 이상 위안부 생활을 할 수 없어 집으로 돌아온다."

"(정수리 부분의 흉터를 보여주며) 이거는 일본 군도(로 난 상처). 빼지 않고 그냥 내리쳤으니까 그렇지. 빼가지구 쳤으면 죽었을 텐데···. 시방까지도 이렇게 흉터가 크니. 옷이 피에 젖어서 뱃겨내지를 못하고 찢어냈다니까."

2017년 서울 마포구 전쟁과여성인권박물관에서 열린 음반 제작발표회에서 길원옥 할머니의 모습.1928년(주민등록상으로는 1927년)에 출생해 일제강점기 막판에 10대 초반이었던 길원옥이 위안부 운동가의 길로 들어선 것은 일흔 살 때다. 1998년에 그는 한국정신대문제대책협의회(정대협·정의기억연대) 사무실을 찾아갔다. 윤미향 전 정의기억연대 이사장은 <윤미향과 나비의 꿈>에서 그때의 길원옥에 대해 이렇게 말했다.'정작 신고해야 할 사람은 나'라고 중얼거린 데는 이유가 있었다. 평안북도 희천군 출신인 그는 한 번도 아니고 두 번이나 압록강 너머로 위안부 강제동원을 당했다. 1940년에는 헤이룽장성으로 추정되는 지역의 위안소로 끌려갔다. 그랬다가 이듬해쯤 방출됐다. 그곳에서 불필요한 존재가 됐기 때문이다. 여성가족부가 2016년에 발간한 <일본군 위안부 피해자 구술자료 재정리 자료집> 길원옥 편에 이런 설명이 있다.열세 살 무렵인 1941년경 풀려난 그는 산에서 땔감을 줍거나 평양 무기공장에서 총 닦는 등의 일을 하다가 "돈을 많이 벌 수 있다"는 취업 사기에 속아 평양발 국제열차에 올라탔다. 그를 기다리는 것은 베이징 쪽인 허베이성의 위안소였다.두 번이나 강제연행된 그는 '15세도 되기 전에 몸이 다 됐다'는 한숨 섞인 자조가 나올 정도로 신체적 공격을 많이 받았다. <윤미향과 나비의 꿈>은 "할머니는 일본군 위안소 후유증으로 귀국 후에 자궁도 절제해야 했고 쓸개도 제거했다"라며 "첫째날 밤 술에 취해 들어와 강제로 옷을 벗기려던 일본군 장교의 손길을 거부하다가 칼집으로 맞은 머리는 평생 할머니를 괴롭히는 두통이 되었다"라고 알려준다.여성부가 2002년에 펴낸 <그 말을 어디다 다 할꼬: 일본군위안부 증언자료집>에서 머리 흉터에 관한 진술을 자세히 들을 수 있다. '바람 부는 대로 물결 치는 대로 넘어갔어요, 세월이'라는 소제목이 붙은 이 책 길원옥 편은 그의 증언을 이렇게 정리했다.일제 치하에서 그런 고통을 겪고도 마치 중죄라도 지은 사람처럼 지난날을 숨기고 살았던 길원옥은 1998년에 용기를 얻어 스스로를 세상에 드러냈다. 그런 뒤, 피해자에서 운동가로 전격 변신했다. 이것은 그의 반격이었다. 이제 그는 공격자가 됐고 일본은 수비자가 됐다.<윤미향과 나비의 꿈>은 "뒤늦은 합류였지만, 할머니는 마치 그동안 못했던 일을 한꺼번에 해치우기라도 할 것처럼 열심히 뛰어다니셨다"라며 "매주 수요일이면 빼놓지 않고 수요시위에 나왔고, 유럽의회와 호주·미국·캐나다·독일·일본 등 세계 각지로 다녔다"고 기술한다.해방 뒤 귀국선을 타고 인천항으로 입국했다가 고향 갈 여비를 만들던 중에 38도선을 넘지 못하게 된 그는 남한 땅에서 먹고 살기 위해 많은 일들을 했다. 술집 직원으로도 일하고 만물상과 노점상 같은 장사도 했다.