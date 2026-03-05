▲자료사진yanahd on Unsplash
이재명 정부 출범 후 국민들은 여러 가지 면에서 변화를 체감하고 있다. 국무회의 중계를 지켜보면서 국정이 어떻게 논의되는지를 알게 되고, 지역을 순회하는 토론회는 주민들의 묵은 요구를 드러내고 하나하나 해결해 가는 자리가 되고 있다. 무엇보다 누구도 예상하지 못한 수준까지 주가가 빠르게 오르고 있고, 도무지 해결 전망이 보이지 않던 부동산도 잡힐 기미를 보이고 있다.
하지만 교육만큼은 정부 교체 후에도 뚜렷한 변화를 체감하기 어렵다. 새 정부 출범 이전 이미 문제가 되어 있던 사안 몇을 봉합하는 데 그쳤을 뿐, 새 정부의 의지를 보여주는 중요한 정책은 아직 모습을 드러내지 않고 있다.
이재명 정부 출범 후 기억에 남는 일이라면 고교학점제 보완 대책을 발표한 것 정도를 들 수 있을 뿐이다. 교육부가 '인공지능과 교육' 관련 계획을 발표하기도 했지만, 손에 잡히는 변화는 아직 보이지 않는다. 지난해 대통령선거 당시 거의 유일한 교육 공약처럼 보였던 '서울대 10개 만들기' 정책 역시 그 실체가 드러나지 않았다.
교육개혁이 지지부진한 몇 가지 이유
이처럼 교육개혁이 지지부진한 데에는 몇 가지 이유가 있어 보인다. 불확실성은 새로운 교육정책 추진을 주저하게 만드는 중요한 이유다.
인공지능에 대한 대응 정책이 대표적이다. 윤석열 정부가 추진한 인공지능 디지털 교과서 정책이야말로 인공지능 대응 정책이라고 부를만하지만, 당시 적지 않은 사람들이 새로운 교과서에 불만과 우려를 드러냈고, 결과적으로 교육자료로 격하되고 말았다.
인공지능 시대를 살아갈 시민을 기르기 위해, 나아가 세계 최고 수준의 연구 개발 인력을 준비하기 위해서 어려서부터 인공지능을 접하고, 교육에 적극적으로 활용해야 한다는 주장이 존재하지만, 다른 한편에서는 학교에서 디지털 매체를 가급적 사용하지 않고, 독서, 글쓰기와 같은 전통적 학습을 강조하는 국가들이 속속 등장하고 있다. 어떻게 하는 편이 인공지능 시대를 잘 준비하는 것인지 지금으로서는 명확히 알 수 없다.
서울대 10개 만들기 역시 정책 불확실성의 소용돌이에 빠져 있는 것 같다. 한 국가의 고등교육 역량을 총체적으로 끌어올리는 길에 관하여 우리는 미국만큼 긴 호흡으로 준비할만한 여유가 없고 중국처럼 과격한 정책 수단을 활용할 수 있는 형편에 있지 않다. 대학원에 초점을 맞추어야 할지, 학부교육부터 바꿔야 할지, 소수 대학에 대한 선택과 집중 전략이 효과적일지, 아니면 모든 국립대학, 나아가 사립대학까지 포함하는 넓은 그물을 펴야 할지 누구도 자신 있게 길을 제시하기 어렵다.
패배감 비슷한 정서 역시 교육의 변화를 저해하는 요인이 되고 있다. 불과 십여 년 전까지만 해도 사교육비 경감은 중요한 국정 과제였다. 여전히 사교육비 문제는 국민 삶을 어렵게 하는 요인이 되고 있다. 지난 몇 해 동안 사교육 통계조사 결과를 보면, 사교육비는 매년 늘고 있고 사교육에 참여하는 학생 연령은 계속 낮아지고 있다. 지난해에는 4세 고시나 7세 고시와 같은 유아 사교육 문제가 불거지기도 했다. 하지만 지난 십여 년 동안 사교육비 문제에 적극적으로 대응하는 정부를 볼 수 없었다. 지난해 대통령선거 과정에서도 유력 후보들의 공약 속에 사교육비 경감 대책은 보이지 않았다.
학교 공동체의 해체 현상에 대한 대응 역시 적극적이지 않다. 학교폭력대책법을 개정하여 엄벌주의를 강화하면서 아이들에 대한 지도는 약화되고 교육의 사법화가 심화하고 있다. 아이들은 친구들과 좋은 관계를 만드는 일을 배우기보다 학교폭력 신고 전화번호를 기억한다. 서이초 교사의 안타까운 사고 이후 '학부모 출입 금지'라는 안내판을 교문에 붙인 학교가 나타났고, 교사와 학부모 사이에는 높은 벽이 생겼다. 최근 아동복지법상 정서적 아동학대 개념이 폭넓게 적용되고 관련 신고 사례가 이어지면서, 학생을 훈계하거나 생활지도를 하던 교사들이 분쟁을 우려해 생활지도를 포기하는 분위기가 확산되고 있다. 오늘날 학교는 교육의 기능이 마비되어가는 공간이 되고 있지만, 이 문제에 대한 대응은 보이지 않는다. 심각한 패배주의가 교육정책 공간을 지배하고 있다.
효과적인 교육개혁을 위한 두 가지 제언