차미경

-<기울어진 스크린>은 미디어를 장애인의 시각에서 분석한 책이다.

-그래도 예전에 비해서 미디어나 대중문화에서의 장애 묘사가 더 나아진 건 아닌가?

-방송작가를 하셨으니 그런 의도가 더 잘 보이셨겠다.

- 장애인이 등장하는 작품 중에서 추천작이 있다면.

차미경 작가가 KBS 라디오 프로그램 작가던 시절 출연자와 함께 기념사진을 찍고 있다"방송을 오래 하다 보니 모든 콘텐츠를 '장애 필터'로 보게 되더라. 책은 에이블뉴스 더인디고 등 다양한 매체에 기고한 글을 모았다. 방송도 하고 장애인식교육도 나가다 보니 방송에서 틀린 이야기 하면 어떻게 하지? 하며 자기 검열을 많이 하게 되었다.그러면서 알게 됐다. 심지어 장애 당사자가 쓴, 추천도서라는 책들조차도 장애 편견이 담긴 경우가 많더라. 늦깎이로 대구대학교에서 장애학을 공부하던 당시 들었던 말이 아직도 기억난다. 논문 심사를 받기 위해 조한진 교수에게 '장애 당사자의 이야기를 기반으로 논문을 쓰겠다'고 했더니 조 교수님이 바로 피드백을 주시더라. "장애 당사자의 말이 다 맞습니까?" 신선한 충격을 받았다. 당사자가 쓴 글이라도 비장애중심주의적일 수 있다는 거다. 그렇게 스스로 끊임없이 자기검열하며 쓴 칼럼들을 모았다.""그런가? 글쎄...당장 며칠 전에도 패럴림픽 중계 방송을 보며 실망했다. 우선 사정은 모르겠지만 올림픽 독점 중계권을 따온 JTBC가 패럴림픽은 중계 안 한다는 데에 실망했다. 패럴림픽은 KBS에서 방송한다고 하여 한국 패럴림픽 선수를 소개하는 방송을 봤는데 주로 연예인으로 구성된 패널들이 선수들을 보며 "감동적이다" "대단하다", "존경스럽다"는 말만 반복하더라. 지나치게 영웅 서사를 끌어내려는 억지가 보였다. 일종의 '영감 포르노'(장애인의 행동을 지나치게 감동적이고 비장애인에게 영감을 주는 것으로 소개하는 경향)다.""동계올림픽 메달리스트가 <유퀴즈>에 출연한 걸 봤는데 비슷한 서사라도 억지 감동을 끌어내려 하기보다 담담하고, 때로는 재치와 유쾌함으로 풀더라. 유독 장애인의 서사는 왜 개인의 투지와 극복 서사에만 집중하는지 모르겠다. 지체장애 선수가 훈련장에 경사로가 없어서 계단을 기어 올라가서 훈련에 임했다고 하는 이야기를 하면서 이에 감동할 게 아니라, 왜 계단을 경사로로 바꾸지 않는지, 왜 훈련 인프라가 이토록 열악한지를 말해야 하는 것 아닐까. 기어가는 걸 감동으로 치환하면 기어가지 않거나 기어갈 수 없는 장애인은 게으른 것인가. 예전부터도 그랬지만, 시스템의 부재를 개인의 극복으로 덮어버리는 서사에 지치곤 한다.최근 드라마 중 <프로보노> 3, 4회를 보며 특별히 더 문제의식을 느꼈다. 지체장애 학생이 학교에서 괴롭힘을 당하는데, 특수학교로 가고 싶어도 지역에서 특수학교 설립을 반대하고 있어서 못 간다는 설정이다. 결국 문제 해결 방식이 재벌의 도움을 받아서 특수학교를 짓고 거기 전학간다는 결론이었다. 일단 현실을 제대로 반영하지 못했다. 지체장애학생 중 상당수는 실제로 일반학교에 다니는 데다가 모든 장애학생들이 기본적으론 일반학교에서 함께 통합교육받는 게 바람직하다. 그런데 드라마에서는 특수학교를 해결책으로 묘사하고, 특수학교 건립을 자선에 의존하는 걸 비판 없이 그린 게 영 마뜩치 않았다.소위 장애인식개선드라마라고 하는 드라마들도 보면 여전히 장애 관련해서 바뀐 법적 현실이나 권리 현실을 제대로 묘사하는 대신 시혜적으로 그린 경우가 많다. 안타깝기도 하고, 수십년 동안 장애인식개선을 한다고 하는데 아무 소용이 없던 게 아닌가 하는 허무함마저 든다.어떤 비장애인들은 이렇게 말하곤 한다. "장애인화장실, 엘리베이터, 다 있잖아. 지하철로 외출 가능하잖아. 뭐가 걱정이야." 하지만 형편없던 과거의 현실과 지금을 비교하는 건 어불성설이다. 그리고 아직 시각, 청각장애인들의 정보 접근권은 갈 길이 멀다. 예를 들어 수어로 소통하는 농인들의 미디어 접근성은 어떤가. TV방송에 수어통역이 등장하긴 하지만 선거토론 방송에서 한 사람이 여러 후보자의 수어통역을 다 하는 걸 보면서, "저걸 이해할 수 있을까?"하는 생각을 하게 된다.정보접근성을 이야기하고 있자니... 최근에 <눈에 선하게>라는 책을 읽으며 화면해설에 관심이 높아졌다. 영화나 드라마 장면을 묘사하는 게 화면해설인데, 이 분들은 단어 하나를 고르더라도 매우 고심을 하더라. 장애 시청자들을 겨냥한 화면해설도 단순히 정보 접근 수준이 아니라 다양한 표현을 쓰려는 노력까지 같이 할 수 있겠구나, 해외에서는 화면해설을 어떻게 하는지 공부해 보고 싶다는 생각이 들었다.""장애를 극적 도구로 사용하는 대신 장애를 일상으로 그려낸 작품들이 좋다.영화 <우리 둘 사이에>는 장애 여성의 임신과 출산을 다룬 작품이다. 장애라서 특별히 더 힘든 게 아니라, 누구나 겪는 부모가 되는 과정의 두려움과 무게를 담담하게 그렸다. 예를 들어 의사가 임신 중 어떤 검사를 하라고 주인공에게 권유하는데, 주인공은 "혹시 제가 장애인이라 권하시는 건가요?"라고 묻고, 의사는 "아, 그냥 모든 임산부들에게 다 권하는 거예요"라고 말한다. 또 기억나는 한 장면은 맛집이라는 칼국수집이 2층에 있어서 휠체어 탄 주인공이 못 가는 상황이다. 다른 드라마라면 그걸 서글프게 묘사할텐데 주인공은 그냥 씩씩하게 집에 와서 칼국수를 해먹는다.