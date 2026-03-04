로이터 연합뉴스

3일(현지시간) 이란 미나브에서 이스라엘의 학교 공습으로 희생된 이들의 장례식에서 여성들이 슬퍼하고 있다.그런 선례가 역사에 숱하게 남아 있다. '해방'이라는 말은 이미 여러 차례 전쟁의 전면에 섰다. 그러나 그 말이 약속한 자유가 실제로 어떻게 도착했는지는, 지난 20여 년의 전례가 비교적 분명하게 보여준다.이라크에서는 대량살상무기라는 명분이 전후 조사에서 무너졌고, 그 이후의 현실은 장기적 불안정과 분열이었다. 정권은 붕괴했지만, 자유는 단번에 정착하지 않았다. 해방은 선언되었으나, 국가의 질서는 오랫동안 흔들렸다.리비아에서는 정점의 제거가 곧바로 국가 기능의 붕괴로 이어졌다. 체제의 중심이 사라진 자리에 통합된 권위는 들어서지 못했고, 권력의 공백은 경쟁하는 무장 세력과 분열로 채워졌다. 제거는 신속했지만, 건설은 이루어지지 않았다.아프가니스탄에서는 20년의 개입 끝에 다시 원점으로 돌아가는 장면이 펼쳐졌다. 자유를 위한 장기 전쟁은 체제의 근본적 전환을 고정시키지 못했다. 패턴은 단순하다. 제거는 상대적으로 쉬웠고, 자유는 반복적으로 지연되거나 좌절되었다.해방은 여러 번 약속되었다. 그러나 그 약속이 경험적으로 입증된 사례는 드물다. 바로 이 지점에서 경험적 정당성은 다시 흔들린다.물론 하메네이 체제가 선이라는 의미는 아니다. 그리고 이란 시민들의 반정부 투쟁은 그 자체로 정당한 정치적 권리의 행사다. 표현의 자유와 생명권, 책임 있는 통치를 요구하는 목소리는 국제사회가 지지해야 할 대상이다. 억압에 맞서는 시민의 행위와 정권의 정당성은 동일한 차원에 놓일 수 없다.그러나 외부의 무력 개입은 그 투쟁을 다른 성격의 사건으로 바꿔버린다. 내부의 정치적 갈등은 순식간에 국제적 전쟁의 일부로 재편되고, 시민의 요구는 지정학적 충돌의 하위 변수로 흡수된다. 해방을 위한 시민의 목소리는 외부 폭격의 그림자 속에서 왜곡될 위험이 크다.목표와 수단은 구분되어야 한다. 인권을 지지하는 것은 시민의 공간을 넓히는 일이지만, 무력을 사용하는 것은 그 공간을 축소할 가능성을 동시에 품는다. 폭격은 권리를 보호하는 장치가 아니라, 권리의 환경을 다시 불안정하게 만드는 수단일 수 있다.따라서 이란 시민의 투쟁을 지지하는 것과 외부 군사 개입을 거부하는 것은 모순이 아니다. 오히려 두 입장은 같은 규범에서 출발한다. 인권은 목표이고, 무력은 최후의 예외여야 한다는 원칙이 바로 그 공통의 기반이다.