위키미디어공용

웜뱃굴을 파는 동물의 역할은 여기서 그치지 않는다. 2024년 호주 찰스 스튜어트 대학 생태학 교수 데일 님모의 연구에 따르면 호주에서 흔히 볼 수 있는 웜뱃 역시 산불 상황에서 다른 동물들에게 중요한 피난처를 제공한다.2019~2020년 호주 전역을 대형 산불이 휩쓴 기간, 이른바 블랙 서머(Black Summer) 당시 "웜뱃이 다른 동물들을 굴로 몰아넣어 불길에서 구했다"는 이야기가 온라인에서 널리 퍼졌다. 당시 연구자들은 이 이야기가 사실과는 다소 거리가 있다고 설명했지만, 이후 연구를 통해 웜뱃 굴이 실제로 산불 속 피난처 역할을 했을 가능성이 확인됐다.웜뱃의 굴은 매우 깊고 복잡하다. 길이가 15m 이상에 이르며 여러 개의 입구와 방으로 이루어져 있어 산불이나 극한 환경에서 비교적 안전한 공간을 제공한다. 연구진은 뉴사우스웨일스주 알버리 북쪽의 산불 피해 숲에 카메라 56대를 설치해 웜뱃 굴 주변을 관찰했다.조사 결과 웜뱃 굴 주변에서 총 56종의 동물(포유류 19종, 조류 33종, 파충류 4종)이 발견됐다. 특히 들쥐, 앤테키누스, 레이스 모니터 도마뱀, 페인티드 버튼메추라기 같은 토착종은 굴 주변에서 더 많이 관찰됐다. 멸종위기종인 히스 모니터 도마뱀이 굴에서 나오는 모습도 포착됐다.연구진은 웜뱃 굴이 작은 포유류에게 특히 중요한 서식 공간이 된다고 설명한다. 실제로 굴 주변에서는 작은 포유류들이 먹이를 찾거나 입구를 탐색하는 행동, 굴 안으로 들어가거나 나오는 행동 등 다양한 상호작용이 관찰됐다. 일부 동물은 비가 온 뒤 굴 입구에 고인 물에서 물을 마시거나 목욕하는 모습도 보였다. 산불 피해가 심한 지역일수록 웜뱃 굴을 이용하는 야생동물이 더 많았다. 웜뱃 굴이 산불 이후에도 야생동물에게 중요한 피난처 역할을 한다는 사실을 보여준다.이처럼 동물이 파는 굴은 단순한 서식 공간을 넘어 다른 종을 위한 생태계 기반 시설이 된다. 세계적으로도 미국 오소리, 거대 아르마딜로 등 여러 굴착 동물이 다른 동물에게 서식 공간을 제공하는 것으로 알려져 있다. 호주에서도 모래왕도마뱀(sand goanna) 굴에서 최소 28종의 동물이 발견됐고, 빌비(bilby)의 굴은 아웃백의 오아시스로 불린다.전문가들은 웜뱃 보호가 다양한 야생동물과 생태계를 동시에 보호하는 효과를 낳을 수 있다고 강조한다. 남동부 호주에서 대형 산불이 점점 더 잦아지는 상황에서, 이러한 지하 생태 네트워크는 야생동물의 생존을 돕는 중요한 자연 기반 해법이 될 수 있다.[11]과도한 영양염류는 산호초와 해양 생태계에 치명적일 수 있다. 비료와 하수 같은 인위적 영양분이 바다로 유입되면 대규모 녹조가 발생하고 수중 산소가 고갈되면서 물고기와 산호가 질식한다. 예컨대 북유럽과 동유럽 사이 발트해에서는 처리되지 않은 하수와 농업 비료 유출이 심각한 수질 악화 문제를 일으킨다.그러나 자연에서 공급되는 영양분은 이야기가 다르다. 특정 생물의 활동을 통해 전달되는 영양분은 오히려 산호초 생태계를 활성화한다. 그 대표적인 사례가 바닷새다.바닷새는 먼바다에서 물고기와 플랑크톤을 먹은 뒤 번식과 휴식을 위해 섬으로 돌아온다. 새의 배설물(구아노)이 섬과 주변 해역에 쌓이고 비와 파도를 통해 바다로 흘러 들어간다. 이렇게 유입된 질소와 인 같은 영양분은 산호와 해조류, 미생물의 성장을 돕는다.2024년 학술지 네이처 출판 그룹인 사이언티픽 리포트에 발표된 연구에 따르면 바닷새가 많이 서식하는 섬 주변 산호초는 그렇지 않은 지역보다 훨씬 빠르게 성장하는 것으로 나타났다. 연구진이 인도양과 태평양의 여러 섬을 비교한 결과, 바닷새 밀도가 높은 섬 인근 산호 군락의 석회화(calcification) 속도가 그렇지 않은 지역보다 최대 2.7배 더 높았다. 석회화 속도는 산호가 탄산칼슘 골격을 형성하며 암초 구조를 만드는 속도를 의미하며, 석회화 속도가 빠를수록 산호초는 파도와 폭풍을 견디는 구조를 빠르게 회복하고 더 많은 해양 생물에게 서식지를 제공할 수 있다.연구진은 바닷새가 "바다와 육지를 연결하는 영양 순환의 매개자" 역할을 한다고 설명한다. 바다에서 얻은 영양분이 바닷새를 통해 섬과 산호초로 이동하면서 해양 생태계의 생산성과 회복력을 높인다는 것이다. 작은 바닷새 무리도 산호초 생태계에서는 자연의 영양 펌프로 기능한다는 얘기다. 이들의 존재는 산호초의 성장과 건강에 생각보다 훨씬 큰 영향을 미친다.[12]