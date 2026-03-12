golfarisa on Unsplash

훈련 효과 증대를 위한 '함께' 하는 복싱.3년 동안 복싱장에 꾸준히 출석했다. 어느덧 복싱장에서 사귄 동네 이웃만 하더라도 손가락으로 셀 수가 없다. 형, 동생으로 지내는 친구들도 생겼다. 관장님도 예외는 아니다. 오랜 시간 복싱장에 머물면서 복싱을 수련 하는 이들을 관찰하며 깨달은 사실이 있다. 복싱이 개인 운동에 기반을 둔 건 사실이지만, 복싱을 더 즐겁게 즐기거나 훈련 효과를 증대시키려면 '함께' 해야 한다는 것.도심 속 복싱장의 상징은 종소리다. '땡'하고 종소리가 울리면 3분 간 훈련하고, 다시 '땡'하고 종소리가 울리면 30초를 쉰다. 이를 반복한다. 훈련하는 시간에는 훈련만 하는 게 정도(正道)다. 저녁 시간이 되고 학생들은 집으로 돌아가고 어느덧 동네 아저씨들과 청년만 남는 시간이 찾아온다. 취미로 복싱을 즐기는 이들이기 때문에 종소리에 크게 얽매이지 않고 자유롭게 훈련한다. 그래도 암묵적인 룰 같은 게 있다. 줄넘기, 러닝머신, 스트레칭과 같이 몸을 푸는 시간 만큼은 운동에 집중한다.30~40분 정도 기본 훈련을 마친 몇몇 사람들이 모여 수다를 나누기 시작한다. 몸 푸는 시간 만큼은 운동에 집중하는 이유가 설마 몸을 풀어야 입도 풀리기 때문인 걸까? 어쨌건 수다를 나누기 시작하면 이제 복싱장은 '마을회관(?)'으로 변신한다.부동산, 주식, 프로복싱 매치, 여행, 동네 맛집 등 다양한 주제로 대화가 오간다. 수다 가운데 알짜배기 정보가 공유되기도 한다. 농담이 오가며 자연스레 웃는 시간이 많아진다. 운동하는 시간 만큼이나 건강해지는 시간 아닐까. 이는 어느 운동이든 마찬가지 아닐까? 혼자서 운동만 하는 이들도 많겠지만, 사람들과 어울릴 때 누릴 수 있는 즐거움이 있기 때문이다.단순히 웃고 떠드는 시간 때문에 복싱이 함께하는 운동이라고 주장하는 건 아니다. 한 공간 안에서 운동하다 보면 서로 의식하며 운동하는 게 자연스러운 법이다. 남에게 보여주려고 시작한 운동은 아니지만 타인의 영향을 받을 수밖에 없기 때문이다.자기 통제를 잘하는 사람이면 모르겠지만, 필자만 하더라도 체육관에 혼자 있을 때면 아무래도 집중력이 떨어지곤 한다. 공부할 때 집보다는 타인이 있는 도서관이나 스터디카페에서 집중이 더 잘되는 것과 유사하다.무엇보다 운동 기술을 숙련 시키고 실력을 향상 하려면 반드시 파트너가 필요하다. 필자도 단순히 건강만을 위해 운동을 하는 게 아니다. 실력을 향상 시키고 기술을 익히면서 배우고 성장하는 보람이 있다.간혹 생활 복싱대회에도 참가하며 성과를 내면서 자신감도 얻고, 내 실력을 객관적으로 확인하는 시간을 갖게 된다. 단순히 운동만 할 때와는 달리 또 다른 즐거움이 느껴지기도 하고, 새로운 동기 부여도 된다.복싱대회에 참가하려면 개인 운동에만 그쳐서는 안 된다. 실전 연습을 위해 스파링을 해야만 단점을 보완하면서 실력을 향상할 수 있다. 누누이 이야기하지만 복싱의 꽃은 스파링이다. 섀도복싱과 샌드백 훈련을 넘어 스파링을 시작하게 되면 새로운 복싱의 세계의 문을 연 것이다. 더 이상 복싱이 혼자 하는 운동으로 보이지 않게 된다. 이때부터 파트너가 절대적으로 필요하기 때문이다.보통 스파링은 체육관 관장님이나 코치님의 지도 스파링부터 시작한다. 강도를 조절하면서 개인 훈련 때 연습했던 기술을 활용해 보는 데 목적이 있다. 주먹을 맞는 두려움을 없애는 게 우선이다. 다음으로 허공과 샌드백을 향했던 주먹을 실제 사람의 안면과 복부를 향해 뻗기 시작한다.지도 스파링에 익숙해지고 실력이 향상되면, 비슷한 실력의 상대를 찾아 스파링을 한다. 그동안 연습했던 것들이 쓸모없지 않았다는 사실을 몸소 알게 되기도 하지만, 상상과 현실은 많이 다르다는 사실도 동시에 배우게 된다. 무엇을 연습해야 할지 확실히 알려주는 동기 부여가 된다. 다음날 복싱장에 오는 발걸음을 신나게 만들어준다.지금 다니는 복싱장에도 많은 스파링 파트너들이 있다. 체중은 다르지만 강도 조절을 하면서 서로 기술 연습을 한다. 나보다 체중이 덜 나가면 내가 힘 조절을 하고, 상대가 체중이 더 나가면 상대가 힘 조절을 한다. 간혹 처음 스파링 하는 이들을 위해서는 가드를 올리고 인간 샌드백이 되어주기도 한다. 내가 처음 스파링할 때 인간 샌드백이 되어줬던 관장님과 체육관 선배들처럼 말이다.항상 같은 사람과 스파링을 하다 보면 비슷한 움직임의 강도와 속도에 익숙해지기 마련이다. 복싱에 진심이 아니었던 적은 없지만, 좀 더 진지하게 복싱을 훈련하기 시작하면서 원정 스파링을 다니기 시작했다. 처음 보는 사람과 스파링을 하게 되면 나의 부족함과 강점이 좀 더 명확하게 드러나기 때문이다.스파링 이후에는 처음 만난 사이라도 서로의 복싱에 관해 이야기하며 급속도로 가까워지는 경험을 하게 된다. 평생 사람의 얼굴에 주먹을 날려보거나 맞아볼 경험이 없는 이들이 하나의 공통점이 생기는 순간이기 때문이다.