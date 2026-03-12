▲투기 의혹을 받는 무밭
성산읍 고성리 2667번지로, 무밭이 관리하지 않는 상태로 방치된 것을 제주참여환경연대가 제2공항 예정부지 일대에 대한 전수조사 당시 촬영했다.제주참여환경연대
투기 의혹이 제2공항의 법적·도덕적 명분을 약화시킨다면, 공항 이용객 수의 감소 내지는 정체현상은 보다 근본적인 차원에서 문제를 제기하고 있다. 애초 제주 제2공항의 건설 명분이 현 제주공항으로는 늘어나는 관광객 수요를 감당하기 어렵다는 것이었는데, 실제로는 어떤 결과가 나타나고 있을까.
"공항 이용객 추이는 한마디로 답보상태입니다. 2015년 제2공항을 짓겠다며 타당성 조사 결과로 내놓은 2035년 공항 이용객 예상치가 약 4548만 명이었습니다. 이 숫자를 현 제주공항으로는 처리할 수 없다는 논리에서 새 공항이 필요하다고 한 것이지요. 이런 판단의 배경에는 중국인 관광객이 계속 증가할 것이다, 또 인구도 계속 늘어날 것이다, 라는 가정이 깔려 있었습니다. 그러나 현재 고령화 추세라든지 인구 감소가 지속되고 있고, 중국인 관광객도 사드 사태와 내부의 정책 변경 그리고 단체 관광 감소 등으로 전보다 수요가 줄었습니다.
실제 제주공항 이용객 수를 보면 코로나 사태가 진정된 2022년에 전년 대비 15.1%가 증가한 2970만 명이었으나 그 후로는 2023년 2.1% 감소, 2024년 0.9% 증가, 2025년 0.6% 증가 등 정체상태입니다. 2025년 이용객 수가 2953만 명인데, 이 숫자는 2015년 사전타당성 조사에서 제시한 2025년 예상 수요 3940만 명과는 약 1000만 명의 격차가 납니다. 제2공항 건설 논리가 근본부터 흔들리는 셈입니다.
제가 보기에 새로운 공항을 짓겠다는 방침에는 관광객을 더 받아들인다는 의도와 명분이 있었겠지만, 지역 건설업체들의 요구가 크게 작용했다고 생각합니다. 제주도는 건설업체가 상당히 비대해져 있어요. 건설업 규모가 전체 산업 규모의 10% 정도입니다. 제주도개발특별법 같은 걸 통해서 개발사업이 많이 이루어지다 보니까 소규모 건설업체들, 특히 포클레인이나 트럭을 가진 사람들이 동네마다 상당히 많습니다. 개발사업이 벌어지면 이들이 다 달라붙을 수 있는 것이지요.
마지막으로 공항 건설 논리의 보이지 않는 배경에는 군사기지로의 활용 가능성도 숨어 있는 것 같고요. 어쨌든 관광객 증가에 대비하겠다는 애초의 명분은 이제 아주 희박해진 것이죠."
공항 이용객은 수년간 정체상태이고, 인구 감소 등을 고려하면 앞으로도 많이 늘어날 것 같지는 않다는 게 상식적 전망이다. 그뿐만 아니라 조류 충돌 위험성이라든가 용암동굴이나 숨골 훼손 등 천혜의 자연환경 파괴에 대한 경고도 지속해서 제기되고 있다. 이런 상황에서 법적 절차가 예정대로 진행된다면 제주도는 물론 국가적으로도 커다란 낭비와 갈등이라는 부담에서 벗어날 수 없을 것이다. 주무 부처인 국토부나 관련 부처라 할 환경부는 공항 건설 강행에 변화된 태도를 보일 가능성은 있는 것일까.
"국토부의 경우, 자체의 메커니즘으로는 스스로 결단을 내리는 게 가능하지 않다고 봅니다. 청와대라든지 아니면 새만금 공항 1심 판결 같은 법원의 판단이 내려져야 가능할 것 같습니다. 국토부로서는 제주도민의 주민투표를 통한 의사표시라든가, 공식적인 기관에서 판단의 근거가 될 수 있는 환경적인 문제점 같은 것으로 밑받침해 준다면 정책을 재고하기가 쉽지 않을까 합니다. 국토부 장관 스스로 기존과는 다른 획기적으로 다른 비전을 제시할 스타일은 아닌 것 같고요.
최근 공항 안전 문제와 관련해 가장 뜨거운 이슈가 조류 충돌 위험입니다. 지난해 12월 말 환경부에서 나온 지침을 보면 철새도래지의 대체 서식지를 만드는 방식으로 공항 건설을 추진하는 가닥을 잡는 건 안 된다는 입장을 밝혔습니다. 제주도는 공항 예정부지 8㎞ 반경 안에 네 군데 조류 서식지가 있으므로, 이 기준으로 본다면 사실상 공항 건설은 불가능한 것이라고 할 수 있어요.
다만, 환경부가 환경영향평가 단계에서 협의기관이라면 확실하게 브레이크 역할을 할 수도 있겠지만, 제주특별자치도법에 의해 법적인 협의기관이 환경부가 아닌 제주도이기 때문에 브레이크 역할을 할 수 있을지는 불투명한 상황입니다. 이재명 정부 들어와 환경부의 변화를 저희가 좀 느끼고는 있습니다만, 환경부 장관이 정책적으로 강도 높게 추진할 그런 성향은 아닌 것 같아요."
홍 대표의 설명을 듣고 보니 결국 청와대의 의중이 중요할 것 같다. 현 정부 출범 이후 최근까지 청와대는 제2공항 문제에 대해 어떤 태도를 보이고 있는지 궁금하다.