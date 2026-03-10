▲
인공지능 도구를 활용해 만든 자료이미지오마이뉴스
2026-02-19 사업장외교통사고 1
전북 익산 / 06시 57분경 / 하림의 통근버스가 농수로로 추락해 운전기사 A(70대)씨가 사망하고, 탑승하고 있던 노동자 2명이 중상을 입음.
2026-02-20 떨어짐 1
경기 양주 / 14시 06분경 / 경기 양주시 광적면 소재 건설 폐기물 처리 업체에서 노동자 A(40대, 태국 국적)씨가 작업장 건물 3층에서 떨어지는 사고 발생. A씨는 병원으로 이송돼 치료를 받다가 사망.
2026-02-20 물체에맞음 1
경기 의왕 / 재해일시: 2026년 1월 19일 11시경 / 경기 의왕시 학의동 소재 오피스텔 건설 현장에서 하청업체 소속 노동자 A(70대, 중국 국적)씨가 떨어지는 70kg 무게의 철제 배수관에 맞음. A씨는 병원으로 옮겨져 치료 받던 중 2월 20일 사망.
2026-02-20 부딪힘 1
충남 공주 / 15시 29분경 / 충남 공주시 송선동 소재 옹벽 공사 현장에서 하청업체 소속 일용직 노동자 A(61)씨가 이동 중 선회하는 굴착기에 부딪혀 사망.
2026-02-21 물체에맞음 1
경북 경산 / 08시 50분경 / 경북 경산시 소재 자동차 부품 제조 공장에서 정비 작업을 하던 노동자 A(20대)씨가 떨어지는 2t 무게의 철제 받침판에 맞아 사망.
2026-02-23 깔림 1
경기 군포 / 08시 10분경 / 경기 군포시 부곡동 소재 산업용 전원장치 제조 공장에서 설비를 트럭으로 옮기던 노동자 A(30대)씨가 설비에 깔려 사망.
2026-02-23 떨어짐 1
경남 함안 / 10시 09분경 / 경남 함안군 법수면 소재 조경수 농장에서 가지치기를 하던 일용직 노동자 A(60대)씨가 3.5m 높이에서 떨어져 사망.
2026-02-24 사업장외교통사고 1
인천 / 12시경 / 인천시 숭의동 숭의삼거리에서 신호를 위반해 좌회전하는 차량이 배달 노동자 A(50대)씨의 오토바이와 충돌하는 사고 발생. 이 사고로 A씨가 사망.
2026-02-24 질식 1
전남 영암 / 09시 33분경 / 전남 영암군 대불산업단지 내 칸플랜트 선박 부품 제조 공장에서 금속 표면을 다듬는 작업을 하던 하청업체 소속 노동자 A(37, 베트남 국적)씨가 아르곤 가스에 질식해 사망. A씨가 마스크를 산소밸브가 아닌 아르곤가스밸브에 연결했던 것으로 알려짐. 같은 날 오전 08시 45분에는 노동자 B(중국 국적)씨가 같은 장소에서 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 이송됨.
2026-02-26 알수없음 1
울산 / 한화솔루션 울산공장 품질보증팀에서 노동자 A씨가 내근 중 쓰러져 병원으로 이송됨. 뇌출혈 진단 후 치료 중 사망.
2026-02-27 떨어짐 1
경기 화성 / 08시 35분경 / 경기 화성시 양감면 소재 자동차부품 제조 공장 리모델링 현장에서 노동자 A(50대)씨가 용접하던 중 4.3m 높이에서 떨어지는 사고 발생. A씨는 병원으로 이송됐으나 치료 중 사망.
2026-02-27 떨어짐 1
경북 울진 / 20시 58분경 / 경북 울진군 매화면 소재 골프장에서 고공 작업차에 올라 야간 조명탑 각도를 조정하던 중 노동자 A(70대)씨와 B(50대)씨가 8m 높이에서 떨어지는 사고 발생. 이 사고로 A씨가 사망하고, B씨는 치료 중.
2026-02-28 깔림 1
경기 평택 / 08시 40분경 / 경기 평택시 포승읍 소재 신축 공장 건설 현장에서 철제 구조물을 하역하던 중 노동자 A(60대)씨가 구조물에 깔려 사망.
2026-02-28 떨어짐 1
서울 / 10시경 / 서울시 강남구 논현동 소재 건설 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 3.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망.
2026-02-28 끼임 1
전남 영암 / 11시 40분경 / 전남 영암군 대불산업단지 내 대한조선 제1공장에서 하청업체 소속 노동자 A(35, 캄보디아 국적)씨가 1t 무게의 철판 선박 블록을 옮기던 중 블록 사이에 끼여 사망.