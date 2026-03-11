▲
히로시마 미야지마구치에서 미야구치로 가는 페리호김용국
오사카 생활도 석 달이 되어 간다. 이제 반환점을 돌려고 한다. 비교적 단조로운 생활이지만 뜻밖의 일도 많이 겪는다. 돌아보니 세상살이는 우연의 연속이다. 내가 반년간 연구원 자격으로 오사카에 오게 된 것도 예상치 못한 우연 아니었던가.
내 행동반경은 오사카, 교토, 고베 정도다. 전철로 이동이 가능한 여기까지는 여행이라고 하기도 어렵다. 그런데, 짧은 일본 생활 동안 가끔씩 뜻밖의 장거리 '여행'을 경험하기도 한다.
"고객님, 무료여행에 당첨되셨습니다"
"고객님, 안녕하세요. 30만 원 상당의 당일 투어에 당첨되셨습니다. 축하드립니다. 안내문을 참고하시어 투어에 참가해 주시기 바랍니다. 고객님을 기다리고 있겠습니다."
어느 날 이런 메일을 받았다면 어떻게 하겠는가. 아마도 의심부터 할 것이다. 이거 사기 아닐까. 사기까지는 아니더라도 갖은 명목으로 돈을 요구할지도 모를 일이다. 나도 처음엔 그렇게 생각했다. 더구나 일본어로 된 메일이었으니 오죽 했겠는가.
내가 이 메일을 받은 건 1월 중순. 오사카 생활을 시작한 지 한 달도 채 되지 않았을 때다. 게다가 투어 장소는 히로시마다. 오사카에서 히로시마까지는 330킬로미터다. 우리나라로 치면 서울~순천 거리다.
안내문을 보니 장소는 히로시마 시내도 아니고 산속이다. 집결 장소인 히로시마역에서 버스로 이동한 뒤 해설사 안내에 따라 유적지도 둘러보고 온천도 하고, 만찬을 즐긴 다음 전통공연도 보는 일정이라고 했다. 정가가 3만 5천엔인데 이번 참가자는 모두 무료라고 했다. 내 메일주소를 어떻게 알았을까. 곰곰 생각해보니 작년 호기심에 히로시마 관광사이트를 보다가 관광대사에 가입한 적이 있었다. 말이 관광대사이지 이름과 메일 주소 등 간단한 인적사항만 입력하면 끝이었다. 나는 무려 2만 9천 번째였다.
그 중에서 내가 당첨이 되었다고? 그렇다 쳐도 말도 안 통하는 곳에서 무슨 봉변을 당할 줄 알고. 아니면 유료 프로그램이라면서 거액을 요구하면 어쩌지. 걱정은 꼬리에 꼬리를 물었지만, 고민 끝에 속는 셈 치고 가보기로 했다. 설마 죽기야 하겠어. 이상한 낌새가 보이면 바로 탈출하겠다면 되지. 마침 그 주에는 특별한 일정도 없던 터였다.
그런데 당일 여행 프로그램은 무료라고 하더라도, 왕복 교통비, 숙박 비용과 식비도 무시할 수 없었다. 신칸센 왕복 요금만 해도 2만엔이 넘었다. 비용을 줄이기 위해 왕복 모두 야간버스를 이용하기로 했다.
심야에 출발해서 새벽에 도착하는 버스는 예상보다 좁았다. 창문은 커튼을 고정시켜서 바깥을 전혀 볼 수 없었고, 옆사람과의 불필요한 접촉을 막기 위해 좌석 중간에 칸막이까지 되어 있었다. 그러다보니 내내 꼼짝달싹할 수 없는 상태가 되었다. 그렇게 버스에서 6시간 반을 보내는 이틀밤을 포함하여 '1박 4일' 강행군이 시작되었다.