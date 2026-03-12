셔터스톡

청년 세대는 자신의 능력보다 부모의 경제력이 운명이 결정한다고 믿는다. ‘금수저’와 ‘흙수저’로 나뉜 세습 불평등 사회 도래했다는 절망이 청년 세대 전반에 퍼져 있다.불평등은 불가피한 결과가 아니라 정책 선택의 결과이다. 세계화나 기술 진보가 자동으로 만들어낸 것이 아니라, 정부의 재분배 정책이 얼마나 작동하느냐에 따라 나라마다 불평등 수준이 달라진다. 한국의 재분배 효과가 적은 이유는 낮은 조세 부담률과 공공사회지출 비율 때문이다. 2024년 기준 한국의 GDP 대비 조세부담률은 17.7%, 공공사회지출 비율은 약 15.3%로 OECD 최하위권이다.2020~2021년 문재인 정부 시기에 부동산 가격이 폭등하면서 상위층의 자산과 소득이 크게 늘었고, 그로 인해 자산 불평등이 심화하면서 청년층의 불만도 급등했다. 2022년 이후 윤석열 정부의 부자 감세와 긴축 정책은 불평등을 키웠고, 연구개발 예산 삭감으로 장기적 혁신의 토대도 흔들렸다. 2025년 출범한 이재명 정부는 혁신 경제와 기본사회를 내세우며 기초연금 인상, 전 국민 고용보험 등 포용적 사회정책을 예고했다. 그러나 누진세 강화와 조세 정의 실현 없이는 목표 달성이 어렵다. 이런 가운데 금융투자소득세(금투세)와 부동산 과세의 유예는 불평등을 악화시킬 수 있고, 앞으로 인공지능 시대가 가속화될수록 불평등이 더욱 커질 수 있다. 성공한 혁신의 결과와 성장의 과실은 모든 사람에게 골고루 분배되어야 한다.불평등 위기에 대응하는 국가적 대응이 시급하다. 정부는 지니계수 0.3 이하, 팔마 비율 1:1 수준을 목표로 하는 '국가 불평등 감소 계획'을 수립해야 한다. 국회에서는 초당적 '불평등 특별 위원회'를, 대통령실에는 '불평등 감소 태스크포스'를 설치하고, 불평등 증가에 연동한 '불평등 자동 조정 법안'도 마련해야 한다.