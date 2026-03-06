유성호

제20대 국회의원 선거 대구 수성구갑에서 당선한 당시 김부겸 더불어민주당 후보가 2016년 6월 13일 오후 대구 수성구 자신의 선거사무실에서 당선이 유력해지자 아버지 김영용, 부인 이유미와 함께 지지자로부터 축하꽃다발을 건네받고 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.감나무를 키우는 이들은 감을 다 따지 않는다고 합니다. 겨울날 배고픈 까치가 와서 먹으라고 남겨두는, 인정입니다. 2016년 김부겸은 그렇게 남겨준 감을 먹은 까치입니다. 반면 2020년의 김부겸은 응징 대상입니다. 응징 심리는 득표율뿐만 아니라 투표율에서도 나타납니다. 2016년의 68.5%는 그 전 선거에 비해 10~13%P 더 높은 투표율입니다.더 놀라운 일은 4년 뒤에 벌어집니다. 투표율이 거기서 또 6.4%P 더 올라갑니다. 전국 투표율이 66.2%인데 수성(갑)은 74.9%를 기록합니다. 보수 정당의 패배 조짐 때문입니다. 갈 수 있는 사람 전부 투표소로 달려갔다고 봐야 합니다.총선에서는 보수 정당이 다수당이 될 듯하면 까치밥을 남깁니다. 하지만 지겠다 싶으면 그렇지 않습니다. 대선은 어떨까요? 이재명 후보는 윤석열과 붙어 21%, 김문수와는 23%를 얻었습니다. 대권을 놓고 건곤일척의 싸움을 할 때는 여지없이 결집합니다. 문재인 후보도 20%를 채 못 얻었습니다. 김부겸이 한때 받았던 60%는 한여름 밤의 꿈인가 싶습니다.지금 대구는 국민의힘을 엄청나게 원망합니다. 그렇다고 착각하면 안 됩니다. 지금 경향 기사는 마치 삼성 야구팀을 욕하는 삼성 팬을 만나본 것과 비슷합니다. 욕하는 것만 보고 그 팬이 응원팀을 바꾸리라 기대하면 안 됩니다. 하도 못 이기니, 제발 좀 정신 차려 이기라고 욕하는 겁니다. 보수진영으로부터 이탈하는 거 아닙니다.오히려 보수 정당이 죽을 쑤면 쑬수록, '우리마저 보수를 버리면 안 되지, 대구까지 넘어갔다간 나라가 망할 거야'라고 생각하는 게 대구입니다. 과거에도 그랬고, 지금도 그렇고, 앞으로도 그럴 겁니다. 지금 이진숙이 시장 지지율 조사에서 1위입니다. 추경호나 주호영을 한 방에 제쳤습니다.혹은 또 이렇게 생각해 볼 수 있습니다. 계속 보수가 밀리고 있다. 정권을 잡고도 연신 탄핵당한다. 대구도 갈수록 쪼그라들고 있다. 이제 대구도 실리를 취하자는 생각을 하지 않을까? 생존 전략 차원에서라도 민주당에 줄을 댈 때라고 보지 않을까? 그러니 정책과 공약을 앞세워 대구를 공략해 보면 어떨까... 일종의 합리적선택이론에 따른 판단입니다.수도권에서는 정책 선거가 제법 먹힙니다. 그러나 대구에선 별로입니다. 대구의 정치 심리는 합리성과 좀 거리가 멉니다. 실리를 말하는 순간, 견리사의(見利思義, 눈앞의 이익을 보면 의리를 먼저 생각함)를 외치는 명분론자의 호통을 듣기 십상입니다. 얼어 죽을지언정 곁불은 안 쬔다는 체면 의식이 강합니다.보수가 위기에 처할수록 역결집하는 대구, 보수 정당에 대한 비난이 사실은 응원인 대구, 실리를 구차스럽게 여기는 대구. 그런 대구에서 선거를 치르려면 어떻게 해야 할까요? 저는 우선 대구가 보수의 아성이라는 점을 인정하고 들어가야 한다고 생각합니다. 그건 광주가 민주화의 성지라는 점을 인정하자는 것과 비슷합니다. 광주가 민주라는 가치를 중시하는 만큼 대구는 보수를 중히 여긴다는 뜻입니다.보수를 정면 공격해 봤자 별 효과 없습니다. 보수를 버리고 민주로 돌아서라? 광주가 민주주의를 버리겠습니까? 대구 밖에서는 백이면 백, 보수를 버리라는 식으로 말합니다. 그러나 그렇게는 안 됩니다. 도움은커녕 오히려 반작용을 부릅니다. 최선은 대구 야당론입니다. 민주당이 대구에서 야당 역할 할 수 있는 정도의 표를 달라는 겁니다. 제가 김부겸의 역대 득표를 표로 보여드린 이유는 바로 그 때문입니다.