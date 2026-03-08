▲아이폰촬영
작은 몸체이지만 팝업식 플래시가 귀여운 모습이다.이재필
가장 큰 것과 가장 작은 것을 교차하며 즐기는 여행은 묘한 해방감을 준다. 6×12가 공간을 압도하며 풍경의 숨결을 길게 펼쳐낸다면, 110 규격의 작은 카트리지 필름은 시간을 아주 밀도 있게 압축한다. 그날 나에게 주어진 것은 거대한 장면이 아니라 단 한 시간의 여유였다. 24번의 셔터, 손가락 한 마디만 한 작은 프레임. 한 시간의 산책으론 충분한 분량이다.
Fujica 350 Flash는 요란하지 않다. Fujinon 렌즈와 셀레늄 노출계 기반의 자동 노출, 그리고 기계식 셔터. 배터리 없이도 빛이 닿는 순간 스스로 전기를 만들어내는 셀레늄 노출계는 시간이 흐를수록 약해지기 마련이지만, 내 손안의 개체는 여전히 성실하게 바늘을 움직인다.
이 카메라는 사용자를 시험하지 않는다. 대신 아주 담백하게 묻는다. "빛은 충분한가?" 35mm 필름을 반으로 쪼개 쓰는 하프프레임 카메라들이 세로 프레임을 강요하는 것과 달리, 110 필름을 쓰는 이 녀석은 태생부터 가로로 길쭉한 시선을 가졌다. 작지만 당당한 가로 프레임. 나는 오히려 이 작은 창으로 거리의 단면을 수평하게 쌓아 올리는 감각이 즐겁다.
한 시간의 을지로 산책
망우삼림을 나서자 익숙한 계단이 보였다. 아래로 내려가는 사선의 벽, 열려 있는 유리문, 그리고 분주히 지나가는 누군가의 발. 얼굴은 보이지 않지만 발끝의 방향과 보폭의 속도가 그 사람의 하루를 말해주는 듯했다.