"한국군 사단이 인지(印支)전에 참가하면 이 전쟁이 확대될 것이다. 그렇게 되면 중공이 한국에서와도 같이 그 지원군을 이 전선에도 투입하게 될는지도 모르며, 이 전쟁에 직접적으로 개입할는지도 모른다. 그리고 만약 이 한국군 사단이 인지에 파견됨으로써 한국의 연합군 전선이 약화된다면, 중공은 한국전을 재연시킬는지도 모르는 일이다."

대구 순시를 위해 공항에 나온 이승만 대통령 부부. 1951.3.23예기치 못한 방향으로 국제분쟁이 복잡하게 전개될 것을 우려하는 세계제국의 태도로 인해 의욕이 꺾인 인물 중 하나가 이승만이다. 미국이 제지하지 않았다면, 그는 한국군의 베트남전쟁(월남전) 파병을 10년쯤 앞당겼을 인물이다. 미국이 말리지 않았으면, 이 파병은 1964년이 아닌 1954년에 시작됐을 것이다.베트남인들과 호찌민은 프랑스의 지배를 받던 중에 일본의 침공을 받고 항일투쟁을 벌였다. 일제가 패망한 뒤 그들은 권리를 주장하는 프랑스를 상대로 1946년부터 독립운동을 벌였다. 이 독립전쟁은 바로 옆의 프랑스 식민지인 라오스·캄보디아로도 확대됐다. 3개국으로 구성된 프랑스령 인도차이나연방에서 항불운동이 동시에 일어났던 것이다(제1차 인도차이나전쟁).1949년의 중화인민공화국 수립은 베트남 독립운동가들이 우군을 얻는 결과를 가져왔다. 그러자 베트남과 대륙중국의 합세로 곤란에 빠진 프랑스가 인도차이나반도에 끌어들인 나라가 미국이다.이로 인해 국제전쟁이 된 제1차 인도차이나전쟁이 제네바협정(1954.7.21. 북위 17도에서 남북 베트남 분할) 체결과 함께 휴전 단계에 들어가기 얼마 전이었다. 엉뚱하게도, '우리도 참전하겠다'라며 이승만이 불쑥 끼어들었다. 그는 베트남독립군에 맞서기 위해 한국군을 라오스에 파견하겠다는 제안을 내놓았다.이런 방침은 1954년 2월 12일 갈홍기 공보처장의 발언을 통해 확인됐다. 그달 14일자 <경향신문> 톱기사는 "갈 대한민국 공보처장은 12일 인도차이나의 3개 불란서 연합국이 호지명 공산군과의 전투에서 승리를 획득하는 것을 도웁기 위하여 한국이 군대를 파견할 제의를 하였다고 하는 워싱톤으로부터의 보도를 확인하였다"라고 전했다.공보처장은 이승만의 의지가 대단하다는 점을 강조했다. 위 기사에 따르면, 공보처장은 "이승만 대통령은 극동에 있는 어느 자유국가가 독력(獨力)으로만 공산주의와 싸우는 것을 방관하고만 있을 수 없다고 강렬히 느끼고 있다"고 발언했다.이승만은 1개 사단을 파견하겠다고 미국에 제안했다. 1958년 2월 23일 자 <경향신문> 1면 하단에 인용된 <뉴욕타임스> 기사에 따르면, 이 당시 한국군 병력은 22개 사단과 10개 예비사단에 소속된 65만~70만 명이었다. 파병이 실현됐다면, 2만 정도의 병력이 동원됐을 수 있다.그런데 1954년 2월 12일에 공보처장은 그런 대규모 군대가 "의용군으로 파견될 것"이라고 발언했다. 그러면서도 그는 정규군인 국군이 참전을 원하고 있다고 강조했다. 국군을 민간 의용군 형식으로 파견하는 방안이 추진됐던 것이다.국군을 그런 형식으로 파견해야 한다는 주장은 박정희 정권이 베트남에 군대를 보낼 때인 1965년 1월 9일의 <조선일보> 2면 사설에서도 제기됐다. 이 사설은 해외 파병에 필요한 국내외적 근거가 부족하다는 점을 지적한 뒤, "국제적 분쟁의 말썽을 피하기 위하여 현역군이 아닌 '지원에 의한 의용군'으로 이에 당(當)하게 하는 것이 현명한 처사"라고 제안했다.현행 헌법 제60조 제2항은 "국회는 선전포고, 국군의 외국에의 파견 또는 외국 군대의 대한민국 영역 안에서의 주류에 대한 동의권을 가진다"고 함으로써 해외 파병에 관한 헌법적 근거를 명기했다. 사사오입 개헌(1954.11.29) 9개월 전인 1954년 2월 당시의 헌법에는 "국군의 외국에의 파견" 같은 문구가 없었다. 그런 데다가 라오스와의 군사동맹도 없었던 이 당시 상황은 이승만이 국군을 의용군 형식으로 파견하려 할 수밖에 없었던 배경을 알려준다.이승만 정권이 파병 방침을 공개한 1954년 2월은 한국전쟁(6·25전쟁)이 휴전된 지 불과 7개월 뒤였다. 중국군(중공군)이 휴전선 비무장지대에서 철수한 것은 이로부터 4년 뒤에 발행된 1958년 6월 27일 자 <조선일보> 1면에서 확인된다. 중국군이 여전히 서울 인근에 버티고 있는 1954년에 이승만이 국내외적 근거도 없이 해외파병을 추진했던 것이다.이승만은 프랑스에도 파병 의사를 전했다. 이 점은 동남아친선사절단을 이끌고 베트남을 방문한 최덕신 소장의 현지 기자회견에서 확인됐다. 1954년 2월 22일자 <경향신문> 1면에 따르면, 그 자리에서 최덕신은 "불란서 정부는 인도차이나의 반공전을 원조하기 위하여 군대를 파견하겠다는 대한민국의 요구에 아직 대답하지 않고 있다"라고 발언했다. 프랑스는 자기 나라 전쟁에 너무 많은 외국 군대가 개입하는 것을 원치 않았다.미국은 '고맙지만, 됐다'라는 반응을 보였다. 미국 시각 2월 15일, UP통신은 "재한(在韓)유엔군사령부는 공산군과 싸우기 위하여 한국군 1개 사단을 인지(印支)로 보내겠다는 이 대통령의 돌연적 제안을 거절할 것이라고 한다"라는 뉴스를 전했다. 다음날 <경향신문> 1면에 실린 이 기사에 따르면, 주한유엔군사령부는 "고마웁기는 하나, 귀하의 군대는 한국에서 필요하다"는 문건을 이승만에게 보낼 계획을 갖고 있었다.공화당 정권인 아이젠하워 행정부가 거절한 이유는 트럼프가 쿠르드족의 부상 가능성을 염려하는 배경과 비슷하다. 아이젠하워는 전쟁이 확대되고 국제정세가 복잡해질 가능성을 우려했다. 위 UP통신은 그 부분을 이렇게 설명했다.