스코틀랜드 헤더 에일을 복원한 프라오크 에일. 실제 헤더를 넣어 양조했다.같은 브리튼 섬이지만 스코틀랜드의 땅은 단단한 화강암과 편암으로 이루어져 물이 빠지지 않아 습지가 많았다. 자연스럽게 스코틀랜드 에일에는 습지와 늪에 풍부한 '보그 머틀'(bog myrtle)과 '헤더'(heather)가 들어갔다.더구나 스코틀랜드의 풍부한 '이탄'(peat)은 맥아에 날카롭고 강한 페놀 향을 선사했을 가능성이 높다. 아마 윌리엄 월리스나 로버트 브루스가 마시던 에일은 페놀 향이 피어오르는 어둡고 탁한 음료였을 것이다. 발효에서 오는 약간의 신맛은 갈증을 해소 시키고, 보그 머틀이나 헤더에서 스며든 향신료와 꽃향은 거친 스코틀랜드 에일을 지루하지 않게 하지 않았을까?반면 부드러운 석회암과 사암처럼 퇴적층이 만든 영국 토양은 비옥하고 배수가 잘되어 상대적으로 농작물에 적합했다. 에드워드 1세가 마시는 영국 에일에는 향긋한 로즈메리와 세이지가 들어갔다. 결정적으로 영국 에일은 이탄이 주는 페놀 향이 없어 기품이 흘렀을 것이다.1306년 스스로 왕이 되었지만, 다른 귀족의 견제와 몇 차례 전투의 패배로 브루스의 세력은 초라했다. 하지만 생명을 부지하며 버티던 그에게 조금씩 반전의 계기가 찾아온다. 전면전을 할 수 없었던 브루스 군대는 게릴라 전술을 사용하며 적에게 타격을 주기 시작했다. 특히 영국군의 거점이었던 성을 침투해 불을 지르며 완전히 초토화 시키는 영리함을 보여주었다.스코틀랜드 교회는 로버트 브루스가 정신적 지주가 될 수 있도록 지원했다. 주교들은 '브루스를 돕는 것이 천국에 가는 길'이라며 설교했다. 수도원은 브루스 군대에게 수시로 빵과 맥주를 공급하는 보급 역할을 맡기도 했다. 영국의 지배에 시달리던 사람들은 점차 브루스를 진정한 왕으로 여기며 게릴라전에 힘을 보탰다.1314년 6월 23일, 마침내 로버트 브루스를 중심으로 뭉친 스코틀랜드 군과 영국군이 베녹번에서 최후의 일전을 벌였다. 영화에서는 배녹번으로 가는 도중 에드워드 1세가 사망하며 아들 에드워드 2세가 군을 이끄는 것으로 나오지만, 실제 역사에서 에드워드 1세는 1307년 이미 세상을 떠나고 없었다.무능하고 자만심이 강했던 에드워드 2세는 기마병과 장궁병으로 무장한 2만 명의 영국군이 쉽게 승리할 것이라 판단했다. 로버트 브루스는 이런 오만함을 역이용했다. 배녹번은 습지와 늪지대가 많은 지역이었다.영국군을 좁은 늪지대로 유인한 스코틀랜드 군은 진흙탕에서 기동력이 약해진 기마병을 공격했다. 긴 창으로 이루어진 밀집 보병 진형 '실트론(schiltron)'이 늪지대 빠진 영국 기병을 막아섰다. 길목에 파 놓은 함정은 혼란을 가중 시키는 데 큰 역할을 했다.숫자만 믿고 무리하게 밀어붙인 에드워드 2세는 속절 없이 당할 수밖에 없었고, 영국군이 자랑하던 장궁병조차 무용지물로 전락하며 대패 하고 말았다. 배녹번 전투의 결과는 두 왕의 운명을 갈라 놓았다. 에드워드 2세는 영국 귀족들에게 축출 당한 반면, 로버트 브루스는 명실상부한 스코틀랜드의 왕으로 올라섰다.1328년, 에드워드 1세의 침공으로 식민지가 되었던 스코틀랜드는 다시 독립 왕국의 지위를 되찾았다. 거친 토양과 습지, 늪지대야 말로 진정한 스코틀랜드의 수호자였다.14세기 프랑스 연대기 작가 장르벨(Jean Le Bel)은 배녹번 전투를 언급하며 스코틀랜드 군이 귀리죽을 먹었다고 전한다. 대규모 보급에 의존하는 영국군과 달리 스코틀랜드 병사들은 말에 귀리 가루 한 주머니로 허기를 달랬다. 때론 귀리 가루는 에일이 되어 갈증을 씻어주고 사투를 버티게 하는 용기가 되었으리라.월리스가 영국의 지배에 맞서 저항의 불씨를 지폈다면 브루스는 그 불씨를 왕국으로 만든 인물이다. <브레이브 하트>와 <아웃로 킹>은 서로 다른 궤적을 그리지만, 결국 스코틀랜드라는 강물로 합쳐진다.