봉주영

2026-02-02 떨어짐 1경북 청도 / 09시 45분경 / 경북 청도군 소재 건축물 시설공사 현장 발코니에서 노동자 A씨가 청소를 하다가 바닥으로 떨어져 사망.2026-02-03 끼임 1대구 / 10시 15분경 / 대구시 달서구 대천동 소재 금속부품 제조공장에서 노동자 A(60대)씨가 철근 작업을 하던 중 코일이 감기는 부위에 끼여 사망.2026-02-04 끼임 1대전 / 12시 30분경 / 대전시 중구 선화동 소재 보건대학교 기숙사 건물 옥상에서 실외기 철거 작업용 크레인을 설치하던 노동자 A(51)씨가 크레인 지지대와 벽 사이에 끼여 사망.2026-02-04 과로사 1서울 / 재해일시: 2026년 1월 6일 04시경 / 쿠팡 택배 노동자 A(40대)씨가 야간배송 도중 심근경색으로 쓰러져 병원으로 이송됨. A씨는 치료를 받던 중 약 한 달 만인 2월 4일 사망. A씨는 휴무일에 백업기사로 호출돼 현장에 나갔다가 쓰러진 것으로 알려짐.2026-02-04 기타 1전남 고흥 / 19시 31분경 / 전남 고흥군 소재 돼지 축사에서 노동자 A(60대)씨가 정화조에 빠져 사망.2026-02-04 사업장외교통사고 1전북 완주 / 21시 17분경 / 전북 완주군 이서면 소재 편도 2차로 도로에서 배달 노동자 A(67)씨가 몰던 오토바이가 연석을 들이받고 미끄러지는 사고 발생. 배달을 마치고 돌아가는 중이었던 A씨는 병원으로 옮겨졌으나 사망.2026-02-06 질식 1울산 / 23시경 / 울산석유화학공단 내 태광산업 아라미드 공장에서 배관 점검 작업을 나간 노동자 A(38)씨가 유독가스에 노출돼 사망. A씨는 공장 설비에 이상이 생겼다는 전화를 받은 뒤 혼자서 작업을 하러 나갔다가 1분 만에 쓰러졌고, 40여분 만에 동료들에게 발견됨.2026-02-07 끼임 1경남 김해 / 13시 55분경 / 경남 김해시 진영읍 소재 세탁 공장에서 떨어진 세탁물을 정리하던 노동자 A(60대)씨가 건조기와 이송설비 사이에 끼여 사망.2026-02-09 화재및폭발 1경기 포천 / 21시경 / 경기 포천시 특수 차량 제조 공장에서 드럼통 절단 작업 중 폭발이 발생해 노동자 A(30대)씨가 병원으로 옮겨졌으나 사망.2026-02-10 물체에맞음 1서울 / 10시 02분경 / 서울시 관악구 소재 중학교 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 인양 중에 떨어진 철제 구조물에 맞아 사망.2026-02-11 깔림 1경기 시흥 / 10시 19분경 / 경기 시흥시 정왕동 소재 금속 공장에서 인양 중인 철제 구조물이 쓰러지는 사고 발생. 이 사고로 노동자 A(60대)씨가 구조물에 깔려 사망하고 B(40대)씨가 다리를 다쳐 병원으로 이송됨.2026-02-11 사업장외교통사고 1전북 군산 / 06시 40분경 / 전북 군산시 소룡동 소재 도로에서 회사 통근버스가 신호 대기 중이던 화물차를 추돌하는 사고 발생. 이 사고로 통근버스 운전자 A(50대)씨가 사망.2026-02-13 깔림 1경기 수원 / 13시 23분경 / 경기 수원시 팔달구 인계동 소재 공공지원 민간임대주택 공사 현장(이랜드건설 시공)에서 폐 콘크리트 철거 작업을 하던 하청업체 소속 일용직 노동자 A(60대)씨가 콘크리트 더미에 깔려 사망. 사고 당시 A씨는 점심시간에 혼자서 작업 중이었던 것으로 알려짐.2026-02-13 알수없음 1전남 진도 / 07시 20분경 / 전남 진도군 소재 청년공공임대주택 건설 현장에서 노동자 A(60대)씨가 작업 시작 전 계단에 쓰러진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 사망.2026-02-13 화재및폭발 1충남 아산 / 16시 27분경 / 충남 아산시 둔포면 봉재리 소재 철강 제조 공장에서 화재 발생. 이 화재로 노동자 A(60대)씨가 공장 외부에서 숨진 채 발견됨.2026-02-14 물체에맞음 1경남 창원 / 10시 07분경 / 경남 창원시 소재 야산에서 벌목 작업을 하던 노동자 A씨가 떨어지는 벌도목에 맞아 사망.2026-02-15 알수없음 1경북 경주 / 12시 17분경 / 경북 경주시 문무대왕면 장황리 소재 야산에서 노동자 A(70대)씨가 벌목 작업 중 쓰러져 사망.