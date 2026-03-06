안테나플러스

유튜브 채널 뜬뜬 '풍향고2'지석진은 나이가 많지만 권위적이지 않아 모든 멤버들이 자신의 색깔을 드러낼 수 있게 해줬다. 또 여행이 느슨해지지 않게 틈틈이 웃음 요소를 투척했다. 특히 난 그의 기세 영어가 마음에 들었다. 조식 시간이 궁금한 지석진은 망설임 없이 프런트에 전화해서는 "Breakfast time What time?"이라고 물었다. 맛집을 소개해 준 현지인에게 "Why no line?"이라고 물었다. "맛집인데 왜 줄 서 있는 사람이 없어요?"라고 묻고 싶은 걸 그렇게 표현했는데도 현지인은 다 알아들었다.어떤 일을 하기 전에 무척이나 망설이고 시도하지 못하는 내 모습을 돌아보았다. 그래, 중요한 건 기세다! 올해는 기세로 무슨 일이든 가열차게 밀고 나가자고 다짐했다.양세찬의 '시그니처'란 말도 기억에 남는다. 양세찬은 음료 주문을 잘못해서 형들이 이상하다는 표정을 지을 때 "아, 이 음료가 여기 시그니처예요" 하는 말로 상황을 모면했고, 길을 잘못 인도해 형들이 고개를 갸웃할 때, "이쪽 길이 시그니처 길이에요"라는 말로 형들의 불만을 잠재웠다. '시그니처'는 마법의 단어였다. 부모님과 여행할 때, '시그니처'란 단어를 써 봐야겠다고 생각하며 혼자 미소를 지었다.지석진뿐 아니라 네 멤버의 조화도 아주 좋았다. 배우 이성민은 지도를 잘 보고, 양세찬은 몸 쓰는 일을 하며 형들을 잘 챙기고, 유재석은 소통을 잘했다. 네 명 모두 다른 사람의 장점을 잘 알아보고 칭찬을 아끼지 않았다. 여행을 마무리하면서 그들은 서로에게 따뜻하게 대해줘 고맙다고 인사했다.