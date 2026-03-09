▲로제타 홀 일기
로제타 셔우드 홀이 쓴 일기. 1~4권은 1890년 8월 21일부터 1894년 10월 1일까지의 기록이고 5~6권은 두 자녀의 육아일기다. 왼쪽 사진이 로제타의 남편 윌리엄 제임스 홀,양화진문화원
윌리엄은 서울 합정동 양화진 외국인 선교사 묘원에 묻혔다. 로제타는 출산을 위해 아들을 데리고 1894년 12월 7일 조선을 떠났다. 이듬해 1월 14일 집에 도착해 4개월 만에 유복자를 낳았다. 친구들이 모아준 돈을 보태 남편을 기리는 기홀(紀忽)병원을 평양에 지어 1897년 2월 1일 개원했으며, 남편의 전기 <윌리엄 제임스 홀 의사의 생애>를 집필해 그해 8월 미국에서 출간했다. 뉴욕 점자를 응용해 최초의 한글 점자(평양점자)도 만들었다.
로제타는 미국으로 돌아갈 때 박에스더 부부를 데리고 갔다. 한국 여성 최초의 미국 유학생이 된 박에스더는 뉴욕 리버티공립학교와 볼티모어여자의과대(현 존스홉킨스대)를 졸업하고 1900년 의사 면허를 따냈다. 남편은 농장과 식당에서 밤낮없이 일하며 아내의 학비를 보태다가 의대 졸업시험 3주 전 폐결핵으로 숨졌다.
한국인이 양의사가 된 것은 1893년 서재필에 이어 두 번째이고 여성으로는 처음이었다. 박에스더는 1900년 가을 귀국해 이듬해 5대 보구녀관 관장이 됐다. 서재필이 모국에서 의사 활동을 한 적이 없으니 박에스더가 국내 의사 1호나 마찬가지였다.
셔우드 진로 바꾸게 만든 박에스더 죽음
로제타는 박에스더에 앞서 1897년 11월 서울로 돌아와 보구녀관에서 다시 환자들을 돌보다가 이듬해 4월 평양 기홀병원으로 옮겼다. 한 달 만에 딸 이디스가 숨져 남편 곁에 묻었으나 슬픔에 빠져 있을 수만은 없었다. 6월 18일 감리교 해외여선교부 건물 한 편에 우리나라 두 번째 여성 전용 병원인 광혜여원(廣惠女院)을 열어야 했기 때문이다. 광혜여원과 기홀병원은 평양장로교병원과 합쳐 1923년 평양연합기독병원이 됐다가 김일성종합대 부속병원을 거쳐 평양의학대병원으로 탈바꿈했다.
1900년 1월에는 딸 이름을 딴 최초의 소아과 병동(이디스 마거릿 어린이 병동)을 광혜여원에 지었다. 한쪽 옆에는 평양여자맹학교 교실을 마련해 시각장애인들에게 평양 점자와 함께 산수, 음악, 편물, 안마 등을 가르쳤다. 1909년에는 청각장애인을 위한 최초의 농학교도 설립한 뒤 평양맹아학교(平壤盲啞學校)로 이름을 바꿨다. 평안도 사람들은 로제타를 '평양의 오마니'라고 불렀다.
박에스더도 서울과 평양을 오가며 헌신적으로 일했다. 해마다 3천 건 넘게 진료했고 1904년에는 진료 건수가 8천여 건에 이르렀다. 1년 평균 왕진 건수도 100여 회를 헤아렸다. 눈이 오면 당나귀에 썰매를 매달고 거동이 불편한 환자 집을 찾았다. 그러나 귀국한 지 10년 만에 폐결핵에 걸려 1910년 4월 13일 세상을 떠났다. 윌리엄과 같은 34살 때였다.
로제타는 몸 한쪽이 떨어져나가는 듯한 아픔을 느꼈다. 가난하고 영특한 소녀에서 성실한 조수를 거쳐 믿음직한 의사로 성장한 에스더는 로제타의 자랑이자 든든한 조력자였다. 환자들도 유일하게 말이 통해 '우리 의사'라고 부르던 그가 떠나자 가족을 잃은 것처럼 슬퍼했다.
어릴 적부터 한 가족처럼 가깝게 지내던 셔우드도 에스더가 결핵으로 숨졌다는 소식에 큰 충격을 받고 진로까지 바꿨다. 사업가가 되겠다는 꿈을 접고 의사가 돼 조선에서 결핵 퇴치에 앞장서겠다고 결심한 것이다.