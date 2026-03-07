연합뉴스

2009년 8월 21일 외항선원이던 1980년 간첩으로 몰려 각각 징역 15년과 10년형을 선고받고 복역한 신귀영(74.왼쪽)씨와 신춘석(72.오른쪽)씨가 부산지법에서 무죄를 선고받고 악목같았던 지난세월을 회상하고 있다.1980년의 신씨 일가는 법왜곡죄의 필요성을 뼈저리게 절감한 집안이었다고 할 수 있다. 이 집안의 신귀영·신복영·신춘석·서성칠은 법왜곡의 피해자가 되어 간첩죄를 뒤집어쓴 뒤 징역 15년 및 자격정지 15년(귀영·성칠), 징역 10년 및 자격정지 10년(춘석), 징역 3년에 집행유예 5년과 자격정지 3년형(복영)을 받았다.신귀영·신복영은 형제 간이고, 신춘석은 이들의 5촌 당숙이다. 서성칠은 신씨 형제들의 사촌 처남이다. 네 사람은 신씨 형제들의 친형인 재일교포 신수영에게 포섭돼 간첩죄를 범했다는 이유로 1980년 2월과 3월에 부산시경찰국 대공분실로 불법 연행돼 고문과 가혹행위를 받았다.부산시경은 '재일교포 신수영은 조총련 간부'라는 점을 기본 전제로 해서 그 친족들을 간첩으로 엮었다. 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회의 <2007년 상반기 조사보고서> '신귀영 일가 간첩조작 의혹 사건' 편은 "신귀영·서성칠·신춘석은 1965년에서 1979년 사이에 일본을 왕래하며 재일 조총련 간부로 지목된 신수영으로부터 지령을 받고 군사기밀을 탐지한 혐의로, 피해자 신복영은 불고지 혐의로" 엮었다고 기술한다.조총련 간부 신수영이 한국 친족들에게 지령을 내려 군사기밀을 탐지했다는 것이 이 사건의 기본 얼개다. "범죄사실은 신수영이 조총련 간부라는 전제에서 출발"했다고 위 보고서는 지적한다. 그런데 이 기본 얼개에서부터 결정적 결함이 있었다.부산시경 대공분실은 중앙정보부가 1975년에 작성한 조총련 인명부에 신수영이 조총련 간부로 기재된 점을 근거로 1978년부터 이 집안의 동향을 내사했다. 그러다가 1979년에 내무부장관에게 신수영의 조총련 가입 여부 등을 확인해달라고 의뢰했다.치안본부장(경찰청장)을 통해 전달된 내무부장관의 회신은 신수영이 어디 사는지 모르겠다는 것이었다. "신수영은 소재 불명으로 조사불능"이라는 것이 그 내용이었다. 신수영이 조총련 간부라는 증거는 물론이고 회원이라는 증거도 찾지 못했던 것이다.1980년 12월 22일 자 <경향신문> 2면은 재일교포 규모와 관련해 "79년말 현재 그 수는 66만 2백 27명이라는 게 일본 법무성 집계"라고 한 뒤 "전체의 62.6%(41만 3천 3백 16명)만이 우리 국적을 가진 이른바 민단계 동포"라며 "나머지의 대부분은 조선적(朝鮮籍)을 가진 소위 조총련계 동포들"이라고 설명한다.'식민지시기 조선반도 출신'을 의미하는 조선적을 보유한 조총련계가 1979년 연말에 약 25만 명이었다. 신수영이 이렇게 많은 회원을 보유한 단체의 중앙 혹은 지방 간부였다면, 내무부가 그의 신원을 확인하는 일이 어렵지 않았을 것이다. 조총련이 남북한 및 일본 정부의 관찰 대상이었기 때문에 이 단체 간부의 신원을 파악하는 것은 그리 힘든 일이 아니었다.내무부가 신수영의 인적 사항을 확인하지 못한 것은 그가 조총련 간부라는 중앙정보부 인명록에 문제가 있었음을 보여준다. 진실화해위원회는 무슨 근거로 인명록을 만들었느냐고 중앙정보부의 후신인 국가정보원에 문의했다. 국정원은 "이를 보존하고 있지 않다"는 회신을 보냈다고 위 보고서는 말한다. 중앙정보부 인명록과 상충하는 내무부 조사 결과가 있었고 그 인명록의 근거 자료가 남아 있지 않다면, 인명록의 신뢰성은 땅에 추락할 수밖에 없다.그런데 부산시경은 내무부장관의 회신을 받고도 신수영이 조총련 간부라는 전제하에 수사를 진행했다. 조총련 간부와 접촉해 지령을 받았다며 그 일가를 체포하고 불법 수사를 벌였다. 이들을 간첩으로 몰아세울 근거가 전혀 없음을 알면서도 그런 방식을 동원해 간첩 자백을 받아냈다.법왜곡이 경찰 단계에서 끝났다면 이 일가의 피해가 더 커지지 않았을 것이다. 다음 단계의 법왜곡이 피해를 더욱 키웠다. 1980년 5월 15일에 사건을 송치받은 부산지방검찰청은 신수영이 조총련 간부가 맞는지를 확인하지 않고 사건을 재판에 넘겼다. 부산지방법원·대구고등법원·대법원도 그 문제를 의심하지 않았다. 그런 의심을 하도록 고도의 훈련을 받은 법률 전문가들이 한결같이 그 부분을 외면했던 것이다.법원은 검찰에 비해 한술 더 떴다. 피고인들은 수사관과 검사 앞에서는 허위자백을 했지만, 판사 앞에서만큼은 달랐다. 위 보고서는 피고인들이 "부산지법에 이르러 고문에 의한 자백으로 조작된 것이라고 범죄사실을 극구 부인"했다고 알려준다. 법원은 귀를 기울이지 않았다.증거가 극히 부실하고 피고인의 자백에 거의 전적으로 의존하는 사건에서 피고인이 자백의 효력을 부인하는데도 판사들은 그냥 넘어갔다. 이 재판은 1981년 6월에 대법원 확정판결과 함께 종료됐다.