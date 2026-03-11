AFP/연합뉴스

"He likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side."

지난 10일 워싱턴 DC 내셔널 몰에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 고(故) 성범죄자 제프리 엡스타인을 풍자한 '타이타닉' 테마 조각상 근처에 현수막이 걸려 있다.네타냐후만 정치적 위기에 몰린 지도자는 아니다. 미국에서도 상황은 크게 다르지 않다. 도널드 트럼프에게는 오래된 이름 하나가 따라다닌다. 제프리 엡스타인이다.엡스타인은 미성년자 성착취 네트워크를 운영한 혐의로 기소된 인물이다. 그의 주변에는 정치인, 금융가, 연예인 등 미국 상류사회 인맥이 복잡하게 얽혀 있었다. 트럼프 역시 그 인맥 속에 있었다는 사실은 오래전부터 알려져 있다.트럼프 자신도 이를 숨기지 않았다. 그는 2002년 인터뷰에서 엡스타인을 "꽤 괜찮은 사람(terrific guy)"이라고 부르며 친분을 인정했다. 이어 "(엡스타인이) 나만큼 아름다운 여자들을 좋아한다"며 "그 가운데는 꽤 어린 여자들도 많다"고 말하기도 했다. 원문 표현은 이렇다.이 발언은 훗날 엡스타인 사건이 수면 위로 드러난 뒤 여러 언론에서 반복 인용됐다.트럼프와 엡스타인의 관계는 말뿐이 아니었다. 두 사람은 1990년대 뉴욕과 플로리다 사교계에서 함께 어울렸고, 1992년 플로리다 마러라고(Mar-a-Lago) 파티 영상에서는 두 사람이 여성들을 바라보며 대화를 나누는 장면이 기록으로 남아 있다.미국 통신사 <에이피 AP>는 전직 모델 스테이시 윌리엄스의 진술을 보도했다. 그녀는 1990년대 초 뉴욕 트럼프 타워에서 트럼프가 자신을 끌어당긴 뒤 가슴과 허리, 엉덩이를 더듬었다고 밝혔다.또 그 장면이 제프리 엡스타인 앞에서 벌어졌으며, 마치 두 사람이 상황을 알고 있는 듯한 분위기였다고 주장했다. 사건 뒤에는 엡스타인이 오히려 그녀에게 "왜 그걸 허용했느냐"는 취지의 말을 했다고도 진술했다.다른 기록들도 있다. <로이터> 보도에 따르면 미국 법무부가 공개한 FBI 인터뷰 기록 가운데 한 여성은 10대 시절 엡스타인을 통해 트럼프를 소개받았고, 트럼프가 자신에게 구강성행위를 요구하려 했다고 진술했다.또 다른 수사 기록에는 전 팜비치 경찰서장이 FBI 인터뷰에서 이런 말을 했다는 내용이 남아 있다. 트럼프가 2006년쯤 전화를 걸어 "그(엡스타인)가 그런 짓(미성년자 성착취)을 하고 다닌다는 건 다들 알고 있었다"는 취지의 말을 했다는 것이다.이 진술들이 아직 모두 법정에서 확정된 사실은 아니다. 그러나 중요한 점은 이것들이 더 이상 은밀한 소문이 아니라는 것이다. 연방 수사 기록과 공개 문서 속에 남아 있고, 상당수는 이미 언론을 통해 세상에 공개됐다. 지금은 마음만 먹으면 누구든 직접 확인할 수 있는 기록들이다.정치에서 위험한 것은 판결만이 아니다. 의혹이 반복해서 공개되고 기록이 계속 등장하는 상황 자체가 정치적 부담이 된다.특히 타이밍이 중요하다. 엡스타인 관련 자료와 인터뷰 기록이 추가로 공개되는 시점마다 정치적 파문이 다시 커진다. 정치인에게는 이런 상황이 오래 지속되는 것 자체가 치명적이다.그래서 트럼프에게도 지금은 민감한 시기다. 스캔들이 커질수록 정치의 중심을 다른 곳으로 옮기려는 유혹이 커진다. 전쟁은 그가운데 가장 강력한 방법 가운데 하나다.